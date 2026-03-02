El Salvador

El gobierno de El Salvador divulga lineamientos para el avistamiento de ballenas

El gobierno salvadoreño instruye a nacionales y extranjeros a vivir la experiencia de forma segura y responsable en la playa Los Cóbanos, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste

Guardar
Este avistamiento excepcional resalta la relevancia del monitoreo permanente en el litoral y la coordinación interinstitucional para la protección de la fauna marina. Asimismo, evidencia la importancia de mantener océanos limpios y seguros, que permitan a especies como las ballenas utilizar las aguas del país como parte de sus rutas y ciclos de vida. (Video cortesía MARN)

El gobierno de El Salvador ha emitido recomendaciones para quienes deseen participar en el avistamiento de ballenas en la playa Los Cóbanos, ubicada en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste. La actividad, que debe tener una duración aproximada de 30 minutos máximo, debe realizarse exclusivamente con guías autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Ministerio de Medio Ambiente destacó que las ballenas llegan a la costa salvadoreña para dar a luz y nadar con sus crías en aguas tranquilas. Como parte de sus acciones, el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos busca reducir los impactos sobre estos mamíferos y proteger sus rutas migratorias.

El avistamiento de ballenas jorobadas en Los Cóbanos se presenta como la principal atracción entre diciembre y marzo en esta zona costera de El Salvador. Visitantes pueden observar a estos cetáceos durante recorridos en lancha, lo que convierte la experiencia en un destacado atractivo turístico de la región.

Entre las indicaciones para los visitantes, las autoridades recomiendan mantener una distancia de 100 metros respecto a los animales y aumentarla a 200 metros cuando hay crías presentes, además de presentarse con ropa cómoda y adecuada para protección solar.

Entre diciembre y marzo es
Entre diciembre y marzo es recurrente ver a las ballenas jorobadas que transitan por Los Cóbanos de El Salvador. (Foto cortesía El Salvador Travel)

Cuidado ambiental

Los beneficios ecológicos del avistamiento de ballenas jorobadas en Los Cóbanos abarcan el ciclo global del carbono, ya que cada ejemplar puede almacenar hasta 33 toneladas de dióxido de carbono en su cuerpo, según datos de El Cenit Digital. Esta capacidad contribuye a la mitigación del cambio climático.

Además, la presencia y actividad de las ballenas estimula la productividad del fitoplancton, organismo fundamental en la cadena trófica oceánica. El MARN ha implementado un sistema de monitoreo fotográfico, generando un catálogo que permite el seguimiento de la especie y el análisis de sus rutas migratorias.

El turismo de naturaleza vinculado al avistamiento de cetáceos ha favorecido el desarrollo económico local y ha impulsado una transformación social en Los Cóbanos. De acuerdo con El Salvador in English, la formación de guías profesionales y la aplicación de criterios ambientales han posicionado a la región como referente en turismo responsable en Centroamérica.

Dicho portal destaca que la actividad cuenta con la asistencia de guías locales capacitados y se lleva a cabo bajo las autorizaciones requeridas, garantizando la protección del hábitat de las ballenas. El entorno marino y las aguas de Los Cóbanos ofrecen un entorno propicio para el turismo responsable enfocado en el avistamiento de esta especie.

Esta actividad se realiza con
Esta actividad se realiza con los debidos permisos y los guías locales están capacitados para que puedas realizar este tipo de turismo sin dañar el hábitat de la especie. (Foto cortesía El Salvador Travel)

Durante septiembre de 2022, un guía de turismo local documentó el avistamiento de una ballena jorobada y su cría en el Área Natural Protegida y sitio Ramsar Complejo Los Cóbanos, un hecho considerado inusual por especialistas. Este registro fue posible gracias a la coordinación entre guías locales autorizados e investigadores, y sugiere que algunas poblaciones de ballenas del hemisferio sur podrían preferir la costa salvadoreña para su migración.

“El avistamiento fue registrado por Óscar Peraza, un guía local de Los Cóbanos, quien de inmediato notificó a nuestro equipo de biólogos a cargo del Programa y se realizaron las consultas con el equipo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador, para establecer la procedencia de estos mamíferos marinos”, destacó entonces el ministerio.

Temas Relacionados

Gobierno de El SalvadorEl SalvadorTransparencia InstitucionalRendición de CuentasDatos AbiertosParticipación Ciudadana

Últimas Noticias

Reserva de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña cae por debajo del 50% antes del periodo vacacional

La institución reporta una disminución significativa en los donativos y advierte sobre la necesidad urgente de cubrir la demanda de transfusiones generada por accidentes y procedimientos médicos en aumento

Reserva de sangre de la

Gobierno dominicano acelera ayuda y reconstrucción tras inundaciones en Espaillat

Las medidas anunciadas incluyen apoyos económicos y obras de infraestructura para mitigar futuros daños derivados de las lluvias intensas, además de programas especiales para facilitar el traslado de quienes habitan áreas calificadas como de alto riesgo

Gobierno dominicano acelera ayuda y

El FMI concluye revisión técnica en Guatemala con reconocimiento a estabilidad económica

La misión internacional finalizó los encuentros preliminares tras destacar un crecimiento sostenido y certificar la progresión de reformas sobre transparencia financiera en el país centroamericano soportadas por autoridades monetarias y fiscales locales

El FMI concluye revisión técnica

La selección femenina de El Salvador golea 13-0 a Barbados

El representativo salvadoreño inició con contundencia su camino hacia el Mundial al imponerse en casa y lograr una histórica diferencia. Una multitud respaldó a las jugadoras, quienes ahora esperan definir su paso a la siguiente fase

La selección femenina de El

El Salvador promueve exportaciones diversificadas en el mercado argentino

Actualmente los flujos comerciales se concentran en productos farmacéuticos, textiles y bienes industriales, por lo que el territorio salvadoreño apuesta por diversificar sus exportaciones e incentivar el crecimiento de la oferta en sectores clave

El Salvador promueve exportaciones diversificadas

TECNO

Lo que revela la IA

Lo que revela la IA sobre quienes repiten su vestimenta a diario

Cómo escuchar la radio en el móvil: métodos y desafíos más comunes

¿Buscas reemplazo a Discord?: estas son las cinco alternativas ideales para startups en 2026

Cómo sacar el máximo partido a HBO Max: 10 funciones y consejos clave

Cómo tener internet ultrarrápido en casa usando tecnología Li-Fi

ENTRETENIMIENTO

El exnovio de Oprah Winfrey

El exnovio de Oprah Winfrey detalla la “incómodidad” que experimentaron al salir en los años 70: “No recuerdo que nos besáramos”

Delroy Lindo aborda el incidente del insulto racial en los premios BAFTA y recibe una ovación de pie

Shia LaBeouf dice que no está interesado en rehabilitación tras su arresto en Nueva Orleans

Matthew Lillard revela el único objeto que se arrepiente de no haber tomado del set de ‘Scream’

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

MUNDO

Países del Golfo Pérsico afirmaron

Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país

Qué puede enseñarle al mundo la estrategia china de envejecimiento activo como motor económico del país

Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un drone atacó una instalación británica en Chipre

Honduras y Guatemala condenan los ataques de Irán en Medio Oriente