El Salvador

Orgullo salvadoreño: El Imposible entra en la exclusiva lista de las 7 Maravillas del Mundo 2026

El reciente reconocimiento de Condé Nast Traveler posiciona a El Imposible como un atractivo mundial, donde la riqueza ecológica y la tradición cafetalera de El Salvador se unen en un entorno protegido

Guardar
Vista panorámica del Parque Nacional
Vista panorámica del Parque Nacional El Imposible, una de las áreas protegidas más extensas y biodiversas de El Salvador, reconocida internacionalmente por sus paisajes y riqueza natural (Foto cortesía El Salvador Travel).

La revista Condé Nast Traveler incluyó al Parque Nacional El Imposible dentro de su selección de Las Siete Maravillas del Mundo para 2026 que se pueden visitar, ubicando a El Salvador entre destinos internacionales de alto prestigio.

El listado, publicado el 17 de febrero de 2026, reconoce al parque salvadoreño junto a lugares como:

  • Matera en Italia, la ciudad de piedra que será Capital Mediterránea de la Cultura
  • El Parque Nacional Banff en Canadá, famoso por sus lagos turquesa
  • Las ruinas romanas de Djemila en Argelia
  • Los paisajes de Bradford Pennines en el Reino Unido, ligados a la obra de las hermanas Brontë
  • Las islas Feroe, destacadas por su gastronomía y paisajes del Atlántico Norte
  • Richtersveld en Sudáfrica, conocido por sus paisajes áridos y arte rupestre ancestral.

Según Condé Nast Traveler, el Parque Nacional El Imposible figura como “una de las zonas silvestres menos conocidas de Centroamérica”, con “cañones profundos, pumas poco comunes y cascadas que caen en pozas secretas”. Esta selección ha situado a El Salvador en el mapa de destinos de naturaleza a nivel global, valorando su riqueza ecológica y su potencial para el turismo responsable.

Cascada en uno de los
Cascada en uno de los rincones del Parque Nacional El Imposible, donde visitantes disfrutan de las pozas y el entorno natural que caracteriza a esta área protegida de El Salvador (Foto cortesía Tripadvisor).

La publicación de Condé Nast Traveler detalla la ruta histórica de los caficultores, quienes durante décadas transportaron sus cosechas desde los picos cubiertos de nubes hasta el puerto de Acajutla.

El artículo narra que la travesía incluía el cruce de una cresta de pocos centímetros de ancho, flanqueada por cañones de hasta 2,9 kilómetros de profundidad. “Las mulas que intentaron cruzar a pie lo hicieron con los ojos vendados para evitar el pánico”, menciona el texto. Actualmente existe un puente rudimentario, pero los caficultores mantienen la tradición del traslado en mula.

En uno de los puntos clave del sendero, una placa recuerda el desafío histórico que dio nombre al parque. La inscripción, reseñada por Condé Nast Traveler, dice: “Mayo 1968 – dejo de der impossible”, que los lugareños interpretan como “Mayo de 1968: ya no es imposible”, en referencia a la apertura del paso y la superación de las barreras naturales.

Siente el llamado de la naturaleza y la aventura en El Imposible. Este video muestra la importancia de conectar con nuestros bosques, un lugar para aliviar el estrés y entender nuestro rol en la protección de la asombrosa vida salvaje y los ecosistemas que nos sustentan.

El reconocimiento internacional de Condé Nast Traveler se suma a la estrategia de El Salvador para posicionar su patrimonio natural.

Biodiversidad y símbolo histórico en el corazón de El Imposible

La administración de El Imposible, bajo la tutela del Ministerio de Medio Ambiente, ha desarrollado un modelo de turismo sostenible que promueve actividades de bajo impacto, como avistamiento de aves, caminatas guiadas y educación ambiental, con el objetivo de proteger el ecosistema y beneficiar a las comunidades locales. Según datos oficiales, cada año ingresan miles de visitantes nacionales y extranjeros, quienes exploran senderos, cascadas y pozas ocultas, y conocen la historia cafetalera de la zona.

Ubicado en el occidente del país, El Imposible abarca más de 3,900 hectáreas de bosque tropical. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el parque conviven más de 500 especies de plantas, 282 de aves y mamíferos como el puma y el tigrillo, algunos en peligro de extinción. El área funciona como corredor biológico y refugio para especies amenazadas, además de conectar los ecosistemas de la región centroamericana.

La inclusión del parque en el listado de maravillas para 2026, junto a destinos como Italia, Canadá o Sudáfrica, aporta visibilidad y prestigio a los esfuerzos de conservación y turismo responsable en El Salvador. La administración del parque ha reiterado su compromiso con la gestión sostenible y la promoción de actividades que permitan a los visitantes apreciar la riqueza ecológica y cultural de uno de los tesoros naturales de Centroamérica.

Temas Relacionados

Parque Nacional El ImposibleBosqueMaravillas del mundoEl Salvador

Últimas Noticias

El Salvador extiende un año el período para cambios de domicilio en el Registro Electoral

El órgano legislativo salvadoreño avaló una ampliación de plazo que permitirá a los ciudadanos modificar sus datos de domicilio para las votaciones nacionales de 2027, con el fin de favorecer la inclusión política de la población habilitada

El Salvador extiende un año

Aduanas incauta miles de bienes y dinero en operativos recientes en República Dominicana

Las autoridades aduaneras reportaron la retención de una amplia variedad de mercancías, como electrodomésticos, prendas, armas y suplementos, bajo sospecha de importación irregular en distintas localidades del territorio nacional

Aduanas incauta miles de bienes

Ernesto Castro sobre las pensiones en El Salvador: “Estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer”

El presidente de la Asamblea Legislativa confirma que aún no han recibido la propuesta del gobierno y planteó que una vez la reciban podrían crear una comisión especial

Ernesto Castro sobre las pensiones

Nueva sede del Área de Salud de Talamanca fortalecerá atención primaria de comunidades indígenas en Costa Rica

Una inversión significativa busca sustituir la actual infraestructura sanitaria de la zona atlántica y ampliar la cobertura de servicios médicos, con beneficio directo a sectores históricamente vulnerables del cantón

Nueva sede del Área de

Nicaragua, el único país de Centroamérica que prohíbe la doble nacionalidad: riesgos y consecuencias

Con la entrada en vigor de la reforma, miles de nicaragüenses pierden el derecho a mantener su nacionalidad de origen si adquieren otra, lo que implica riesgos en materia de propiedad y derechos civiles

Nicaragua, el único país de

TECNO

Facebook Messenger se despide: esta

Facebook Messenger se despide: esta es la fecha en la que ya no podrás chatear

Pronto podrías programar mensajes en WhatsApp sin descargar apps externas

Más allá del sueldo: por qué el “salario emocional” es la única forma de retener talento en la era IA

Sam Altman desenmascara a las empresas: “culpan a la IA de despidos que han hecho igual”

El CV perfecto generado por IA y el reclutador automatizado: el desafío de la selección laboral en la era digital

ENTRETENIMIENTO

Metallica será reconocida por la

Metallica será reconocida por la Cruz Roja Americana por la mayor campaña solidaria del rock

La hija de David Bowie recordó que fue llevada lejos de su casa meses antes de que el cantante muriera

Al estilo Bridgerton: así fue la fiesta temática de Millie Bobby Brown por sus 22 años

¿Marvel encontró a su nuevo Wolverine? La respuesta de Daniel Radcliffe tras la ola de rumores

“Heated Rivalry”: la casa donde se filmó el final de la primera temporada abre sus puertas al público

MUNDO

El régimen de Irán dijo

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia

Zelensky espera avanzar en otro canje de prisioneros con Rusia

La Asamblea General de la ONU exigió un alto el fuego inmediato y total en Ucrania

Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

Tras la tensión diplomática, Francia dijo que el embajador de Estados Unidos se comprometió a no intervenir en los asuntos internos