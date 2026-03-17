El Salvador

El Salvador: ISTU impulsa la segunda fase de remodelación en el Parque Recreativo Costa del Sol

La modernización del parque incorpora nuevas áreas de alojamiento, actividades acuáticas y accesibilidad, consolidando su papel como destino turístico familiar y contribuyendo al incremento de la oferta recreativa nacional

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La segunda fase de remodelación
La segunda fase de remodelación del Parque Recreativo Costa del Sol incluye nuevas cabañas, áreas deportivas y conexión directa al estero de Jaltepeque. (Foto cortesía ISTU)

El Parque Recreativo Costa del Sol ha iniciado la segunda fase de remodelación, consolidándose como uno de los principales proyectos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) para expandir la oferta de espacios públicos modernos y atraer visitantes nacionales e internacionales.

Esta transformación, que comenzó hace un año, incluye no solo la mejora de infraestructuras, sino también la incorporación de nuevas zonas de alojamiento y actividades para fortalecer su papel como destino familiar durante todo el año.

La presidenta del ISTU,Eny Aguiñada, enfatizó en entrevista para Diálogo 21 que el parque ha experimentado un cambio radical: “Ahora podemos disfrutar de un espacio moderno, seguro y limpio que ofrece otro tipo de amenidades que antes no existían.

Tenemos alojamiento; son 17 cabañas donde las personas pueden hospedarse con sus familias”. Cada cabaña lleva el nombre de uno de los parques administrados por el ISTU.

El parque cuenta además, con piscina, áreas infantiles, salas de lactancia, restaurantes con capacidad para 200 personas cada uno y una enfermería para la atención inmediata ante cualquier incidente.

El ISTU moderniza los parques
El ISTU moderniza los parques públicos de El Salvador para promover el turismo interno y atraer visitantes nacionales e internacionales. (Foto cortesía ISTU)

La segunda fase de remodelación, cuya duración proyectada es de ocho meses, abarca una conexión directa entre la playa y el estero de Jaltepeque. Según Aguiñada, se contempla la construcción de un área para actividades deportivas, ampliación de parqueo, nuevas cabañas.

El acceso al parque está diseñado para ser inclusivo. El costo de entrada para nacionales es de $2.50, mientras que para extranjeros la tarifa asciende a $5.

El precio del alojamiento en las cabañas varía entre $50 y $85 por noche, dependiendo de la ubicación y la fecha elegida. “La política de tarifa social permite a los salvadoreños disfrutar de estos espacios a precios accesibles”, explicó Aguiñada, quien añadió que las cabañas han sido adaptadas para personas con movilidad reducida, incluyendo duchas accesibles y senderos amplios.

El Parque Costa del Sol
El Parque Costa del Sol ahora ofrece alojamiento en 17 cabañas familiares, piscina, salas de lactancia, restaurantes y enfermería accesibles para todos. (Foto cortesía ISTU)

Durante las temporada alta, como Semana Santa, el ISTU intensifica la coordinación con la Unidad de Guardavidas de Protección Civil para garantizar la vigilancia en piscinas y playa.

Actualmente, siete de los dieciocho parques administrados por el ISTU han recibido el sello “family friendly”, que certifica que están acondicionados para todos los integrantes del hogar, incluidas personas mayores o familias con bebés. Aguiñada declaró que el objetivo para este año es acreditar los dieciocho parques con esa distinción.

El ISTU extiende el modelo de renovación a otros destinos turísticos

La estrategia de modernización no se limita al parque de la Costa del Sol. El Parque Recreativo Apulo, en Ilopango, se encuentra en la etapa final de su proceso de renovación, tras una demolición total del área antigua de restaurantes y la construcción de nuevos locales, juegos infantiles, senderos accesibles.

El ISTU informó que la fecha de reapertura, prevista inicialmente para principios de marzo, será anunciada próximamente a través de sus redes oficiales. “Con esta remodelación, Apulo dejará atrás el estigma, contará con un horario ampliado de 8:00 a.m., a 8:00 p.m.,”, señaló Aguiñada.

El ISTU extiende la modernización
El ISTU extiende la modernización al Parque Recreativo Apulo y Altos de La Cueva, fomentando la economía local y mejorando la oferta turística nacional. Apulo El Salvador. (Foto: Secretaria de prensa)

Otro proyecto en marcha es la intervención del Parque Recreativo Altos de La Cueva en San Miguel para potenciar el turismo en la zona oriental.

Para facilitar el acceso a los centros turísticos, la institución recuerda la disponibilidad del programa Buses Alegres, que opera desde el parque infantil de diversiones y amplía sus salidas durante la Semana Santa, cubriendo los principales destinos nacionales y fortaleciendo la movilidad de las familias salvadoreñas que deciden aprovechar los espacios renovados.

En la actualidad, el ISTU recomienda a los visitantes informarse sobre actividades, tarifas y horarios a través de la plataforma elsalvador.travel, así como a través de sus redes sociales.

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