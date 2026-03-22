El Salvador

Socorristas rescataron a cinco personas tras ser arrastradas mar adentro en las playas salvadoreñas

La intervención se produjo tras una alerta recibida cuando un grupo de visitantes fue arrastrado mar adentro por corrientes, justo antes de iniciar un ejercicio de preparación, según reportó el personal de Cruz Verde Salvadoreña

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Cinco turistas fueron rescatados en
Cinco turistas fueron rescatados en la playa El Majahual tras ser arrastrados por una fuerte corriente marina durante Semana Santa. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Cinco turistas fueron rescatados por un equipo de guardavidas de la Cruz Verde Salvadoreña tras ser arrastrados por una fuerte corriente marina en la playa El Majahual, situada en la costa de El Salvador, a pocos minutos de dar inicio a un simulacro de salvamento, según informó la organización de socorro a medios locales. El percance ocurrió en el contexto del despliegue extraordinario de recursos humanos destinado a prevenir emergencias durante las vacaciones de Semana Santa.

Un elemento clave que permitió la rápida intervención fue la presencia de los socorristas, quienes se encontraban en plena preparación de equipos técnicos para un ejercicio de rescate solicitado por las autoridades locales. El director de Cruz Verde de La Libertad Este, Erick Portillo, explicó a Noticieron Hechos que la eficacia de la operación se debió a la inmediatez con la que el equipo de 10 socorristas especializado pudo actuar: “Justo media hora antes de iniciar el simulacro estábamos preparando los equipos, cuando fuimos alertados de un grupo de turistas que fue arrastrado por una corriente mar adentro y automáticamente se activaron nuestro equipo de guardavidas”.

Según el relato de Portillo, inmediatamente tras la alerta, el grupo de emergencias ingresó al agua para socorrer a tres adultos y dos niños que se encontraban en una zona de riesgo dentro del oleaje. En la intervención participó una de las embarcaciones de la Cruz Verde.

El equipo de guardavidas de
El equipo de guardavidas de Cruz Verde Salvadoreña realizó un operativo de rescate exitoso gracias a su rápida intervención en El Majahual. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Las circunstancias del incidente estuvieron marcadas por la advertencia previa que los guardavidas ya habían emitido a los bañistas, colocando además las banderas de precaución en la playa ante el riesgo elevado de corrientes marinas propias de la temporada. Portillo detalló que, a pesar de la señalización y la advertencia, los visitantes ingresaron al mar, perdiendo control debido a la fuerza del agua: “Se acababa de hacer la advertencia a los guardavidas y acababan de poner las banderas para que tuvieran precaución por las corrientes... pero al parecer, no se percataron del aviso y se pusieron dentro de las olas a bañarse”, relató.

Mareas vivas elevan el riesgo en la costa salvadoreña

El Ministerio de Medio Ambiente anunció la presencia de mareas vivas en la franja costera de El Salvador hasta el 23 de marzo. Este fenómeno, generado por la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol durante la fase de luna nueva y el perigeo lunar, provocará oscilaciones del nivel del mar superiores a lo habitual.

Las proyecciones oficiales establecen que el rango de marea alcanzará cifras inusuales: en Acajutla, 2.3 metros; en La Libertad, 2.4 metros; en El Triunfo, 3.1 metros; y en La Unión, 3.6 metros. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, estos valores representan “un aumento respecto a los promedios” que en temporadas convencionales oscilan entre los 2.1 y 3.2 metros. Durante los horarios de marea alta, que se presentarán entre las 4:00 y 6:00, tanto en la madrugada como en la tarde, se podrán registrar episodios de inundación en las zonas superiores de las playas. Por su parte, la marea baja dejará expuestas áreas habitualmente sumergidas entre las 10:00 y las 12:00, tanto de mañana como de noche.

La advertencia previa sobre corrientes
La advertencia previa sobre corrientes marinas y la presencia de banderas de precaución no logró evitar el incidente entre los visitantes. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

El fenómeno de las mareas vivas incrementa el riesgo de accidentes para quienes visitan la costa, dado que la fuerza y el alcance de las corrientes pueden superar la capacidad de reacción de los bañistas más experimentados. Por esta razón, las autoridades reiteran el llamado a extremar la precaución y atender la señalización establecida por los equipos de rescate durante la Semana Santa.

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