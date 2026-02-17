El turismo internacional impulsa la economía salvadoreña tras la gira de Shakira

La revolución silenciosa de El Salvador: testimonios de visitantes, el efecto Shakira y la envidia de centroamericanos por la seguridad (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La reciente estadía de turistas extranjeros hasta por cinco noches en El Salvador, durante la residencia de Shakira, ha dejado una importante huella económica y potenciado la imagen del país como anfitrión de eventos internacionales.

Según datos de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), la ocupación hotelera alcanzó niveles máximos mientras que el flujo turístico superó todas las expectativas, generando un efecto positivo en una amplia cadena de comercios y servicios.

Impacto económico y turístico de la gira

La directora de CORSATUR destacó que la llegada de Shakira no representó solo un espectáculo musical, sino una verdadera “explosión” de visitantes. Aproximadamente 145 mil personas asistieron a los conciertos, de las cuales la mitad provenía de otros países, principalmente Guatemala, Honduras, Colombia y República Dominicana.

Las encuestas realizadas a los asistentes revelaron que muchos extranjeros permanecieron en El Salvador durante un promedio de cinco noches, dinamizando múltiples rubros más allá del sector hotelero.

La descentralización del turismo benefició tanto a la zona oriental como occidental, expandiendo el impacto económico más allá de la capital. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Esta permanencia extendida impulsó el consumo en restaurantes, transporte, belleza, centros comerciales y actividades recreativas, generando un notable aumento del gasto turístico. Además, las plataformas de alojamiento alternativo como Airbnb reportaron una ocupación del 100%, situación inédita en la región.

La descentralización de la visita turística fue otro fenómeno visible, algunos asistentes se alojaron en las zonas oriental y occidental del país, lo que benefició a comercios y servicios en distintas áreas geográficas.

Según la directora de CORSATUR, la combinación del sector privado y la gestión pública permitió que el impacto de la residencia de Shakira se extendiera mucho más allá del recinto de los conciertos.

El Salvador consolida su marca país ofreciendo hospitalidad, seguridad y altos estándares, con el uso del dólar como atractivo adicional para turistas internacionales. (Foto cortesía El Salvador)

Preparativos paralelos para eventos internacionales

El Salvador se encuentra en el vértice de una agenda intensa de eventos de gran magnitud. De forma paralela a la gira de Shakira, las autoridades y los operadores turísticos ya ajustan operaciones para el Ironman 70.3, que tendrá su fase de natación en el lago de Ilopango.

Esta competencia utilizará tanto infraestructura renovada, como el Parque Recreativo Apulo, como vías principales para el recorrido en bicicleta y carrera, involucrando a más de 1,200 atletas y sus equipos.

A la par del Ironman, el país espera recibir más de 3,500 deportistas para el Panamericano de baloncesto, incluidos más de 25 equipos procedentes de Brasil, y continúan las llegadas de cruceros, con turistas de alto poder adquisitivo interesados en experiencias rurales y comunitarias. Según los datos oficiales, el turismo aportó ya más de $3,000 millones durante el año recién concluido, consolidando así el crecimiento sostenido del sector.

Retos y oportunidades para la industria turística

La estrategia de crecimiento del turismo salvadoreño requiere de una coordinación efectiva entre el sector público y privado, así como de una adaptación constante a la creciente demanda de servicios. El desafío, explicó la directora de CORSATUR, radica en mantener alta la calidad y capacidad de atención, especialmente ante la llegada de visitantes con expectativas internacionales y con diversa motivación de viaje.

Esta situación ha impulsado el desarrollo de infraestructura tanto en alojamiento como en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, actualmente en plena ampliación. A falta de centros de ferias y convenciones terminados, muchas de las actividades y celebraciones se realizan en espacios públicos y calles, favoreciendo la integración ciudadana y el desarrollo turístico comunitario.

El país fomenta la capacitación de emprendedores locales, desde guías turísticos hasta cocineras tradicionales, incluidas actividades de formación para atención multilingüe y conocimiento profundo del patrimonio cultural. La inclusión activa de jóvenes de las comunidades, remarcó la funcionaria, permite que el impacto positivo beneficie a todos los niveles de la sociedad.

El Parque Natural Puerta del Diablo es uno de los espacios más visitados por turistas nacionales y extranjeros./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

La proyección internacional de marca país

La apuesta por eventos de gran envergadura ha fortalecido la imagen de El Salvador como marca basada en hospitalidad y calidad. La aceptación de turistas de diferentes perfiles y procedencias, incluidos cruceristas de entre 55 y 80 años, con alto poder adquisitivo, muestra que la estrategia de promoción funciona tanto en la región centroamericana como a nivel global.

Además, existe una visión de colaboración con mercados cercanos como Guatemala y Honduras, no en términos de competencia directa, sino de complementariedad e intercambio de mejores prácticas.

El objetivo común, según la directora de CORSATUR, es consolidar a El Salvador como referente de turismo moderno, seguro y de altos estándares, capaz de ofrecer alternativas tanto al visitante extranjero como al turista local.