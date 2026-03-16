El Salvador

La policía interviene financiera en El Salvador tras detectar posibles irregularidades

Un dispositivo de seguridad cerró completamente el acceso a la zona donde está ubicada la empresa, mientras personal policial resguarda la institución y mantiene suspendida la atención pública por presuntas anomalías, generando preocupación entre clientes y residentes locales

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La Policía Nacional Civil de
La Policía Nacional Civil de El Salvador cerró el acceso al centro de Chalatenango por un operativo en la financiera CrediCash sospechosa de fraude. Foto: Videnza Instituto

Una investigación alteró la rutina en Chalatenango, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) restringieron completamente el acceso vehicular sobre la 4° calle del centro del departamento. Presuntamente se desarrolló un operativo de intervención a la entidad financiera ubicada en la ciudad, por lo que el área fue cerrada y bajo estricta vigilancia, se presume la detección de posibles irregularidades vinculadas a sus operaciones.

Este despliegue coincide con la creciente preocupación por esquemas de fraude financiero que han afectado a cientos de personas en El Salvador.

El procedimiento en las instalaciones de la financiera con cinco años de trabajo incluyó la custodia física del edificio y la clausura temporal de la atención al público, una medida inusual que, según información de medios locales, buscaba asegurar pruebas, preservar la integridad del proceso judicial.

Previamente las imágenes captadas y difundidas en plataformas digitales de medios locales el sábado 14 de marzo mostraban al empresario Gerson Orellana, accionista de la financiera y figura local en el sector del transporte público, esposado en una delegación policial. A pesar de la circulación de estas imágenes y su identificación en redes, hasta ahora las autoridades no han brindado una declaración oficial sobre la aprehensión ni precisaron cargos.

El empresario Gerson Orellana, accionista
El empresario Gerson Orellana, accionista de la financiera, fue captado esposado durante el operativo policial, aunque no hay declaración oficial sobre su situación. (Foto cortesía redes sociales)

El modelo de negocio ofrecido por la entidad intervenida había llamado la atención de la población local debido a que prometía un beneficio mensual del 10% a quienes depositaran su dinero, una tasa marcadamente superior a la de cualquier financiera regulada en el país. La falta de transparencia en la mecánica para sostener estos retornos despertó sospechas entre expertos, especialmente tras la oleada de rumores sobre el cese de actividades.

En paralelo, decenas de personas expresaron su inconformidad organizando una marcha pacífica en las principales calles de Chalatenango, en apoyo al empresario Orellana y exigiendo respuestas claras sobre la situación.

El aumento de las intervenciones
El aumento de las intervenciones a financieras y cooperativas en El Salvador pone de relieve la falta de garantías estatales para quienes buscan altos rendimientos. (Cortesía: Fiscalía General de República)

El caso COSAVI: antecedente reciente de fraude

El fenómeno de las intervenciones bancarias bajo sospecha de fraude no es nuevo en el país. Durante 2024, ocurrió un episodio relevante con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI), señalada por la Fiscalía General de la República como responsable de un esquema de desvío de fondos de miles de asociados.

La entidad enfrenta una investigación penal por presunto lavado de dinero, y el Ministerio Público ha solicitado formalmente la disolución de las sociedades vinculadas, lo que derivó en que numeroso público afectado persista sin acceso a sus ahorros, según reportaron medios salvadoreños.

La serie de procedimientos judiciales e intervenciones preventivas refleja el aumento en la fiscalización de las operaciones financieras informales y cooperativas, una tendencia que expertos atribuyen tanto al impacto social de estos sistemas como a la vulnerabilidad de quienes, en busca de altos rendimientos, suelen quedar desprotegidos ante la falta de garantías estatales en casos de fraude masivo.

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