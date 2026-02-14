Bukele posiciona a El Salvador como destino turístico regional con espectáculos masivos y el impulso de la seguridad

La administración del presidente Bukele impulsa diferentes espectáculos y promueve el turismo deportivo. (REUTERS/Jose Cabezas)

El Salvador experimenta una transformación en su imagen internacional a partir de la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Según reportes de la agencia AP, la reciente serie de cinco conciertos de Shakira en San Salvador, con localidades agotadas en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, ilustra el nuevo impulso gubernamental por atraer visitantes extranjeros mediante espectáculos masivos. Estos eventos forman parte de una política sostenida que incluye también torneos internacionales de surf, el certamen de Miss Universo en 2023 y competencias de golf, acciones que buscan consolidar al país como destino turístico y de inversiones.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, declaró esta semana que la ocupación hotelera en la capital ha alcanzado el 100% durante la visita de Shakira. Algunos turistas, añadió, han buscado hospedaje en playas y ciudades periféricas, lo que ha generado un impacto económico estimado en $55 millones. El atractivo de estos espectáculos se vincula directamente a la percepción de seguridad, una prioridad en la administración actual.

El plan gubernamental, reporta El Salvador in English, combina la promoción de grandes eventos con el despliegue de más de 100,000 efectivos de seguridad y emergencias en zonas clave, así como la expansión de circuitos turísticos como Surf City y la restauración del Centro Histórico de San Salvador. El país ha logrado una reducción sostenida en la tasa de homicidios, pasando de 103 por cada 100,000 habitantes en 2015 a menos de 2.4 en 2023, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el propio gobierno salvadoreño.

Seguidores de Shakira de Costa Rica, además de otros países de la región, han visitado el país y han recorrido diversos circuitos turísticos, tras el show de la estrella colombiana./ (Foto cortesía de Tendencias).

Visitantes de Costa Rica, Guatemala y otras naciones atribuyen su decisión de viajar a El Salvador a la seguridad lograda por las políticas de Bukele. AP recogió testimonios como el de Roy Mora, turista costarricense, quien afirmó: “El Salvador y su seguridad están de moda ahora”. El impacto regional de este nuevo modelo ha despertado el interés de gobiernos vecinos, que buscan replicar la experiencia.

En diciembre de 2025, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel emblema de la estrategia de seguridad salvadoreña, con capacidad para 40,000 internos y construida para recluir a miembros de pandillas. Durante esa visita, Chaves firmó acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el crimen y anunció la construcción de una cárcel de alta seguridad inspirada en el modelo salvadoreño. La cooperación fue formalizada mediante la iniciativa “Escudo de las Américas”, que prevé compartir información estratégica y coordinar operaciones regionales.

El modelo de seguridad impulsado por Bukele también ha atraído a líderes de otros países. A finales de enero de 2026, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó El Salvador y recorrió el CECOT junto a personal que formará parte de su administración. Kast manifestó su interés en adaptar, aunque no replicar mecánicamente, las políticas penitenciarias y de control implementadas en el país centroamericano.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, fue recibido por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, previo al recorrido por el CECOT./(Casa presidencial).

El crecimiento del turismo durante la administración Bukele ha sido respaldado por cifras de la OMT. El Salvador fue el cuarto país con mayor crecimiento en llegadas internacionales en 2023, con un aumento del 40% respecto a 2019 y más de 3.4 millones de visitantes en ese año. El gasto de los visitantes ha impulsado el ingreso de divisas y la generación de empleo, al tiempo que el país recibe inversiones extranjeras en el sector hotelero y de servicios.

Los resultados en materia de reducción de violencia y la revitalización del sector turístico han consolidado la popularidad de Bukele, quien mantiene una aprobación superior al 90%, de acuerdo con encuestas publicadas por medios internacionales. De hecho, en el estudio más reciente elaborado por el medio salvadoreño La Prensa Gráfica, el mandatario recibe una aprobación del 91.9% hasta enero de 2026.

La estrategia de su gobierno, que conjuga grandes espectáculos, inversión en infraestructura, circuitos de playa y seguridad reforzada, genera debate en la región. Mientras gobiernos como los de Costa Rica y Chile exploran la adaptación de este modelo, El Salvador continúa su campaña para consolidarse como un nuevo polo turístico en Centroamérica.