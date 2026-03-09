El Salvador

Ministerio de Obras Públicas mantiene cierre en el bulevar Sergio Vieira de Mello en San Salvador

La restricción del tránsito en la vía principal de San Benito responde a obras urgentes de modernización del drenaje y rehabilitación vial. Trabajo podrían durar hasta tres meses

El cierre del bulevar Sergio
Pedimos a la población que utilice las rutas alternas y esté atenta a la señalización para evitar inconvenientes”, advirtió el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, en la entrevista AM al detallar el dispositivo especial implementado sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la colonia San Benito, en el sector conocido como Zona Rosa.

El funcionario explicó que la restricción central consiste en el cierre total del tránsito general en la vía principal con sentido al redondel plaza Italia, como parte de las obras de mitigación destinadas a prevenir inundaciones y modernizar la infraestructura vial.

Solo se permitirá el paso a quienes tengan justificación para ingresar a la zona, mientras que el resto de conductores deberá desviarse por rutas alternas debidamente señalizadas.

Desde el inicio del operativo, gestores de tránsito y personal del Ministerio de Obras Públicas permanecen en la zona para orientar a los automovilistas y mantener el orden en la circulación.

La presencia de señalización iluminada y rótulos en los puntos de desvío busca que todos los usuarios identifiquen a tiempo las rutas habilitadas, minimizando la posibilidad de congestiones.

Reyes hizo hincapié en la necesidad que la ciudadanía planifique sus desplazamientos consultando los canales oficiales, especialmente durante los primeros días del cierre, cuando se prevé una mayor carga vehicular y un proceso de adaptación a la nueva dinámica vial.

Personal del Ministerio de Obras
El viceministro recalcó que, aunque el cierre principal es absoluto, otros sentidos de circulación en la zona permanecen habilitados. Por ejemplo, quienes transitan en sentido contrario al cierre pueden hacerlo con normalidad. Además, la avenida Las Magnolias se establece como la ruta alterna principal para quienes viajan desde el redondel Brasil, permitiendo bordear el área intervenida y reincorporarse al flujo habitual más adelante.

La colaboración ciudadana será fundamental para el éxito del dispositivo. Reyes insistió en la importancia de respetar las indicaciones de los gestores en el sitio y de priorizar las vías sugeridas, de modo que se reduzcan las molestias y se facilite el avance acelerado de los trabajos.

Además, subrayó que la información sobre rutas habilitadas y cierres se actualizará constantemente a través de las redes sociales y canales oficiales del Viceministerio de Transporte.

El plan de intervención contempla una duración estimada de entre dos y tres meses, según cálculos del Ministerio de Obras Públicas. “La idea es finalizar estos trabajos lo más pronto posible, por eso se ha optado por el cierre completo del tramo”, explicó el viceministro.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad del personal y los conductores, así como para permitir el uso de maquinaria especializada que acelere el proceso de mejora vial. Durante este periodo, la circulación en el entorno será supervisada en todo momento, y una vez concluidas las labores, la zona recuperará la dinámica habitual previa a la intervención.

Reyes puntualizó que la obra fue planificada para iniciar en días de menor afluencia, como el fin de semana, lo que permitió ajustar el plan de manejo de tráfico y dar tiempo a la población para adaptarse a las nuevas condiciones.

La decisión de intervenir el bulevar Sergio Vieira de Mello se apoyó en un diagnóstico técnico que detectó daños críticos en la infraestructura, especialmente en el sistema de drenaje y la superficie del asfalto, condiciones que representaban riesgos para la seguridad vial y la operatividad del sector.

El objetivo de la intervención es resolver estos problemas de fondo, mejorar la capacidad de evacuación de aguas pluviales y garantizar la estabilidad de la vía. “Este tipo de obras son indispensables para prevenir emergencias y asegurar que el sector se mantenga accesible durante todo el año”, afirmó Reyes. El compromiso de las autoridades, subrayó, es dar respuesta rápida a las necesidades de la ciudad, priorizando la seguridad de la población y la protección de la infraestructura pública.

La urgencia de la obra se relaciona con episodios de inundaciones que han afectado a la zona durante temporadas de lluvias anteriores. El sistema existente no resistía el volumen de agua de tormentas intensas, lo que provocaba colapsos en el drenaje y complicaba la movilidad de miles de conductores. Con la modernización del sistema de drenaje y el refuerzo de la estructura vial, el objetivo es asegurar la fluidez del tránsito y reducir riesgos para conductores y peatones en el futuro.

La intervención responde a un
“Estas intervenciones son necesarias para que no sigamos viendo episodios de colapso vial durante tormentas”, concluyó el viceministro. La obra contempla instalación de nuevos drenajes, reforzamiento estructural y actualización de la señalización, acciones que buscan consolidar una movilidad segura y eficiente en una de las arterias más transitadas de la capital.

