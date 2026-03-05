El Salvador

Poderío cuscatleco: Selecta Femenina golea a Perú en suelo andino

Las jugadoras mostraron dominio de principio a fin, permitiendo contener el ataque local y cerrar el encuentro con una diferencia notable en el marcador, impulsando la confianza de cara al próximo partido oficial

La Selección Femenina de El Salvador derrotó 4-0 a Perú en un amistoso internacional jugado en Lima y demostró su superioridad técnica y táctica. (Cortesía: La Selecta)

La Selección Mayor Femenina de El Salvador no solo gana, sino que convence. En una nueva exhibición táctica, demostrada este miércoles, el combinado dirigido por Eric Acuña se impuso con un categórico 4-0 ante la Selección de Perú en un partido amistoso disputado en las instalaciones del Estadio Félix Castillo Tardío.

Este encuentro, aunque no oficial para el ranking FIFA (Federación Internacional de Fútbol y Asociados), representó un termómetro vital para medir el crecimiento del fútbol femenino salvadoreño frente a un rival de la confederación sudamericana. La victoria en territorio andino es un mensaje claro: la “Azul y Blanco” tiene argumentos de sobra para competir en cualquier escenario y ante cualquier confederación.

Un inicio arrollador: La eficacia como estandarte

Desde el pitazo inicial, el conjunto salvadoreño mostró una propuesta agresiva. Lejos de replegarse por la condición de visitante, las seleccionadas nacionales tomaron la iniciativa, presionando la salida de las peruanas y recuperando balones en zonas de alto riesgo.

El premio a la insistencia llegó de manera tempranero. Al minuto 11, Danya Gutiérrez, actual volante del Club León Femenil en la Liga MX, rompió el cero en el marcador con una definición precisa que dejó sin opciones a la guardameta local. El 1-0 no hizo que el combinado cuscatleco bajara la guardia; por el contrario, el equipo de Acuña aceitó sus circuitos de juego, con una Victoria Meza que dictó los tiempos desde el mediocampo.

Antes de irse al descanso, la Selecta Femenil dio el segundo golpe de autoridad. Al minuto 38, Abigail López, delantera del Puebla Femenil, aprovechó una desatención en la zaga peruana para marcar el 2-0. Con esta ventaja, el equipo salvadoreño se retiró a los vestuarios con la tranquilidad de haber dominado técnica y mentalmente la primera mitad.

El Salvador y Perú volverán a enfrentarse el 7 de marzo en Lima, en un partido amistoso oficial que computará para el ranking FIFA. (Cortesía: La Selecta)

Rotación estratégica y profundidad de plantilla

Para el segundo tiempo, el estratega Acuña decidió mover sus piezas para dar paso a otros nombres en la cancha. Lejos de perder el ritmo, las variantes demostraron que El Salvador cuenta con una plantilla profunda y con perfiles emergentes listos para la alta competencia.

Con un once renovado que incluyó a figuras como Samaria Gómez y Jackeline Velásquez, la dinámica no cambió. Al minuto 58, Makenna Domínguez puso el 3-0 tras una gran jugada colectiva, y apenas nueve minutos después, al 67′, Juana Plata selló la goleada definitiva con el 4-0. El marcador reflejó una superioridad total, donde la arquera Riley Meléndez apenas fue exigida, gracias al sólido muro defensivo liderado por Elaily Hernández y Andrea Amaya.

La gira por Perú aún no termina para el conjunto centroamericano. Las salvadoreñas tendrán una nueva oportunidad de medir fuerzas ante las peruanas el próximo sábado 7 de marzo, este será un Amistoso Internacional oficial que sí computará para el ranking FIFA, una oportunidad de oro para seguir escalando posiciones a nivel global.

El encuentro podrá ser seguido por la afición salvadoreña a través las plataformas digitales de la Federación Peruana de Fútbol.

La rotación de jugadoras implementada por el técnico Eric Acuña permitió la integración de nuevos perfiles y el control del partido durante los 90 minutos. (Cortesía: La Selecta)

El camino hacia Brasil 2027

La Azul Femenina se encuentra actualmente en una racha envidiable. Tras la histórica goleada de 13-0 ante Barbados en el Estadio Las Delicias de este domingo, el equipo se mantiene como líder absoluto del Grupo A en las eliminatorias mundialistas con un total de 6 unidades.

Con dos victorias contundentes en su historial clasificatorio, una ante Honduras y la mencionada ante Barbados, las pupilas de Acuña están demostrando que el objetivo de clasificar a la justa mundialista.

Por su parte, Trinidad y Tobago marcha segunda del sector con 3 unidades. Mientras que el equipo hondureño y el bermudeño no suman hasta el momento.

