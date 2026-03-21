El Salvador

El puerto de Acajutla recibe el octavo crucero del año 2026, consolidando la posición de El Salvador como destino regional

La llegada de la embarcación procedente de una ruta internacional contribuyó al incremento de visitantes extranjeros que recorrieron destinos culturales y naturales, favoreciendo a empresas turísticas locales y fortaleciendo la imagen del país en la región

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El crucero Norwegian Jade arribó
El crucero Norwegian Jade arribó al puerto de Acajutla con 2.000 pasajeros y 1.000 tripulantes, impulsando el turismo en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La llegada del crucero Norwegian Jade al puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, marcó un nuevo capítulo en el impulso al turismo liderado por el Gobierno de El Salvador. El arribo de la embarcación con 2.000 pasajeros y cerca de 1.000 tripulantes permitió que cientos de visitantes exploraran los principales destinos culturales y naturales del país. De acuerdo con información de la Secretaría de Prensa, este crucero representa el número 11 de la temporada 2025/2026 y el octavo que arriba a costas salvadoreñas en el año 2026.

Durante la jornada, más de 250 turistas recorrieron el Centro Histórico de San Salvador, que registró una cifra récord de cruceristas. La directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, destacó que el centro capitalino se consolida como uno de los destinos favoritos entre los visitantes internacionales. “Más de 250 visitantes del Norwegian Jade recorren el Centro Histórico de San Salvador. Este crucero es el número 11 de la temporada 2025/2026 y el número 8 en el 2026”, sostuvo Durán.

Ocho turoperadores salvadoreños participaron en la organización de los recorridos, guiando a los pasajeros hacia destinos emblemáticos como Nahuizalco, Izalco y el Parque Natural Cerro Verde, así como hacia el propio centro de Sonsonate y el centro histórico de la capital. Según explicó la directora de Corsatur, los recorridos permiten que los visitantes experimenten la diversidad cultural, arquitectónica y natural de El Salvador. “Los cruceristas disfrutan de recorridos por destinos emblemáticos como Nahuizalco, Izalco, el Parque Natural Cerro Verde, Sonsonate Centro y el Centro Histórico de San Salvador”, amplió Durán.

El Norwegian Jade es el crucero número 11 de la temporada 2025/2026 y el octavo que arriba a las costas salvadoreñas en 2026. (Cortesía: PNC)

Entre las actividades destacadas, un grupo de cruceristas conquistó la cima del volcán Ilamatepec, en Santa Ana, acompañados por la Policía de Turismo (Politur). Los visitantes también disfrutaron del clima fresco y la biodiversidad del entorno natural del Cerro Verde, reconocido como un enclave de seguridad y contacto con la naturaleza.

La llegada de los cruceros internacionales ha transformado la dinámica turística en El Salvador, generando oportunidades para empresas locales y promoviendo la proyección del país como destino cultural y ecológico en la región. La Secretaría de Prensa remarcó que el incremento en la cantidad de turistas y la diversificación de las actividades refuerzan la apuesta del gobierno por convertir al turismo en motor de desarrollo.

Temporada de cruceros

Entre las embarcaciones que figuran en la programación destacan el Hebridean Sky, de la compañía Noble Caledonia, con varias escalas previstas entre enero y febrero de 2026. El Hebridean Sky incluyó, en su itinerario, paradas en el Puerto de La Unión, donde las actividades para pasajeros contemplaron experiencias como la liberación de tortugas, una de las atracciones ambientales de la zona.

El Viking Sky, operado por Viking Ocean Cruises, arribó a finales de diciembre de 2025 al Puerto de Acajutla con cerca de 1,000 pasajeros a bordo. Esta cifra representa uno de los mayores desembarcos en la actual temporada. Por su parte, el Amadea atracó en enero de 2026 en el mismo puerto, transportando turistas mayoritariamente de origen alemán y austriaco.

El Gobierno de El Salvador
El Gobierno de El Salvador promueve el turismo como motor de desarrollo, diversificando actividades y generando oportunidades para empresas locales. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Durante febrero de 2026, el Zuiderdam registró una de las llegadas más relevantes al movilizar a más de 3.000 personas en el Puerto de Acajutla. Poco después, en marzo de 2026, el MS Vista de Oceania Cruises sumó más de 1,100 pasajeros a la afluencia turística en las costas salvadoreñas.

Las autoridades portuarias y operadores turísticos han subrayado la importancia de esta afluencia para la economía local y regional, con actividades diseñadas para promover el patrimonio natural y cultural de El Salvador.

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