Medio Ambiente advierte sobre vientos nortes y descenso de temperaturas en El Salvador para el fin de semana

Las autoridades indicaron que la llegada de vientos procedentes del norte y el aumento de nubosidad afectarán a varias regiones del país desde el domingo, con posibles lluvias breves y ambiente fresco durante las noches y madrugadas

El Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador advirtió sobre el ingreso de vientos nortes y un descenso marcado de las temperaturas a partir del domingo 22 de febrero, según informó el meteorólogo Roberto González desde el Observatorio de Amenazas.

Este fenómeno estará acompañado de lluvias aisladas y un incremento en la nubosidad, con efectos que se extenderán hasta el martes 24.

De acuerdo con el reporte del Observatorio de Amenazas, el país experimentará nuevas condiciones atmosféricas en las próximas horas.

El flujo de vientos del norte, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, favorecerá la formación de nubosidad, especialmente sobre la región norte de Honduras y algunas áreas del oriente nacional.

González explicó que “las temperaturas han comenzado a incrementarse en los últimos días, pero la llegada de vientos nortes provocará un descenso notable, perceptible principalmente durante la noche y la madrugada en valles interiores y zonas altas”.

El Observatorio de Amenazas prevé
El experto del MARN detalló que, desde el mediodía de este viernes, se observó un aumento de nubosidad sobre la cadena volcánica y el occidente del país, aunque sin condiciones para lluvias significativas hasta el momento.

Para la jornada del sábado, se prevé que un frente frío descienda sobre Centroamérica, generando una vaguada prefrontal en la porción noroccidental del istmo. “Durante la tarde, la nubosidad podría concentrarse sobre la cadena volcánica del centro y occidente, con lluvias puntuales en la zona”, señaló González en declaraciones recogidas por el ministerio.

En horas de la noche y madrugada, las lluvias podrían expandirse hacia la zona montañosa norte de Santa Ana y Chalatenango, así como a los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.

Según el Observatorio de Amenazas, “estas precipitaciones serán de corta duración y rápido desplazamiento, sin tendencia a persistir durante la noche”. No obstante, se espera que el cielo se mantenga entre parcialmente nublado y mayormente nublado en todo el territorio nacional a partir del sábado.

El ministerio comunicó que los vientos nortes comenzarán a sentirse el domingo, con velocidades promedio de 10 a 30 kilómetros por hora (6 a 19 millas por hora) y ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 80 kilómetros por hora (25 a 50 millas por hora), principalmente en zonas altas del occidente y sectores del oriente.

Se recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, donde ya se han emitido informes especiales sobre este evento meteorológico.

Durante la noche y madrugada,
Las autoridades subrayaron que “el ambiente seco favorece la rápida propagación de incendios”, por lo que instaron a evitar quemas durante la presencia de vientos fuertes. Además, recomendaron proteger a adultos mayores y niños debido al descenso de las temperaturas, que se acentuará entre el martes 24 y la madrugada del miércoles 25, especialmente en áreas elevadas y valles interiores.

El Observatorio de Amenazas reiteró que durante el fin de semana se esperan lluvias aisladas en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, y que el ingreso de vientos nortes persistirá hasta el martes 24. El reporte concluyó con un llamado a la precaución y a la consulta de actualizaciones oficiales para conocer los cambios en las condiciones climáticas.

