El Salvador

El parque cafetalero salvadoreño enfrenta el mayor número de días de calor extremo en Centroamérica

Un nuevo informe de la organización Climate Central registra la cifra más alta de temperaturas adversas para regiones productoras de café en El Salvador, ocasionando alteraciones en los ciclos y en la calidad de las cosechas

Guardar
El Salvador registra 255 días
El Salvador registra 255 días de calor extremo entre 2021 y 2025, encabezando el impacto climático en la caficultura centroamericana. (Foto archivo Infobae)

El parque cafetalero salvadoreño experimentó el mayor impacto por el calor extremo en toda Centroamérica, con un registro de 255 días de temperaturas perjudiciales, según un estudio de Climate Central. Este nuevo análisis advierte que el cambio climático no solo afecta a la calidad y la cantidad de las cosechas recientes, sino que coloca a El Salvador a la cabeza de una tendencia alarmante a nivel regional, con países como Nicaragua, que registró198 días y Honduras con 136 días siguiendo en la lista.

El informe destaca que Guatemala sufrió 98 días de calor excesivo, mientras Costa Rica tuvo 49 días adicionales de condiciones adversas para el café entre 2021 y 2025. Las cifras reflejan una modificación del equilibrio climático en el llamado “cinturón del grano” centroamericano, zona clave de producción cafetalera mundial.

El café arábica, que compone
El café arábica, que compone hasta el 70 % de la producción global, muestra alta vulnerabilidad ante temperaturas superiores a 30 ℃. REUTERS/Luisa González

Las olas de calor constante en la región centroamericana alteran los ciclos de crecimiento del café, ya que estas plantas requieren rango estrecho de temperaturas y precipitaciones para prosperar. El análisis de Climate Central sostiene que el calor adicional registrado en los últimos años perjudica directamente el rendimiento y la calidad del grano, lo que repercute tanto en la disponibilidad como en el precio de esta bebida popular.

Los impactos del clima extremo se sienten con mayor gravedad en el café arábica, que constituye entre el 60% y 70% de la producción global. Esta variedad es especialmente sensible: estudios señalan que temperaturas superiores a 30 °C (86 °F) limitan su desarrollo. Incluso valores por debajo, entre 25 y 30 °C (77 a 86 °F) ya pueden afectar negativamente el ciclo productivo.

El informe advierte que la
El informe advierte que la tendencia de aumento térmico representa una proyección conservadora de los estragos climáticos en la región. (AP Foto/Bruna Prado)

El análisis subraya que estos datos centrados en umbrales superiores a 30 ℃ representan una proyección conservadora respecto a los auténticos estragos causados por el calentamiento impulsado por la contaminación de carbono. En las zonas de altura, donde suele cultivarse café arábica, las temperaturas promedio pueden diferir, pero la tendencia global es inequívoca.

La variabilidad climática y el patrón irregular de lluvias complican aún más el panorama. Para el cafeto, la lluvia anual óptima se sitúa entre 140 y 190 milímetros. La escasez de agua o las sequías, como la sufrida en Brasil en 2023, pueden reducir drásticamente las cosechas y trasladar el efecto al mercado internacional.

FOTO DE ARCHIVO. Las lluvias
FOTO DE ARCHIVO. Las lluvias inadecuadas y sequías como la de Brasil en 2023 reducen la producción cafetalera y repercuten en el mercado global. REUTERS/Pascal Rossignol

Estos mismos factores han disparado la volatilidad de los precios del café a nivel mundial. En diciembre de 2024 y febrero de 2025 se alcanzaron precios récord, impulsados tanto por el clima extremo en los principales países productores como por factores comerciales, como los aranceles estadounidenses a las importaciones provenientes de Brasil.

La situación se agrava por la proliferación de plagas y enfermedades, como la roya o la broca del café, cuya incidencia y propagación se ve favorecida por el calentamiento global y los cambios en los regímenes de lluvia. Este escenario obliga al sector cafetalero a enfrentar una doble amenaza: la suma del calor extremo y los riesgos biológicos asociados al desajuste climático.

Temas Relacionados

Climate CentralEl SalvadorCentroaméricaCafé ArábicaCalor ExtremoCambio ClimáticoProducción de café

Últimas Noticias

Filiales de Maersk y MSC operarán terminales panameñas tras anulación de concesión a PPC

El Gobierno activó un periodo de transición de 18 meses para garantizar la continuidad operativa de Balboa y Cristóbal mientras se define el nuevo esquema de concesión.

Filiales de Maersk y MSC

Inicia plazo para declarar el impuesto sobre la renta en El Salvador

A partir de febrero, los contribuyentes salvadoreños pueden presentar sus declaraciones fiscales a través de la plataforma en línea del Ministerio de Hacienda para cumplir con las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2025

Inicia plazo para declarar el

Autoridad Marítima de Panamá recibe orden de asumir control de puertos operados por empresa respaldada por China

En la Gaceta Oficial se publicó el fallo de la La Corte Suprema de Justicia que declaró inválida la prórroga del contrato y sus actos inherentes

Autoridad Marítima de Panamá recibe

Postuladora inicia etapa decisiva en la nominación para fiscal general de Guatemala con la participación de Consuelo Porras quien busca reelegirse

La reincorporación de la jefa del Ministerio Público al proceso de selección para el periodo 2026-2030 intensifica el debate institucional, mientras sectores civiles aumentan su supervisión sobre los procedimientos y la transparencia del concurso

Postuladora inicia etapa decisiva en

Reservas internacionales de Costa Rica superan los USD 18.6 millones y alcanzan nivel histórico

El monto registrado por el Banco Central representa un incremento significativo respecto a años anteriores, lo que refuerza la posición financiera nacional y contribuye a la mejora en la percepción de riesgo en los mercados externos

Reservas internacionales de Costa Rica

TECNO

Sam Altman defendió el impacto

Sam Altman defendió el impacto ambiental de la IA y lo comparó el consumo energético humano

A más de 100 años: cómo la batería de Edison inspira una nueva era de almacenamiento eficiente

Ingeniero de Anthropic advierte que la IA llegará a todo trabajo digital y su irrupción será “dolorosa”

Lista de celulares que se quedan sin Netflix a partir del 1 de marzo de 2026

Cómo saber si alguien entró a mi WhatsApp y leyó mis conversaciones

ENTRETENIMIENTO

Vicki Gunvalson, estrella de “The

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Tyra Banks admitió su error por la controvertida sesión de blackface de ‘America’s Next Top Model’: “Lo marrón y lo negro es hermoso”

El incómodo momento entre Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los premios BAFTA tras recibir insulto racista

Así celebró Jennifer Lopez el cumpleaños número 18 de sus hijos Emme y Max: “¡Siempre hemos sido los tres!”

MUNDO

Por qué la flexibilidad laboral

Por qué la flexibilidad laboral y el teletrabajo podrían ser aliados ante la baja en la natalidad mundial, según un estudio

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó a Creta en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán