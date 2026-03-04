El Salvador

160 PYMES salvadoreñas impulsan el crecimiento verde con apoyo internacional

Formación intersectorial, generación de empleos y un crecimiento comercial inesperado transforman la economía local. El respaldo internacional apunta a consolidar la innovación y la sostenibilidad para el futuro

La creación y mejora de 170 empleos verdes y la concreción de 25 alianzas estratégicas fortalecen el ecosistema empresarial y promueven la economía circular bajo la implementación de prácticas sostenibles, según las entidades participantes (Foto cortesía FUNDEMAS)

MIPYMES salvadoreñas impulsan su transformación verde con el apoyo de la Unión Europea: 160 empresas ya implementan ecoeficiencia, nuevas alianzas y registran hasta 10% de incremento en ventas.

El impacto del proyecto “Encadenamiento de MIPYMES para la Descarbonización” se refleja en avances palpables: 160 MIPYMES salvadoreñas han sumado prácticas de ecoeficiencia, desarrollado alianzas estratégicas y empezaron a registrar ahorros de recursos naturales y un alza en ventas, según el programa AL-INVEST Verde de la Comisión Europea. El trabajo colaborativo y multisectorial promueve ambos ejes, crecimiento económico y la generación de 170 empleos verdes, junto con una colaboración más intensa entre empresas del sector turismo y reciclaje.

De acuerdo con datos del programa que se divulgaron este martes 3 en un comunicado de prensa, con apoyo de la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (AHK), el acompañamiento integró el lanzamiento de una plataforma web para monitoreo de indicadores de reciclaje y eficiencia. Más de 50 MIPYMES reportaron un 10% o más de crecimiento en sus ventas durante los últimos cinco meses al implementar sus planes de negocio, mientras que más de 60 empresas registraron progresos en ecoeficiencia, reflejados en la disminución del consumo de agua, energía, combustible y un manejo más eficiente de residuos.

El proyecto involucró a 160 MIPYMES pertenecientes a turismo y reciclaje, todas participantes en jornadas de sensibilización y capacitación sobre gestión de residuos, biodiversidad y ecoeficiencia. El programa AL-INVEST Verde de la Comisión Europea informó que 98 empresas ya finalizaron la elaboración de sus manuales y protocolos en gestión de desechos sólidos, ecoeficiencia, biodiversidad y gestión de riesgos ante desastres, y actualmente ejecutan las acciones previstas. El proceso consideró asistencia técnica en el desarrollo de planes de marketing y fortalecimiento empresarial, con énfasis en turismo sostenible.

El proyecto de descarbonización ha permitido a numerosas empresas implementar medidas sostenibles, mejorar alianzas sectoriales y reportar beneficios medibles, incluyendo generación de empleo verde y acceso a nuevas oportunidades comerciales y de financiación sostenible. Video cortesía FUNDEMAS.

El alcance del programa se extiende más allá del plano empresarial. Más de 500 representantes de empresas, ONG, instituciones gubernamentales y centros escolares recibieron formación en prácticas de economía circular. Se concretaron 25 alianzas estratégicas que agrupan a centros educativos, empresas y centros de acopio de reciclables, reforzando la cadena de valor del reciclaje y promoviendo sinergias locales en torno a la economía circular.

Networking, acceso a mercados responsables y financiamiento sostenible

El componente de oportunidades de negocios materializó cuatro encuentros de networking, en los que participaron más de 500 personas. Allí, las empresas establecieron citas B2B y se vincularon con nuevos mercados comprometidos con el medio ambiente. En paralelo, más de 300 representantes de MIPYMES accedieron a información sobre alternativas de financiamiento orientadas a proyectos sostenibles. 64 empresas medianas y pequeñas recibieron acompañamiento en la formulación e implementación de planes de marketing con perspectiva sostenible.

Entre las acciones, destaca la profesionalización de los recicladores de base, quienes proveen material reciclable a los centros de acopio. Esta intervención permitió la creación y mejora de 170 empleos verdes, favoreciendo la estabilidad y desarrollo de un sector central para la transición hacia una economía baja en carbono en El Salvador.

El apoyo de la Comisión Europea, junto con entidades locales, contribuyó a la adopción de métodos para reducir el consumo de recursos y mejorar la gestión empresarial, impactando positivamente en ventas y el fortalecimiento de cadenas de reciclaje. Video cortesía FUNDEMAS

El proyecto puso a disposición de las empresas una plataforma web para seguimiento de indicadores clave en reciclaje y gestión eficiente de recursos, facilitando el monitoreo del desempeño ambiental, el crecimiento en ventas y los ahorros obtenidos con la ecoeficiencia.

