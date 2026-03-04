RNPN lanzará plataforma digital para renovar el DUI ante alta demanda en El Salvador

RNPN anuncia una plataforma digital para la renovación y reposición del DUI ante el aumento récord de solicitudes. (Foto: RNPN)

Ante un esperado incremento del 300 % en la demanda de trámites de Documentos únicos de Identidad (DUI), impulsado por el vencimiento próximo de 1,6 millones de estos documentos a nivel nacional y más de 10.000 en el extranjero entre enero de 2026 y marzo de 2027, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció el lanzamiento de una plataforma digital para facilitar la renovación y reposición del DUI a la ciudadanía.

El Director Ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, explicó en Frente a Frente de TCS que la nueva herramienta permitirá realizar el trámite desde cualquier dispositivo con Internet, sin necesidad de acudir físicamente a los DUICentros. El usuario podrá iniciar el proceso en línea y solo deberá presentarse a recoger el documento en el DUICentro que elija. “El ciudadano va a poder realizar su trámite sin ir a los DUICentros. Todo lo que hace en cualquiera de las ventanillas lo va a poder hacer a través de su teléfono, de su computadora, de cualquier tipo de plataforma informática”, detalló Velasco.

El pago podrá efectuarse en línea, reduciendo pasos y traslados. “Lo va a realizar de forma remota. únicamente va a escoger a qué DUICentro ir a recoger su Documento único de Identidad”, subrayó el titular del RNPN.

A la fecha, se han gestionado 113.887 trámites de renovación, lo que representa un incremento del 149,26 % respecto a periodos previos. De estos, 99.789 corresponden a renovaciones en el país y 14.098 a solicitudes procesadas fuera del territorio nacional.

El vencimiento de 1,6 millones de DUIs en el país y más de 10.000 en el extranjero impulsa la digitalización del trámite. (Foto: RNPN)

El RNPN reporta un total de 8,4 millones de DUIs emitidos desde la creación del sistema; actualmente, 5,8 millones se mantienen vigentes y 677.441 han expirado.

El trámite del DUI por primera vez es gratuito en El Salvador. La renovación en el país tiene un costo de $10,31, mientras que en el extranjero asciende a $35. Velasco explicó que esta diferencia responde a la infraestructura necesaria para operar 25 oficinas en el exterior y a la inversión en tecnología de impresión in situ. “En el exterior, sí tiene el costo de $35 dólares. Y cuando se trata de una renovación en territorio nacional es $10,31”, puntualizó.

DUICentros en centros comerciales y atención preferente

Además de avanzar en la digitalización, Velasco resaltó que la modernización del RNPN incluye la reubicación de varios DUICentros a centros comerciales. Entre los traslados recientes figuran Apopa a Plaza Mundo Apopa, Portal Sagrera a Plaza Mundo Soyapango, San Miguel a Garden Mall, así como los cambios en Chalatenango y La Unión.

Según el directivo, la elección de estos espacios responde al objetivo de brindar mayor comodidad, acceso a estacionamiento y opciones adicionales de servicios en un solo lugar. El traslado de los DUICentros a estos entornos ha generado resultados positivos y un aumento considerable en la atención: en Plaza Mundo Apopa la demanda subió 193,6 %, en Chalatenango llegó a 211 %, en San Miguel fue de 120 % y en Plaza Mundo Soyapango alcanzó 87,75 %.

La nueva herramienta permite a los ciudadanos gestionar el trámite del DUI en línea y solo acudir a recoger el documento. (Foto: RNPN)

Esta estrategia busca que los trámites resulten más sencillos para la ciudadanía y, al mismo tiempo, ha permitido al RNPN ofrecer un entorno más accesible y eficiente. Adicionalmente, se ha implementado una ventanilla especial en los DUICentros para adultos mayores, con atención rápida y preferente, con el fin de reducir las esperas y garantizar un trato diferenciado a este grupo poblacional.

DUI en el exterior: impresión in situ y expansión de servicios

Para los salvadoreños en el exterior, el RNPN ha fortalecido la infraestructura de impresión in situ del DUI en consulados. Actualmente existen 13 oficinas que ofrecen este servicio inmediato, y para el primer trimestre de 2026 se sumarán seis centros más. Entre las aperturas recientes figuran Milán, Barcelona y Madrid, además de próximas inauguraciones en Estados Unidos.

Esta mejora responde al reclamo histórico de la diáspora, que antes debía esperar largos periodos para recibir su documento. “La atención de la diáspora ha cambiado en un 360 grados”, subrayó Velasco, remarcando la colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores para acercar el servicio a los salvadoreños fuera del país.