Justicia salvadoreña decreta apertura a juicio contra tres hermanos por estafa agravada en plataforma Forex

La justicia de El Salvador envía a juicio a los hermanos Rivas Álvarez por el delito de estafa agravada en el caso CasoForex. (Cortesía: JDA)

El sistema judicial de El Salvador ha dado un paso decisivo en la resolución de uno de los fraudes financieros más mediáticos de los últimos años. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador decretó formalmente la apertura a juicio contra los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo, todos de apellido Rivas Álvarez, por el delito de estafa agravada. El caso, conocido como “Caso Forex”, entra ahora en su etapa final de sentencia tras años de investigaciones fiscales.

Pese a que los imputados han sido declarados en calidad de reos rebeldes, el proceso legal ha avanzado con firmeza gracias a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

En la audiencia preliminar, el juzgado no solo ratificó la declaratoria de rebeldía, sino que mantuvo vigentes las órdenes de captura nacionales e internacionales para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Un esquema de falsas promesas y rentabilidad irreal

La acusación fiscal detalla que el engaño comenzó a gestarse antes de 2019, año en que las primeras víctimas decidieron romper el silencio e interponer denuncias formales. Los hermanos Rivas Álvarez utilizaban una sociedad presuntamente falsa para captar fondos de ciudadanos bajo la promesa de invertirlos en el mercado de divisas (Forex), la bolsa de valores y otros mercados internacionales.

El principal atractivo del esquema era la promesa de una rentabilidad del 20%, una cifra que excede cualquier margen razonable en los mercados financieros regulados. Utilizando tácticas de persuasión, los acusados convencieron a las víctimas de entregar montos que oscilaban entre los USD 1,000 y los USD 50,000 dólares por persona.

Sin embargo, el dinero nunca fue invertido según lo prometido, y los retornos de inversión jamás llegaron a manos de los afectados.

Las órdenes de captura nacionales e internacionales contra Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez siguen vigentes, reportó la FGR. (Cortesía: FGR de El Salvador)

Impacto masivo: 375 víctimas y USD 2.5 millones defraudados

La magnitud del perjuicio económico es alarmante. Según los registros oficiales de la fiscalía salvadoreña, el número de víctimas acreditadas en este proceso asciende a 375 personas. No obstante, el impacto patrimonial es lo que más resalta para los analistas internacionales: el monto defraudado supera los USD 2.5 millones de dólares.

“Los imputados crearon una sociedad falsa para engañar a las víctimas, ofreciendo altas ganancias si invertían en el mercado de divisas, las cuales nunca recibieron”, señaló la Fiscalía General de la República en un comunicado oficial tras el fallo.

Pruebas irrefutables hacia la sentencia

Durante la fase de instrucción, se recopiló una “abundante oferta probatoria” que fue clave para que el juzgado decidiera elevar el caso a la etapa de sentencia. Entre los elementos que analizará el tribunal de juicio se encuentran:

Análisis financieros de la sociedad utilizada para la captación de fondos.

Testimonios de las víctimas que detallan el modus operandi del engaño.

Documentación técnica que demuestra la inexistencia de las operaciones en los mercados de valores prometidos.

El avance judicial del caso CasoForex marca un precedente en la lucha contra las estafas piramidales de trading en Centroamérica. (Cortesía: FGR de El Salvador)

Este avance judicial representa una victoria para la transparencia financiera salvadoreña y envía un mensaje contundente a nivel regional que las estructuras dedicadas a estafas piramidales o fraudulentas bajo la fachada de “trading” o Forex serán perseguidas con rigor.

El Estado salvadoreño reafirma su compromiso de proteger el patrimonio de sus ciudadanos y garantizar que el sistema judicial funcione como un baluarte contra el crimen financiero.