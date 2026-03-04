El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente reporta sismo de magnitud 5.6 frente a la costa de Usulután

Una sacudida fue registrada poco antes de la una de la tarde en las proximidades del litoral, con parámetros considerados preliminares por las autoridades, mientras los ciudadanos son llamados a buscar novedades solo en medios institucionales

Un sismo de 5.6 sacudió este miércoles 4 de marzo a El Salvador en horas del mediodía, con el epicentro localizado frente a la costa de Usulután, según el más reciente informe del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con el boletín oficial, el temblor ocurrió a las 12:56 y tuvo una profundidad de 29.45 kilómetros. Tras el análisis técnico, las autoridades descartaron cualquier riesgo de tsunami para El Salvador.

Los datos divulgados sitúan el epicentro a 103 kilómetros al sur de San Miguel, 159 kilómetros al sureste de San Salvador, 208 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa (Honduras), 209 kilómetros al sureste de Santa Ana, 234 kilómetros al oeste de Managua (Nicaragua) y 336 kilómetros al sureste de la Ciudad de Guatemala.

Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales atribuyeron el origen del fenómeno a la dinámica de la subducción tectónica en la región. Se recomendó a la población permanecer atenta a los avisos oficiales y seguir los protocolos de emergencia sísmica, mientras el informe señaló que la información será actualizada a medida que surjan nuevos datos.

A través de redes sociales los salvadoreños indicaron haber sido sorprendidos por el movimiento telúrico “fuerte” en los departamentos de San Salvador, Usulután, San Miguel, Ahuachapán y La Libertad.

Protección Civil de El Salvador activó su Centro de Operaciones de Emergencias tras el sismo percibido en el territorio nacional la tarde de este miércoles. La institución informó que sus equipos se encuentran listos para coordinar cualquier incidente que pueda surgir como consecuencia del evento sísmico.

A través de sus canales oficiales, Protección Civil recordó a la población que puede reportar emergencias a los números telefónicos 2281-0888 y 7070-3307, habilitados para brindar atención inmediata.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y permanecer atentos a la información que se continúe generando sobre la situación.

Solo en enero el Observatorio de Amenazas registró un total de 213 sismos, las autoridades señalaron que 49 de los cuales fueron asociados a fallas locales, mientras que 164 ocurrieron frente a la costa o fuera de las fronteras del país.

Del total de sismos registrados, 26 fueron reportados como sentidos por la población.

Los eventos sísmicos localizados dentro del territorio nacional tuvieron una magnitud mínima de 1.0 y una máxima de 3.3, con profundidades que han variando desde 0.7 km a 26 .0 km. Por su parte, los sismos regionales tuvieron magnitudes entre 2.2 y 5.8, con profundidades entre 1.0 km y 208.1 km.

