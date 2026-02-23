El parque cafetalero salvadoreño enfrenta el mayor número de días de calor extremo en Centroamérica

El Salvador registra 255 días de calor extremo entre 2021 y 2025, encabezando el impacto climático en la caficultura centroamericana. (Foto archivo Infobae)

El parque cafetalero salvadoreño experimentó el mayor impacto por el calor extremo en toda Centroamérica, con un registro de 255 días de temperaturas perjudiciales, según un estudio de Climate Central. Este nuevo análisis advierte que el cambio climático no solo afecta a la calidad y la cantidad de las cosechas recientes, sino que coloca a El Salvador a la cabeza de una tendencia alarmante a nivel regional, con países como Nicaragua, que registró198 días y Honduras con 136 días siguiendo en la lista.

El informe destaca que Guatemala sufrió 98 días de calor excesivo, mientras Costa Rica tuvo 49 días adicionales de condiciones adversas para el café entre 2021 y 2025. Las cifras reflejan una modificación del equilibrio climático en el llamado “cinturón del grano” centroamericano, zona clave de producción cafetalera mundial.

El café arábica, que compone hasta el 70 % de la producción global, muestra alta vulnerabilidad ante temperaturas superiores a 30 ℃. REUTERS/Luisa González

Las olas de calor constante en la región centroamericana alteran los ciclos de crecimiento del café, ya que estas plantas requieren rango estrecho de temperaturas y precipitaciones para prosperar. El análisis de Climate Central sostiene que el calor adicional registrado en los últimos años perjudica directamente el rendimiento y la calidad del grano, lo que repercute tanto en la disponibilidad como en el precio de esta bebida popular.

Los impactos del clima extremo se sienten con mayor gravedad en el café arábica, que constituye entre el 60% y 70% de la producción global. Esta variedad es especialmente sensible: estudios señalan que temperaturas superiores a 30 °C (86 °F) limitan su desarrollo. Incluso valores por debajo, entre 25 y 30 °C (77 a 86 °F) ya pueden afectar negativamente el ciclo productivo.

El informe advierte que la tendencia de aumento térmico representa una proyección conservadora de los estragos climáticos en la región. (AP Foto/Bruna Prado)

El análisis subraya que estos datos centrados en umbrales superiores a 30 ℃ representan una proyección conservadora respecto a los auténticos estragos causados por el calentamiento impulsado por la contaminación de carbono. En las zonas de altura, donde suele cultivarse café arábica, las temperaturas promedio pueden diferir, pero la tendencia global es inequívoca.

La variabilidad climática y el patrón irregular de lluvias complican aún más el panorama. Para el cafeto, la lluvia anual óptima se sitúa entre 140 y 190 milímetros. La escasez de agua o las sequías, como la sufrida en Brasil en 2023, pueden reducir drásticamente las cosechas y trasladar el efecto al mercado internacional.

FOTO DE ARCHIVO. Las lluvias inadecuadas y sequías como la de Brasil en 2023 reducen la producción cafetalera y repercuten en el mercado global. REUTERS/Pascal Rossignol

Estos mismos factores han disparado la volatilidad de los precios del café a nivel mundial. En diciembre de 2024 y febrero de 2025 se alcanzaron precios récord, impulsados tanto por el clima extremo en los principales países productores como por factores comerciales, como los aranceles estadounidenses a las importaciones provenientes de Brasil.

La situación se agrava por la proliferación de plagas y enfermedades, como la roya o la broca del café, cuya incidencia y propagación se ve favorecida por el calentamiento global y los cambios en los regímenes de lluvia. Este escenario obliga al sector cafetalero a enfrentar una doble amenaza: la suma del calor extremo y los riesgos biológicos asociados al desajuste climático.