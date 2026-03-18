UES inicia proyecto de conservación de la vida marina en Los Cóbanos, El Salvador

Entre diciembre y marzo es recurrente ver a las ballenas jorobadas que transitan por Los Cóbanos de El Salvador. (Foto cortesía El Salvador Travel)

El área Marina Protegida Los Cóbanos, situada en el occidente del departamento de Sonsonate, es considerada un sector clave estratégico por la riqueza y variedad de especies que habitan su lecho marino, su extensa línea de costa y los bosques salados que la rodean.

Reconocida por su arrecife rocoso, uno de los más extensos del país, esta zona actúa también como corredor para numerosas especies que transitan las aguas del Océano Pacífico. La importancia ecológica de Los Cóbanos ha impulsado la creación de un ambicioso proyecto académico destinado al monitoreo y conservación de la vida marina en esta región.

El proyecto, denominado “ADN: Descubriendo la Vida Secreta para la Conservación de Nuestro Océano” (MAREADN), ha sido presentado oficialmente por la Universidad de El Salvador(UES) con el objetivo de fortalecer la generación de conocimiento sobre la biodiversidad marina nacional. El programa es coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMARES) y la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES, bajo el liderazgo de la investigadora Ph.D. Johanna Segovia.

Tres áreas protegidas clave son el foco del diagnóstico: Los Cóbanos en Sonsonate, Punta Amapala en La Unión y Taquillo en La Libertad. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador)

Según la universidad, la primera fase estará centrada en establecer una línea base de biodiversidad a partir de técnicas de ADN ambiental (eDNA), un método innovador y no invasivo que permite identificar especies a partir de rastros genéticos presentes en el ambiente para comprender la composición y dinámica trófica de estos ecosistemas.

De acuerdo con la institución, la iniciativa cuenta con respaldo académico internacional, destacando la alianza con el Institut Universitaire Européen de la Mer y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Francia, así como la colaboración de la Estación Científica de COIBA-AIP de Panamá.

Estos vínculos fortalecen la capacidad científica de El Salvador y subrayan la dimensión global de la protección marina. Además, el Proyecto FEF Océano y la Embajada de Francia en El Salvador participan como socios estratégicos, consolidando así una plataforma multinacional enfocada en la investigación científica y la preservación de los recursos oceánicos.

El monitoreo no invasivo facilita la comparación de comunidades biológicas dentro y fuera del área protegida de Los Cóbanos. (Foto cortesía Complejo Los Cóbanos)

El programa MAREADN ha sido diseñado para trabajar principalmente sobre los arrecifes de Acajutla y el entorno de Los Cóbanos. Utilizando el análisis de ADN ambiental en animales, plantas, hongos y en la detección de isótopos estables, los investigadores buscan comparar las comunidades biológicas tanto dentro del área protegida como en su periferia. La meta es identificar especies presentes, verificar sus rutas de tránsito y comprender la red alimentaria marina. Esta información será instrumental para fundamentar políticas de gestión ambiental y orientar la toma de decisiones en materia de conservación costera, destacó el equipo de la UES.

El proyecto no se limita al monitoreo científico. Una de sus líneas estratégicas es fortalecer la formación de jóvenes investigadores y promover la divulgación científica al público general. A través de actividades colaborativas con comunidades locales, instituciones y medios de comunicación, la iniciativa pretende hacer accesible el conocimiento científico y fomentar una cultura de protección ambiental en toda la región. La investigadora Johanna Segovia afirmó que este esfuerzo busca posicionar a la universidad como referente en la generación de conocimiento útil para la gestión y protección de ecosistemas marino-costeros en El Salvador.

La iniciativa integra herramientas moleculares y establece un registro base de biodiversidad para futuras estrategias de gestión ambiental en El Salvador. (Foto cortesía Complejo Los Cóbanos)

El uso de ADN ambiental, tecnología con aplicaciones recientes en la ciencia mundial, constituye la principal innovación de MAREADN. Permite detectar la presencia de organismos sin necesidad de capturarlos ni alterar el equilibrio ecológico, una estrategia alineada con los estándares internacionales de conservación marina.

Según la coordinadora del proyecto, la información recopilada permitirá comparar de manera rigurosa la biodiversidad presente en Los Cóbanos, establecer un registro base para estudios futuros y comprender mejor los impactos de las actividades humanas y el cambio climático en estos ecosistemas críticos.

La ejecución de MAREADN representa un esfuerzo pionero en el país por integrar herramientas moleculares a gran escala para el monitoreo marino. El proyecto, respaldado por alianzas internacionales y dirigido por un equipo multidisciplinario de la Universidad de El Salvador, tiene como propósito central abastecer de datos científicos fidedignos a las autoridades y actores responsables de la conservación del mar salvadoreño.