Orgullo salvadoreño: El Imposible entra en la exclusiva lista de las 7 Maravillas del Mundo 2026

Vista panorámica del Parque Nacional El Imposible, una de las áreas protegidas más extensas y biodiversas de El Salvador, reconocida internacionalmente por sus paisajes y riqueza natural (Foto cortesía El Salvador Travel).

La revista Condé Nast Traveler incluyó al Parque Nacional El Imposible dentro de su selección de Las Siete Maravillas del Mundo para 2026 que se pueden visitar, ubicando a El Salvador entre destinos internacionales de alto prestigio.

El listado, publicado el 17 de febrero de 2026, reconoce al parque salvadoreño junto a lugares como:

Matera en Italia, la ciudad de piedra que será Capital Mediterránea de la Cultura

El Parque Nacional Banff en Canadá, famoso por sus lagos turquesa

Las ruinas romanas de Djemila en Argelia

Los paisajes de Bradford Pennines en el Reino Unido, ligados a la obra de las hermanas Brontë

Las islas Feroe , destacadas por su gastronomía y paisajes del Atlántico Norte

Richtersveld en Sudáfrica, conocido por sus paisajes áridos y arte rupestre ancestral.

Según Condé Nast Traveler, el Parque Nacional El Imposible figura como “una de las zonas silvestres menos conocidas de Centroamérica”, con “cañones profundos, pumas poco comunes y cascadas que caen en pozas secretas”. Esta selección ha situado a El Salvador en el mapa de destinos de naturaleza a nivel global, valorando su riqueza ecológica y su potencial para el turismo responsable.

Cascada en uno de los rincones del Parque Nacional El Imposible, donde visitantes disfrutan de las pozas y el entorno natural que caracteriza a esta área protegida de El Salvador (Foto cortesía Tripadvisor).

La publicación de Condé Nast Traveler detalla la ruta histórica de los caficultores, quienes durante décadas transportaron sus cosechas desde los picos cubiertos de nubes hasta el puerto de Acajutla.

El artículo narra que la travesía incluía el cruce de una cresta de pocos centímetros de ancho, flanqueada por cañones de hasta 2,9 kilómetros de profundidad. “Las mulas que intentaron cruzar a pie lo hicieron con los ojos vendados para evitar el pánico”, menciona el texto. Actualmente existe un puente rudimentario, pero los caficultores mantienen la tradición del traslado en mula.

En uno de los puntos clave del sendero, una placa recuerda el desafío histórico que dio nombre al parque. La inscripción, reseñada por Condé Nast Traveler, dice: “Mayo 1968 – dejo de der impossible”, que los lugareños interpretan como “Mayo de 1968: ya no es imposible”, en referencia a la apertura del paso y la superación de las barreras naturales.

Siente el llamado de la naturaleza y la aventura en El Imposible. Este video muestra la importancia de conectar con nuestros bosques, un lugar para aliviar el estrés y entender nuestro rol en la protección de la asombrosa vida salvaje y los ecosistemas que nos sustentan.

El reconocimiento internacional de Condé Nast Traveler se suma a la estrategia de El Salvador para posicionar su patrimonio natural.

Biodiversidad y símbolo histórico en el corazón de El Imposible

La administración de El Imposible, bajo la tutela del Ministerio de Medio Ambiente, ha desarrollado un modelo de turismo sostenible que promueve actividades de bajo impacto, como avistamiento de aves, caminatas guiadas y educación ambiental, con el objetivo de proteger el ecosistema y beneficiar a las comunidades locales. Según datos oficiales, cada año ingresan miles de visitantes nacionales y extranjeros, quienes exploran senderos, cascadas y pozas ocultas, y conocen la historia cafetalera de la zona.

Ubicado en el occidente del país, El Imposible abarca más de 3,900 hectáreas de bosque tropical. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el parque conviven más de 500 especies de plantas, 282 de aves y mamíferos como el puma y el tigrillo, algunos en peligro de extinción. El área funciona como corredor biológico y refugio para especies amenazadas, además de conectar los ecosistemas de la región centroamericana.

La inclusión del parque en el listado de maravillas para 2026, junto a destinos como Italia, Canadá o Sudáfrica, aporta visibilidad y prestigio a los esfuerzos de conservación y turismo responsable en El Salvador. La administración del parque ha reiterado su compromiso con la gestión sostenible y la promoción de actividades que permitan a los visitantes apreciar la riqueza ecológica y cultural de uno de los tesoros naturales de Centroamérica.