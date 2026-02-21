¿Dónde la herencia africana late con fuerza en el corazón de El Salvador?

El Banco Central de Reserva de El Salvador reconoce oficialmente a más de 25 mil personas como afrodescendientes en su último registro. (Cortesía: Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños)

Durante décadas, el relato era que El Salvador se construyó sobre la base de un mestizaje uniforme. Sin embargo, el mapa de la identidad salvadoreña está siendo redibujado. Según los datos de la encuesta de 2024 del Banco Central de Reserva (BCR), un total de 25,690 personas se autoidentifican oficialmente como afrodescendientes. Esta cifra, que para muchos rompe el mito de la inexistencia de la negritud en el país, es el resultado de una nueva apertura en los instrumentos de medición nacional.

Durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez en 1933, se promulgaron leyes que buscaban borrar la presencia negra. Hoy, el hecho de que tantas personas le digan al Estado que son afrodescendientes representa un acto de justicia histórica.

Lo más revelador es el perfil demográfico de este orgullo recobrado. La herencia africana en El Salvador tiene un rostro joven y dinámico: el 34.6% de la población afrodescendiente se encuentra en el rango de los 15 a los 34 años. A este grupo le sigue de cerca la generación de adultos plenamente activos, donde un 30.4% se ubica entre los 35 y los 59 años. Estas cifras sugieren que el despertar de la identidad afro está siendo liderado por las nuevas generaciones.

¿Dónde surgió la comunidad afrodescendiente en El Salvador?

Un mapa publicado por la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños (Afroos) funciona como una brújula para entender esta presencia en otros nodos clave:

Zacatecoluca y San Alejo : Lugares que marcan el legado de las antiguas haciendas y las rutas migratorias coloniales.

Meanguera del Golfo : Donde el aislamiento geográfico permitió que ciertos rasgos y tradiciones se preservaran con mayor nitidez.

San Vicente y San Miguel: Ciudades donde la mezcla cultural dio pie a festividades y ritmos cuya raíz es profundamente africana.

Atiquizaya y la cochinita: 300 años de sabor

Uno de los puntos más vibrantes en este mapa es Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán. Aquí, la visibilidad ha tomado forma de banquete. Por tres años consecutivos, la localidad ha celebrado el Festival de la Cochinita, un evento que honra a un platillo emblemático con más de 300 años de historia.

Este manjar, cuya receta ha sido custodiada por generaciones, no es solo gastronomía; es un vestigio vivo de la presencia africana y su influencia en la cocina local desde la época colonial. El festival se ha consolidado como una plataforma para celebrar la cultura afro-salvadoreña, demostrando que la herencia se protege a través de la memoria del gusto y la tradición oral que sobrevive al paso de los siglos.

El 34.6% de la población afrodescendiente de El Salvador tiene entre 15 y 34 años, impulsando la autoidentificación y la visibilidad cultural. (Cortesía: Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños)

Un desafío contra el olvido

La herencia africana en El Salvador ya no es un secreto familiar. Con el respaldo de las cifras del BCR, la tradición de Atiquizaya y la visibilidad de movimientos sociales, el país acepta que su corazón no solo late al ritmo del náhuatl, sino también al compás de los tambores.

En el epicentro de este movimiento se encuentra la Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños (Afroos). Esta organización ha asumido la misión crítica de custodiar y promover la herencia que, a pesar de las políticas de del pasado, sobrevive en la cotidianidad, el lenguaje, la gastronomía y las tradiciones de diversas comunidades del país.

Afroos trabaja en la promoción, visibilización y defensa de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes. (Cortesía: Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños)

Uno de los pilares más visibles de este esfuerzo es la campaña “Salva lo Afro”. Esta iniciativa no solo busca rescatar datos históricos de archivos coloniales, sino que invita a la sociedad salvadoreña contemporánea a identificar y celebrar los rasgos culturales afrodescendientes que han sido ignorados por generaciones.

La campaña funciona como una plataforma de educación y sensibilización, instando a los salvadoreños a proteger la memoria de las poblaciones negras que ayudaron a edificar la nación. Según voceros de la fundación, salvaguardar esta herencia es un acto de justicia histórica y un paso necesario para erradicar los prejuicios y el racismo sistémico que aún persisten en la región.

El trabajo de Afroos va más allá de la difusión; se trata de una intervención integral. La fundación desarrolla investigaciones para documentar la presencia afro en sitios específicos del territorio salvadoreño y fortalece las capacidades de liderazgo dentro de las comunidades para que sean ellas mismas las que narren su historia.