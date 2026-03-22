El Salvador

Capturan a cabo de la policía tras disparar contra un microbús en El Salvador

La investigación, iniciada luego de un enfrentamiento vial, desembocó en la destitución y proceso judicial contra el agente, quien fue identificado y reconocido por su implicación en el hecho durante la noche en el distrito de San Martín

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La Policía Nacional Civil destituye
La Policía Nacional Civil destituye y detiene a un cabo por disparar contra un microbús en San Martín, San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cabo de la Policía Nacional Civil fue detenido tras disparar contra un microbús del transporte colectivo con el que protagonizó un altercado vial en la carretera de Oro, en el distrito de San Martín, ubicado en el área este de San Salvador. El incidente ocurrió en horas de la noche e involucra a un servidor policial que viajaba en un vehículo particular cuando presentó roces con el conductor del transporte público, según confirmaron autoridades.

El informe oficial destaca que el microbús, que no llevaba pasajeros al momento del ataque, sufrió daños visibles en las ventanas y en la parte frontal del vehículo. Testigos relataron en redes sociales que tras los disparos, socorristas debieron atender al conductor en el mismo lugar de los hechos, aunque no se confirmaron lesiones, un tramo con alta circulación en las afueras de la capital.

La Policía Nacional Civil identificó al agresor como Javier Enrique Escobar García, asignado a la División Central de Investigaciones. Tras reconocer su responsabilidad, Escobar García se entregó sin oponer resistencia en la delegación policial de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, horas después de abandonar su automóvil en su domicilio según detalló el parte policial. La rápida investigación derivó en la destitución inmediata del policía y en el inicio de un proceso judicial en su contra.

Javier Enrique Escobar García, policía
Javier Enrique Escobar García, policía implicado en el tiroteo, se entregó en Cojutepeque y enfrenta cargos ante la justicia. (Foto cortesía PNC)

Causas clave de siniestrabilidad vial en El Salvador

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la problemática de la violencia vial y los accidentes en las rutas salvadoreñas mantiene cifras alarmantes. Durante 2026, la distracción del conductor se posicionó como la causa principal de siniestros viales, con un total de 1,374 incidentes informados, una cifra que revela la magnitud de los retos en materia de educación y control del tránsito.

La invasión de carril representó 1,124 casos registrados, constituyéndose en la segunda causa más común de accidentes. El informe señala también que no guardar la distancia reglamentaria provocó 724 accidentes, mientras que las infracciones por no respetar señales de tránsito derivaron en 701 incidentes adicionales. Además, la autoridad vial contabilizó 357 accidentes atribuidos directamente al exceso de velocidad, de acuerdo al Observatorio.

En respuesta, la Policía Nacional Civil ha intensificado los puestos de control en paradas de autobús y zonas con gran flujo de pasajeros.

Autoridades capturan a Noel Alexander
Autoridades capturan a Noel Alexander Hernández Escobar con drogas y vehículos durante un operativo policial en San Salvador. Pexels

Otras detenciones realizadas por la PNC refuerzan los operativos de control

Por otra parte, en hechos recientes vinculados también a la labor policial en el departamento de San Salvador, autoridades informaron la captura de Noel Alexander Hernández Escobar, de 30 años, durante un operativo en la colonia Miramonte, en la calle Sísimiles y el pasaje Chaparrastique. En ese procedimiento, dirigido conjuntamente por la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador, se decomisaron cuatro paquetes de marihuana, varias porciones de cocaína, dos teléfonos celulares y un vehículo. Según la comunicación oficial, el detenido enfrentará cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La captura del cabo tras el tiroteo en la carretera de Oro se realizó finalmente en Soyapango, consolidando el procedimiento iniciado tras la denuncia de los afectados y cumpliendo con los estándares legales exigidos para delitos cometidos por agentes del Estado, según informes.

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