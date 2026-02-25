El Salvador

El parque vehicular en El Salvador podría duplicarse en menos de nueve años, advierten expertos

Un informe estima que el número de automóviles sigue creciendo a una tasa anual de 8.5 por ciento, lo que implica mayores retos para la red vial y la operatividad del sistema de transporte público

El parque vehicular de El Salvador suma 2,3 millones de unidades y crece a un ritmo anual del 8,5% según MOVES. (EFE/Rodrigo Sura)

“Si la tendencia se mantiene, en menos de nueve años tendremos el doble de vehículos en circulación”, explicó Hugo Mayorga, director legal de MOVES, al analizar el crecimiento del parque automotor en El Salvador. En la actualidad, el país cuenta con 2.3 millones de vehículos y cada año se suman aproximadamente 160,000 más, con un ritmo de crecimiento anual del 8,5%.

Mayorga señaló que hace menos de 10 años había la mitad de automóviles que los que circulan hoy. Si este crecimiento continúa, en poco más de ocho años la cifra podría duplicarse. Esta evolución plantea nuevos desafíos para la infraestructura vial, la cual fue concebida para una menor demanda de tránsito.

Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña del Transporte Internacional de Carga (ASTIC), destacó en la entrevista Diálogo, que el aumento del parque vehicular responde tanto a la importación de automóviles nuevos como usados.

Mencionó que aunque no existen estadísticas precisas sobre los vehículos que dejan de circular, la tendencia general es de incremento constante.

Dificultades y saturación de vías: Un reto cotidiano para las ciudades

El tema del tráfico y la movilidad es uno de los principales retos para la vida urbana. Los congestionamientos son parte del día a día en los principales corredores del país, especialmente en horas pico.

La saturación vial diaria afecta a los principales corredores urbanos del país y condiciona la calidad de vida en las ciudades. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Raúl Alfaro compartió su experiencia personal al afirmar: “Hoy me tomó media hora llegar al estudio; en 5 años, podría tomarme 120 minutos, porque el tráfico será imposible”. La frase ilustra cómo la movilidad se ha vuelto un desafío recurrente para conductores y usuarios del transporte público.

Eduardo Martell, especialista en movilidad urbana, mencionó que el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y comerciales en zonas como Apopa y Lourdes, así como en las rutas principales hacia La Libertad y el aeropuerto, ha incrementado el flujo vehicular.

Además, subrayó que el transporte público aún enfrenta el reto de modernizarse para responder a las nuevas dinámicas de la población.

Los panelistas coincidieron en que la planificación urbana y la gestión del crecimiento residencial tienen un papel clave en la mejora del tránsito.

Alternativas de solución: Metrocable, reorganización y modernización del transporte

Entre las propuestas de solución, destaca la iniciativa del gobierno de implementar el metrocable como opción para diversificar los modos de movilidad. De acuerdo con Mayorga, “el metrocable podría atender entre 36,000 usuarios por día, con una capacidad máxima estimada de 7,000 pasajeros por hora en ambos sentidos”.

Aunque actualmente no existe una legislación específica para este sistema, los expertos consideran que puede ser una alternativa positiva para ciertas zonas.

La reorganización del transporte público colectivo también es parte de la agenda. Mayorga resaltó que el 70% de la población utiliza autobuses y microbuses, mientras que el 30% se mueve en vehículo particular.

El sector del transporte público busca adaptarse a las necesidades actuales mediante la creación de nuevas organizaciones empresariales, como CEMMOVIL, que agrupan rutas y modernizan flotas en el área metropolitana de San Salvador.

La propuesta de implementar el metrocable busca beneficiar a 36,000 usuarios diarios y aliviar la congestión en áreas clave. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Martell subrayó la importancia de incentivar el uso del transporte colectivo, mediante mejoras en la frecuencia, seguridad y calidad del servicio, para que más personas opten por esta modalidad.

Debate sobre restricciones y regulaciones: Horarios escalonados y revisión técnica

Durante el encuentro, se abordaron propuestas para mejorar la movilidad, como la restricción por número de placa (pico placa) y la revisión de los horarios de ingreso escolar y laboral. Eduardo Martell señaló que ese modelo, aunque aplicado en otros países, no ha demostrado una solución definitiva al problema del tráfico, ya que puede incentivar la adquisición de más vehículos.

Respecto a los horarios escalonados, Martell indicó que en El Salvador los colegios inician clases a las 7:00 am, el sector privado a las 8:00 am u 8:30 am y la banca a las 9:00 am, pero muchos usuarios combinan trayectos, lo que mantiene la concentración de autos en determinadas horas.

En cuanto a la revisión técnica vehicular, Mayorga estimó que cerca del 20% del parque automotor es obsoleto y puede generar inconvenientes en el flujo del tránsito. Consideró que una mayor actualización de la flota podría ayudar a reducir incidentes en las vías.

Integración público-privada y planificación: Un llamado a la coordinación

Para avanzar en soluciones de fondo, los especialistas destacaron la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector público y privado. Raúl Alfaro mencionó que instancias como el Viceministerio de Transporte y la Dirección General de Aduanas mantienen relación con las empresas del sector, pero es necesario profundizar el trabajo conjunto.

El 70% de la población salvadoreña depende del transporte público colectivo, que enfrenta el reto de modernización y reorganización. (Foto cortesía por PNC).

El caso de San Miguel, donde el crecimiento económico y residencial se ha reflejado en un mayor tráfico, fue puesto como ejemplo de la necesidad de planificar zonas industriales y rutas estratégicas.

Hugo Mayorga remarcó que reorganizar las rutas y priorizar el transporte colectivo son claves para una mejor movilidad. “Cuando nos respetemos todos, la movilidad mejorará para toda la población”, expresó al cierre del encuentro.

