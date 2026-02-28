El Salvador

EE. UU. reporta arrestos clave de pandilleros y estafadores salvadoreños en tres estados

Las operaciones federales recientes, impulsadas por agencias de inmigración, resultaron en detenciones clave y condenas prolongadas, tras una serie de investigaciones coordinadas con organismos policiales estadounidenses

Las autoridades de Estados Unidos desarticulan núcleos operativos de la MS-13 y capturan a cabecillas salvadoreños en operativos recientes. (Cortesía: WIRED)

Las autoridades de Estados Unidos han desmantelado núcleos operativos de la pandilla MS-13 y capturado a fugitivos salvadoreños en acciones lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en distintas regiones del país norteamericano durante los últimas días. El resultado más relevante incluyó sentencias de hasta 30 años de prisión contra líderes de la pandilla en Charlotte.

La ofensiva se insertó en la estrategia de “tolerancia cero” implementada por el gobierno estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas catalogadas por ICE como “organizaciones terroristas extranjeras violentas”.

Fredy Mauricio Buruca y Santos Guillermo Ramírez Mancía, dos líderes de la pandilla MS-13, recibieron sentencias de 30 y 20 años de cárcel, respectivamente, por el secuestro de un menor, según confirmó Charles Wall, subdirector del ICE.

“Seguiremos desmantelando esta violenta organización terrorista extranjera y exigiremos responsabilidades a estos peligrosos pandilleros de la MS-13 por sus actos”, agregó Wall.

Fredy Mauricio Buruca y Santos Guillermo Ramírez Mancia recibieron largas condenas por conspiración y secuestro. (Cortesía: Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos)

Las investigaciones recientes permitieron identificar a más de 50 integrantes de la MS-13 y a sus colaboradores, varios de ellos relacionados con homicidios, secuestros, tráfico de drogas, robos a mano armada, agresiones sexuales y distribución de material de explotación sexual infantil, comentaron las autoridades en un comunicado de prensa.

En el proceso participaron el FBI (Oficina Federal de Investigaciones), el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en Carolina del Norte, el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel en Maryland y otras agencias asociadas.

ICE completa capturas clave contra fugitivos internacionales

De manera paralela, la oficina regional de ICE en Houston detuvo a Kateryn Cortez-Beltrán, una salvadoreña buscada en el país centroamericano por fraude y la estafa por un monto que asciende los USD 23,000.

Cortez-Beltrán, según informó el ICE por medio de un comunicado en sus redes sociales, ingresó a territorio estadounidense durante la más reciente crisis fronteriza y fue liberada antes de confirmarse su estatus de prófuga internacional.

Kateryn Cortez-Beltrán, fugitiva salvadoreña buscada por fraude, es detenida en Houston. (Cortesía: ICE Houston)

Por su parte, en Nueva Orleans, agentes federales arrestaron a Edgar Pérez-Gutiérrez, miembro documentado de la MS-13 con historial de robo y posesión ilegal de armas de fuego derivado de su estatus migratorio.

La coordinación entre oficinas regionales y autoridades internacionales ha sido crucial en el rastreo y extradición de perfiles considerados de alta peligrosidad por el gobierno estadounidense.

Esta colaboración ha permitido acelerar los procesos de identificación y captura de individuos buscados por delitos graves, así como fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre agencias.

Las autoridades destacan que el trabajo conjunto facilita la localización de prófugos y contribuye a la seguridad tanto a nivel nacional como internacional.

Estrategia sostenida: persecución de organizaciones criminales transnacionales

Estados Unidos ha reafirmado su compromiso de impedir que el país se convierta en refugio de criminales que huyen de la justicia salvadoreña. ICE mantiene un despliegue activo para garantizar que individuos perseguidos por cargos violentos y fraude sean localizados y posteriormente procesados en cooperación con agencias aliadas, en una tendencia que ha encontrado énfasis renovado desde el incremento de operativos contra la MS-13 en la última década.

En declaraciones recientes, las autoridades estadounidenses han subrayado que las acciones contra la MS-13 involucran delitos que no solo afectan la seguridad nacional, sino que además están entrelazados con fenómenos más amplios de migración y tráfico ilícito a escala internacional.

