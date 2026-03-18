El Salvador prevé un aumento del 4.32% en la llegada de turistas extranjeros durante la Semana Santa de 2026

El Salvador prevé recibir 145 mil turistas extranjeros durante la Semana Santa de 2026, un aumento del 4,32% respecto al año anterior. (Foto cortesía ISTU)

Más de 145 mil turistas extranjeros se espera visiten El Salvador durante la Semana Santa de 2026, lo que representa un 4,32% más en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando las cifras fueron 139 mil, de acuerdo a datos de la ministra de Turismo, Morena Valdéz.

La funcionaria detalló que la proyección general para la temporada asciende a 1.7 millones de visitantes, sumando tanto nacionales como internacionales. Estas previsiones confirman el dinamismo del sector y el atractivo que mantienen los destinos costeros y turísticos del país.

La ministra de Turismo, Morena Valdéz, proyecta un flujo total de 1,7 millones de visitantes nacionales e internacionales en Semana Santa de 2026. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Durante una entrevista en el programa Diálogo, la ministra Valdez subrayó que solo en Surf City uno, en 2025, se recibieron 2,1 millones de visitantes internacionales. Esta cifra representa más de la mitad del total nacional, que alcanzó los 4,1 millones de visitantes internacionales ese año.

Según Valdez, la mayoría de turistas que llegan al país eligen la zona de Surf City uno debido a su posicionamiento internacional, impulsado por la realización de más de 25 torneos internacionales de surf.

La playa de Mizata, reconocida por su ola rápida y derecha, ha sido uno de los principales escenarios de estas competencias, lo que refuerza la visibilidad global de la costa salvadoreña.

Entre los retos para sostener este crecimiento, la ministra señaló el déficit de infraestructura hotelera en el país. De acuerdo con los estudios realizados junto a INVES y el Ministerio de Economía, existe una carencia de aproximadamente 10 mil habitaciones a nivel nacional, de las cuales el 70% se concentra en la franja costero-marina.

Esta brecha, explicó Valdez, motiva la promoción de nuevos proyectos turísticos y residenciales, así como el acompañamiento institucional para agilizar los trámites y brindar certeza jurídica a los inversionistas interesados en desarrollar en El Salvador.

El déficit de infraestructura hotelera alcanza las 10 mil habitaciones. (Ministerio de Turismo de El Salvador)

La funcionaria hizo énfasis en la coordinación entre diferentes entidades estatales para facilitar la inversión y garantizar que los proyectos se concreten con rapidez y transparencia. Según Valdez, esta articulación ha sido clave para generar confianza tanto en inversionistas locales como extranjeros, y en la comunidad salvadoreña en el exterior que busca invertir en el país.

Respecto a la formación de talento humano, Valdez mencionó programas como Gastrolab, presentes en La Libertad, y la ampliación de cursos virtuales y presenciales en colaboración con la Cámara Salvadoreña de Turismo.

Estas iniciativas buscan preparar a las comunidades aledañas para integrarse al mercado laboral que generan los nuevos desarrollos turísticos, con énfasis en la capacitación en idiomas y atención al cliente. La ministra afirmó que el objetivo es que la población local aproveche las oportunidades de empleo tanto en la etapa de construcción como en la operación de los proyectos.

El crecimiento del turismo en El Salvador se refleja en la llegada de visitantes de Estados Unidos, Europa y varios países latinoamericanos gracias a la mejora en seguridad y atracción de inversión extranjera. (Foto: TripAdvisor)

Este esfuerzo por fortalecer el capital humano se vuelve aún más relevante ante la creciente diversidad de visitantes que hoy llegan a El Salvador, fenómeno que refleja el cambio en la percepción internacional del país. Según la ministra de Turismo, además de los turistas provenientes de Estados Unidos, se observa un aumento de viajeros de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, Colombia, Canadá, España, Francia, Inglaterra y Alemania.

Este fenómeno, afirmó Valdez, responde en parte a las mejoras en seguridad y al esfuerzo coordinado para atraer inversión extranjera y consolidar una oferta turística integral.