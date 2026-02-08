El presidente Bukele asciende al Ministro de Defensa al grado de almirante

Monroy se desempeña como el Ministro de Defensa de El Salvador desde 2019 bajo la actual presidencia de Nayib Bukele (Foto cortesía Secretaría de Prensa dela Presidencia)

El Presidente Nayib Bukele ascendió al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, al grado de almirante, tras la reforma a la Ley de la Carrera Militar. El anuncio fue difundido por la Secretaría de Prensa de la Presidencia este domingo en un mensaje publicado en X, donde se destacó el proceso de fortalecimiento institucional de la Fuerza Armada de El Salvador.

Según el comunicado, además del ascenso de Merino Monroy, el Diario Oficial publicó 752 ascensos militares a diferentes rangos. Este movimiento se enmarca dentro de la estrategia oficial para consolidar y modernizar la estructura de mando de la institución castrense.

La Secretaría informó que estas promociones forman parte del nuevo marco legal que regula la carrera militar, permitiendo mayor flexibilidad y nuevos criterios para el otorgamiento de grados superiores dentro de la Fuerza Armada. “Como parte del proceso de fortalecimiento institucional de la Fuerza Armada de El Salvador”, detalló la dependencia en la red social.

El ascenso de René Francis Merino Monroy se produce tras la aprobación de reformas que buscan actualizar el escalafón y los procedimientos internos en la institución, abriendo la puerta a la promoción de oficiales en distintos niveles jerárquicos.

El Ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, junto al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el pasado 29 de enero cuando autoridades de EE.UU. y El Salvador firmaron un acuerdo comercial recíproco en Washington. (Foto: Cortesía de Casa Presidencial)

Merino Monroy ejerce desde el 1 de junio de 2019 como Ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, designado por el presidente Bukele. Se trata del primer integrante de la Fuerza Naval en encabezar este ministerio.

El funcionario fue promovido en el rango de Almirante el pasado 31 de diciembre de 2025, pero el cambio salió publicado en la reciente edición del Diario Oficial del pasado 28 de enero de 2026 y hasta hoy fue divulgado en las redes sociales de la Presidencia.

El ministro ya había sido ascendido a vicealmirante en 2021 y antes tuvo el rango de contraalmirante tras una modificación en la Ley de la Carrera Militar que permitió la creación de esta categoría.

La Asamblea Legislativa aprobó las reformas en octubre de 2025, las cuales introdujeron un cambio relevante en la estructura de la Fuerza Armada: la Ley de la Carrera Militar ahora reconoce los grados de General del Ejército, General del Aire y Almirante, lo cual redefine la categoría de oficiales generales en el Ejército.

La iniciativa afecta de forma directa la clasificación de oficiales generales en la Marina Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército. Ahora, los mandos superiores en cada una de estas ramas accederán a un grado especialmente creado para su función.

Este ajuste en la carrera castrense pretende, según la argumentación que dieron los diputados al aprobar la reforma, “establecer las condiciones que promuevan la mejor efectividad y funcionamiento del servicio militar” al garantizar que la estructura jerárquica responda a las exigencias operativas y de mando actuales.

Durante su mandato, Merino Monroy ha asumido un papel central en la ejecución del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, dos pilares de la estrategia de seguridad oficial.