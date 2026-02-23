El Salvador experimentará nueva disminución de las temperaturas y Vientos Nortes

El ingreso de vientos nortes intensos amenaza a El Salvador con ráfagas que superarán los 100 km/h en zonas altas. Foto cortesía Medio Ambiente

El ingreso de vientos nortes de intensidad significativa repercutirá en El Salvador con una marcada baja de temperaturas y la presencia de ráfagas que podrían superar los 100 kilometros por hora (km/h) desde la madrugada de este martes 24 de febrero hasta el jueves 26, una situación influenciada directamente por una zona de alta presión localizada sobre Texas.

Según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su más reciente reporte, se prevé que los habitantes de zonas altas enfrenten los registros térmicos más bajos y que la variación de condiciones climáticas será perceptible en todo el país durante el periodo señalado.

Las ráfagas más intensas se esperan en zonas altas y occidentales

El Informe Especial No. 5 del Observatorio de Amenazas detalla que los vientos proveniente del norte hicieron sentir desde la noche del domingo 22 de febrero, alcanzando velocidades entre 15 y 30 km/h, con ráfagas predominantes entre los 60 y 100 km/h, especialmente notorias en las madrugadas y noches.

Sectores con relieve pronunciado, como áreas montañosas, así como las regiones altas, descampadas y el occidente del país, podrán registrar ráfagas superiores a este rango promedio.

Este fenómeno tendrá su máxima expresión la noche del lunes y la madrugada del martes, después de lo cual se prevé que el viento comience a ceder gradualmente. Una vez disminuya este evento, se espera la entrada de vientos acelerados del este y noreste.

Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

Descenso térmico considerable

Según los registros previstos por el MARN, las temperaturas experimentarán un descenso relevante, en particular durante las madrugadas. Los valores esperados se ubican entre 4 °C y 13 °C en zonas altas, 14 °C y 19 °C en valles interiores, y de 20 °C a 23 °C para la costa durante el periodo.

La menor temperatura durante el episodio se espera en áreas elevadas, en donde la acción combinada de las ráfagas y la masa de aire frío asociada a la alta presión sobre Texas potenciará el fenómeno, mientras que las zonas costeras experimentarán un descenso menor, aunque igualmente perceptible.

El pronóstico para la atmósfera indica que por la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado. Por la tarde se prevé nubosidad escasa en el norte y condiciones despejadas en el resto del territorio, prolongándose estas condiciones de cielo despejado en la noche para todo El Salvador.

Las Pilas, en Chalatenango, reportó 12,2°C, lo que resalta la intensidad de los vientos y las bajas temperaturas en áreas montañosas provenientes del noreste. Foto cortesía

Alerta por incendios en el país

Ante la combinación de fuertes vientos y clima seco, el país se mantiene bajo alerta amarilla por propagación de incendios, según lo comunicado por las autoridades. Por tal motivo, se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en lo relacionado con la quema agrícola y cualquier actividad que pueda originar fuego al aire libre.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados con los boletines meteorológicos y atender las directrices que se emitan.

De acuerdo con estadísticas suministradas por el Cuerpo de Bomberos, durante el mes y medio analizado en 2026, El Salvador contabilizó 1,378 incendios, lo que implica 544 más que los 834 reportados en el mismo intervalo el año anterior.

Los incendios forestales aumentaron un 233% respecto al año anterior, según datos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Recomendaciones para actividades marítimas, aéreas y rurales

Para quienes realizan navegación marítima y aérea, así como actividades de pesca artesanal o deportiva, las autoridades indican la importancia de evaluar las condiciones meteorológicas y oceanográficas antes de salir, además de atender las instrucciones de la Dirección General de Protección Civil.