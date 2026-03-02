El gobierno de El Salvador divulga lineamientos para el avistamiento de ballenas

Este avistamiento excepcional resalta la relevancia del monitoreo permanente en el litoral y la coordinación interinstitucional para la protección de la fauna marina. Asimismo, evidencia la importancia de mantener océanos limpios y seguros, que permitan a especies como las ballenas utilizar las aguas del país como parte de sus rutas y ciclos de vida. (Video cortesía MARN)

El gobierno de El Salvador ha emitido recomendaciones para quienes deseen participar en el avistamiento de ballenas en la playa Los Cóbanos, ubicada en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste. La actividad, que debe tener una duración aproximada de 30 minutos máximo, debe realizarse exclusivamente con guías autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Ministerio de Medio Ambiente destacó que las ballenas llegan a la costa salvadoreña para dar a luz y nadar con sus crías en aguas tranquilas. Como parte de sus acciones, el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos busca reducir los impactos sobre estos mamíferos y proteger sus rutas migratorias.

El avistamiento de ballenas jorobadas en Los Cóbanos se presenta como la principal atracción entre diciembre y marzo en esta zona costera de El Salvador. Visitantes pueden observar a estos cetáceos durante recorridos en lancha, lo que convierte la experiencia en un destacado atractivo turístico de la región.

Entre las indicaciones para los visitantes, las autoridades recomiendan mantener una distancia de 100 metros respecto a los animales y aumentarla a 200 metros cuando hay crías presentes, además de presentarse con ropa cómoda y adecuada para protección solar.

Entre diciembre y marzo es recurrente ver a las ballenas jorobadas que transitan por Los Cóbanos de El Salvador. (Foto cortesía El Salvador Travel)

Cuidado ambiental

Los beneficios ecológicos del avistamiento de ballenas jorobadas en Los Cóbanos abarcan el ciclo global del carbono, ya que cada ejemplar puede almacenar hasta 33 toneladas de dióxido de carbono en su cuerpo, según datos de El Cenit Digital. Esta capacidad contribuye a la mitigación del cambio climático.

Además, la presencia y actividad de las ballenas estimula la productividad del fitoplancton, organismo fundamental en la cadena trófica oceánica. El MARN ha implementado un sistema de monitoreo fotográfico, generando un catálogo que permite el seguimiento de la especie y el análisis de sus rutas migratorias.

El turismo de naturaleza vinculado al avistamiento de cetáceos ha favorecido el desarrollo económico local y ha impulsado una transformación social en Los Cóbanos. De acuerdo con El Salvador in English, la formación de guías profesionales y la aplicación de criterios ambientales han posicionado a la región como referente en turismo responsable en Centroamérica.

Dicho portal destaca que la actividad cuenta con la asistencia de guías locales capacitados y se lleva a cabo bajo las autorizaciones requeridas, garantizando la protección del hábitat de las ballenas. El entorno marino y las aguas de Los Cóbanos ofrecen un entorno propicio para el turismo responsable enfocado en el avistamiento de esta especie.

Esta actividad se realiza con los debidos permisos y los guías locales están capacitados para que puedas realizar este tipo de turismo sin dañar el hábitat de la especie. (Foto cortesía El Salvador Travel)

Durante septiembre de 2022, un guía de turismo local documentó el avistamiento de una ballena jorobada y su cría en el Área Natural Protegida y sitio Ramsar Complejo Los Cóbanos, un hecho considerado inusual por especialistas. Este registro fue posible gracias a la coordinación entre guías locales autorizados e investigadores, y sugiere que algunas poblaciones de ballenas del hemisferio sur podrían preferir la costa salvadoreña para su migración.

“El avistamiento fue registrado por Óscar Peraza, un guía local de Los Cóbanos, quien de inmediato notificó a nuestro equipo de biólogos a cargo del Programa y se realizaron las consultas con el equipo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador, para establecer la procedencia de estos mamíferos marinos”, destacó entonces el ministerio.