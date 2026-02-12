El Salvador

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador

La cantante colombiana ofrecerá hoy el primero de sus últimos tres conciertos en el país. Las autoridades han establecido un dispositivo de gestión vehicular en las inmediaciones del estadio, atendiendo las fechas de presentaciones musicales, para regular el tránsito y fortalecer la seguridad de asistentes a los eventos.

La cantante colombiana ofrecerá ahora
La cantante colombiana ofrecerá ahora su tercer concierto en el Estadio Nacional Jorge "Mágico González, como parte su gira "Las Mujeres ya no lloran World Tour". (EFE/ Rodrigo Sura)

La estrella colombiana iniciará hoy los últimos tres de sus cinco conciertos programados en el país, luego de haber generado revuelo con las primeras dos fechas (el 7 y 8 de febrero) en el país con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que tuvieron lugar en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde cientos de seguidores de Centroamérica llegaron con pelucas y atuendos similares a los utilizados por la artista en diferentes clips.

Los primeros dos encuentros entre la “loba con su manada centroamericana” superaron los 28,000 espectadores la primera noche y se aproximaron a los 29,000 en la segunda, de acuerdo con datos proporcionados ayer por la gerente de Marketing de Two Shows, Gloria Villacorta, en entrevista matutina.

Se prevé que los espectáculos de ahora y del 14 y 15 de febrero superen esas cifras, considerando que fueron las primeras fechas habilitadas y reportadas con venta total en menos de 24 horas, lo que dio lugar para que la cantante abriera dos fechas más (7 y 8 de febrero) en El Salvador.

El estadio, con una capacidad aproximada para 30,000 personas por noche, ha sido adecuado con zonas diferenciadas que incluyen Ultra Platinum, Platinum, Vip de pie, Tribuna baja, Tribuna alta, Preferencial, General y Tribuna baja (visión limitada), localidades abarrotodas por seguidores nacionales, así como guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses y hondureños.

La estrella colombiana lució impecable
La estrella colombiana lució impecable y con looks que apantallaron a sus seguidores en los primeros dos espectáculos ofrecidos en El Salvador. (Redes de Shakira).

Las autoridades locales proyectan que el 88% del público procede de El Salvador, mientras el 12% llega desde el extranjero, lo que se traduce en una ocupación hotelera elevada y mayor demanda de servicios turísticos.

La cantante, que ofrecerá un concierto gratuito en Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el próxmo 2 de marzo, planea ofrecer un repertorio que recorre sus mayores éxitos, como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”, junto a los temas de su álbum más reciente. El espectáculo incluye zonas interactivas, mapas de acceso y medidas de seguridad coordinadas por el Viceministerio de Transporte.

Implementan plan vial especial por residencia de Shakira

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció la implementación de un plan especial de gestión vehicular en los alrededores del estadio Jorge “El Mágico” González, a raíz de las actividades programadas por la residencia musical de la artista Shakira. Las autoridades detallaron que las medidas estarán vigentes los días 12, 14 y 15 de febrero, en un horario comprendido entre las 3:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, con el objetivo de asegurar la seguridad vial, mantener el orden del tránsito y facilitar la movilidad de los asistentes al evento.

El VMT informó que se aplicarán restricciones vehiculares permanentes en calles adyacentes al estadio, con énfasis en los accesos inmediatos al recinto deportivo. Entre las vías que permanecerán cerradas de manera total se encuentran tramos de la calle El Progreso y calles aledañas al costado norte del estadio. Además, se establecerá circulación controlada en arterias principales como la avenida Olímpica, la 6ª a 10ª calle Poniente y sectores de la 12ª calle Poniente. En estas zonas se permitirá el paso de vehículos, pero bajo la supervisión del personal gestor de tránsito, encargado de regular el flujo vehicular conforme a la afluencia de personas.

Las autoridades coordinan detalles sobre
Las autoridades coordinan detalles sobre el control vehicular alrededor del recinto deportivo antes del inicio del evento./ (Viceministerio de Transporte)

Las medidas también contemplan cierres parciales en algunos carriles de calles cercanas a la zona del evento. Por ello, las autoridades recomendaron a los conductores considerar rutas alternas, prever tiempos adicionales para sus traslados y seguir las indicaciones del personal destacado en el lugar. El VMT reiteró que estas disposiciones buscan garantizar el desarrollo seguro del evento y minimizar riesgos tanto para peatones como para automovilistas que circulen en los alrededores del estadio durante los días programados.

Desmantelan búnker subterráneo de la

La recuperación ambiental del vertedero

La Embajada de Estados Unidos

El alcalde de Lima otorga

Aeropuerto de Tocumen proyecta más

Puedo o no denunciar a

Michelle Yeoh expresa su "verdadera

El Grupo de Contacto para

