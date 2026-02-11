Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia: salvadoreñas buscan abrirse nuevos espacios

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia destaca la contribución femenina en la ciencia y la importancia de cerrar brechas de género en El Salvador. Foto: (iStock)

Cada 11 de febrero, organismos de El Salvador y la comunidad internacional celebraron el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un reconocimiento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, con el objetivo de reconocer el aporte de las mujeres en áreas científicas así como visibilizar los desafíos que persisten en la búsqueda de la igualdad de género en el ámbito científico y tecnológico.

La persistente brecha de género en la ciencia tiene una raíz histórica compleja. A inicios del siglo XIX, el Estado de San Salvador comenzó a sentar las bases de su sistema educativo, pero los espacios para la formación científica femenina eran casi inexistentes.

Aunque instituciones como la Universidad de El Salvador surgieron en la década de 1840 y el país vivió modernizaciones educativas, las normativas y barreras sociales excluyeron durante mucho tiempo a las mujeres de la educación superior y del ejercicio profesional en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En este contexto, resultó una excepción notable la trayectoria de la doctora Antonia Navarro Huezo (1869-1891), graduada en 1891 como la primera ingeniera de El Salvador y de toda Iberoamérica, cuya hazaña fue difundida ampliamente en la prensa local e internacional y cuya figura se transformó en un símbolo de perseverancia y avance femenino en la región.

Las mujeres siguen siendo minoría en carreras científicas y cargos de liderazgo, reflejo de barreras culturales que comienzan desde la infancia. (Freepik)

Participación femenina y desafíos actuales

Actualmente la UNESCO destaca que las mujeres representan menos de un tercio del total de investigadores a escala mundial, lo que ha llevado a que la igualdad de género se sitúe como una prioridad global en la agenda de ese organismo.

Según la organización internacional, es crucial integrar a más mujeres en la ciencia para promover un desarrollo más ético, inclusivo y alineado a las necesidades de la sociedad.

Entidades salvadoreñas como la Universidad de El Salvador (UES) subrayaron el papel transformador de la mujer en la ciencia y su necesidad de recibir visibilidad y acompañamiento durante esta jornada conmemorativa.

La universidad precisó que impulsa acciones a través de unidades como el Centro de Estudios de Género y la Secretaría de Investigaciones Científicas para “formar, visibilizar y acompañar a mujeres y niñas en las STEM, integrando ciencia, inteligencia artificial y ciencias sociales para construir soluciones inclusivas”. El propósito, señalaron, es “reducir brechas, ampliar oportunidades y colocar el conocimiento al servicio de un futuro más justo, sostenible e igualitario para todas”.

Sin embargo, aún se registran obstáculos importantes desde la niñez. La Fundación Altas Capacidades de El Salvador identificó un total de 110 menores con desarrollo cognitivo por encima del promedio, de los cuales solo 20 corresponden a niñas.

Evelyn Campos, directora de la fundación, declaró a Infobae que “las niñas en nuestro país son las menos visibilizadas”, a pesar de sus competencias cognitivas y académicas, ya que los entornos escolares y la ausencia de políticas educativas no facilitan el desarrollo de su potencial al ritmo necesario.

“Hay niñas que pueden avanzar en programas de aceleración, pero todavía tenemos herramientas educativas para identificar y atender a niñas con este potencial”, advirtió.

La Universidad de El Salvador impulsa iniciativas para visibilizar a mujeres y niñas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, promoviendo un futuro más igualitario. Foto cortesía UES

Campos también recordó que, a pesar de la existencia de la ley Crecer Juntos, en su artículo 52, la normativa específica para el desarrollo educativo de las niñas con altas capacidades aún no está implementada. En países donde sí existen estas regulaciones, indicó, niños y niñas con alto potencial pueden acceder a la universidad de forma anticipada y cursar varias carreras a temprana edad.

Iniciativas, legado histórico y desafíos sociales

Durante la conmemoración, se inauguró una exposición itinerante dedicada a la vida y obra de Antonia Navarro Huezo, en San Salvador, resaltando su hito como la primera ingeniera de la región y su legado para las nuevas generaciones.

Su historia se inserta en una época marcada, además, por la formación de sociedades científicas, la publicación de revistas técnicas y el fortalecimiento de la infraestructura universitaria, factores que contribuyeron al desarrollo científico nacional a finales del siglo XIX.

La exposición itinerante sobre Antonia Navarro Huezo busca inspirar a nuevas generaciones y resaltar el legado femenino en la ciencia salvadoreña. Foto cortesía redes sociales

La Fundación Altas Capacidades reiteró el llamado a padres y educadores para estar atentos al desarrollo temprano de señales de alto potencial en las niñas. Estas suelen manifestar habilidades notables, como expresarse con vocabulario avanzado, mostrar preferencia por temas complejos y formular preguntas profundas desde edades muy cortas.

A menudo, parte de sus competencias pasan desapercibidas o incluso son malinterpretadas, lo que agrava la invisibilización de su talento.

Campos invitó a las familias a identificar y promover el potencial de sus hijas para que puedan especializarse o beneficiarse de programas y becas académicas. “No es solo decir que la niña tiene altas capacidades, sino darle la atención y los recursos adecuados para que ese potencial se desarrolle en el propio país”, concluyó Campos durante la entrevista con Infobae.