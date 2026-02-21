El Salvador

¿Dónde la herencia africana late con fuerza en el corazón de El Salvador?

Un relevo generacional influye en el reconocimiento público de raíces africanas, mientras ajustes en censos y festivales culturales fortalecen la visibilidad de comunidades poco reconocidas hasta la última década

Guardar
El Banco Central de Reserva de El Salvador reconoce oficialmente a más de 25 mil personas como afrodescendientes en su último registro. (Cortesía: Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños)

Durante décadas, el relato era que El Salvador se construyó sobre la base de un mestizaje uniforme. Sin embargo, el mapa de la identidad salvadoreña está siendo redibujado. Según los datos de la encuesta de 2024 del Banco Central de Reserva (BCR), un total de 25,690 personas se autoidentifican oficialmente como afrodescendientes. Esta cifra, que para muchos rompe el mito de la inexistencia de la negritud en el país, es el resultado de una nueva apertura en los instrumentos de medición nacional.

Durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez en 1933, se promulgaron leyes que buscaban borrar la presencia negra. Hoy, el hecho de que tantas personas le digan al Estado que son afrodescendientes representa un acto de justicia histórica.

Lo más revelador es el perfil demográfico de este orgullo recobrado. La herencia africana en El Salvador tiene un rostro joven y dinámico: el 34.6% de la población afrodescendiente se encuentra en el rango de los 15 a los 34 años. A este grupo le sigue de cerca la generación de adultos plenamente activos, donde un 30.4% se ubica entre los 35 y los 59 años. Estas cifras sugieren que el despertar de la identidad afro está siendo liderado por las nuevas generaciones.

¿Dónde surgió la comunidad afrodescendiente en El Salvador?

Un mapa publicado por la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños (Afroos) funciona como una brújula para entender esta presencia en otros nodos clave:

  • Zacatecoluca y San Alejo: Lugares que marcan el legado de las antiguas haciendas y las rutas migratorias coloniales.
  • Meanguera del Golfo: Donde el aislamiento geográfico permitió que ciertos rasgos y tradiciones se preservaran con mayor nitidez.
  • San Vicente y San Miguel: Ciudades donde la mezcla cultural dio pie a festividades y ritmos cuya raíz es profundamente africana.

Atiquizaya y la cochinita: 300 años de sabor

Uno de los puntos más vibrantes en este mapa es Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán. Aquí, la visibilidad ha tomado forma de banquete. Por tres años consecutivos, la localidad ha celebrado el Festival de la Cochinita, un evento que honra a un platillo emblemático con más de 300 años de historia.

Este manjar, cuya receta ha sido custodiada por generaciones, no es solo gastronomía; es un vestigio vivo de la presencia africana y su influencia en la cocina local desde la época colonial. El festival se ha consolidado como una plataforma para celebrar la cultura afro-salvadoreña, demostrando que la herencia se protege a través de la memoria del gusto y la tradición oral que sobrevive al paso de los siglos.

El 34.6% de la población
El 34.6% de la población afrodescendiente de El Salvador tiene entre 15 y 34 años, impulsando la autoidentificación y la visibilidad cultural. (Cortesía: Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños)

Un desafío contra el olvido

La herencia africana en El Salvador ya no es un secreto familiar. Con el respaldo de las cifras del BCR, la tradición de Atiquizaya y la visibilidad de movimientos sociales, el país acepta que su corazón no solo late al ritmo del náhuatl, sino también al compás de los tambores.

En el epicentro de este movimiento se encuentra la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños (Afroos). Esta organización ha asumido la misión crítica de custodiar y promover la herencia que, a pesar de las políticas de del pasado, sobrevive en la cotidianidad, el lenguaje, la gastronomía y las tradiciones de diversas comunidades del país.

Afroos trabaja en la promoción,
Afroos trabaja en la promoción, visibilización y defensa de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes. (Cortesía: Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños)

Uno de los pilares más visibles de este esfuerzo es la campaña “Salva lo Afro”. Esta iniciativa no solo busca rescatar datos históricos de archivos coloniales, sino que invita a la sociedad salvadoreña contemporánea a identificar y celebrar los rasgos culturales afrodescendientes que han sido ignorados por generaciones.

La campaña funciona como una plataforma de educación y sensibilización, instando a los salvadoreños a proteger la memoria de las poblaciones negras que ayudaron a edificar la nación. Según voceros de la fundación, salvaguardar esta herencia es un acto de justicia histórica y un paso necesario para erradicar los prejuicios y el racismo sistémico que aún persisten en la región.

El trabajo de Afroos va más allá de la difusión; se trata de una intervención integral. La fundación desarrolla investigaciones para documentar la presencia afro en sitios específicos del territorio salvadoreño y fortalece las capacidades de liderazgo dentro de las comunidades para que sean ellas mismas las que narren su historia.

Temas Relacionados

Banco Central de ReservaEl SalvadorMaximiliano Hernández MartínezMovimientos SocialesAfrodescendenciaIdentidad Cultural

Últimas Noticias

Prohíben reunión de “therians” en el centro de Honduras y abren debate sobre uso del espacio público

Esta prohibición anticipa un debate más amplio sobre el uso de espacios públicos, la diversidad juvenil y el impacto de tendencias nacidas en redes sociales que rápidamente se trasladan al escenario local.

Prohíben reunión de “therians” en

Fuerte golpe al narcotráfico en Guatemala: hallan 111 kilos de cocaína en allanamiento en Retalhuleu

La PNC localizó un cargamento valorado en varios millones de quetzales, tras una denuncia efectuada en la madrugada. Esta acción forma parte de los esfuerzos contra el narcotráfico en distintas zonas del país.

Fuerte golpe al narcotráfico en

República Dominicana: Ministerio de Educación activa protocolos tras agresión a docente por estudiantes

La reacción institucional tuvo lugar luego de un episodio violento protagonizado por dos alumnos en una escuela del sector Villa Consuelo, hecho que impulsó intervenciones urgentes y la revisión de medidas para proteger a la comunidad educativa

República Dominicana: Ministerio de Educación

El Salvador impulsa la construcción de plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a comunidades costeras

La instalación de nuevas plantas en zonas costeras y la colaboración con entidades estatales permiten extender la cobertura del servicio a poblaciones que históricamente han enfrentado dificultad para acceder a fuentes seguras de agua potable.

El Salvador impulsa la construcción

María Crespo y los 34 años de espera: una mujer marcada por la promesa incumplida de la corporación Argoz en El Salvador

La historia de una residente de San Pedro Masahuat representa la experiencia de miles de salvadoreños que enfrentaron años de incertidumbre por la falta de respaldo legal en la adquisición de sus terrenos

María Crespo y los 34

TECNO

Epic Games Store ofrece Residual

Epic Games Store ofrece Residual gratis: guía para tener el juego de supervivencia en dispositivos móviles

WhatsApp con el modo Año Nuevo Chino: qué es y cómo activarlo

WhatsApp se convierte en el canal de ventas de la Copa Mundial 2026

Un sistema automático logra predecir partos prematuros tan rápido como un equipo humano

Qué significa bZ4X en el mundo de la tecnología de autos eléctricos

ENTRETENIMIENTO

Janell Shirtcliff, última novia de

Janell Shirtcliff, última novia de Eric Dane, reaparece con un emotivo tributo tras la muerte del actor

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino

El mensaje completo que Eric Dane dejó para sus dos hijas antes de morir: “Atesoren cada momento”

MUNDO

La Cruz Roja advirtió que

La Cruz Roja advirtió que la guerra en Ucrania causa “un intolerable sufrimiento” a millones de personas

Israel abatió a ocho terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el este de Líbano

Un helicóptero interviene y frena el ataque de un tiburón blanco de 4,5 metros contra dos buceadores en Australia

Los restaurantes de Estados Unidos redefinen el concepto tradicional de buffet

Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”