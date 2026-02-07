Turistas continúan ingresando por las fronteras terrestres para el concierto de Shakira, bajo vigilancia y orientación policial

La residencia de la colombiana en El Salvador ha generado entusiasmo entre los fans, que esperan coincidir con la artista en diversos espacios turísticos del país. /(REUTERS/Agustin Marcarian)

El Salvador vive un inusual movimiento migratorio en sus fronteras terrestres, especialmente en los puntos de Santa Ana y Ahuachapán, debido al esperado concierto de la cantante colombiana Shakira. Desde tempranas horas, turistas de diferentes nacionalidades han cruzado los pasos fronterizos de Anguiatú, en Metapán; San Cristóbal, en Candelaria de la Frontera; y Las Chinamas y La Hachadura, en Ahuachapán, con el objetivo de asistir a los primeros espectáculos de la artista en territorio centroamericano.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha desplegado un operativo especial para garantizar que el ingreso de visitantes sea fluido, seguro y ordenado. Agentes uniformados se mantienen visibles en los puntos de control, orientando a los turistas sobre los procedimientos migratorios y verificando que cumplan con las medidas de seguridad establecidas. El ambiente en las fronteras es de constante supervisión, con filas de vehículos particulares y autobuses que transportan a grupos de fans, quienes aguardan su turno para atravesar el control.

En los accesos fronterizos, la escena se repite: agentes de la PNC revisan documentos, responden consultas y ofrecen instrucciones tanto en español como en inglés, atendiendo a la diversidad de los visitantes. En paralelo, el personal policial regula el flujo vehicular, utilizando conos naranjas para delimitar los carriles y evitar aglomeraciones. “Orientamos a los visitantes para un ingreso fluido y con seguridad garantizada”, informó la PNC a través de sus canales oficiales, subrayando la importancia de mantener el orden ante la alta demanda de las jornadas previas al evento.

Visitantes internacionales reciben indicaciones de seguridad antes de ingresar a El Salvador para el espectáculo de Shakira./ (Foto X de PNC)

Durante la noche y madrugada, el tránsito vehicular en la frontera Las Chinamas ha incrementado notablemente. Videos publicados en las redes sociales de la PNC muestran a los agentes utilizando linternas y chalecos reflectantes, guiando a los conductores y verificando que todos los pasajeros porten la documentación requerida. Las medidas se intensifican a medida que se acerca la fecha del concierto, con énfasis en la prevención de incidentes y el cumplimiento de protocolos sanitarios y de seguridad.

El atractivo de la residencia de Shakira en el país

El fenómeno migratorio no solo se explica por la presentación de Shakira, sino también por el interés que genera la residencia temporal de la cantante en El Salvador, donde permanecerá varios en el marco de los cinco conciertos. Según reportes de prensa internacional y local, Shakira eligió una residencia privada en las afueras de San Salvador, rodeada de estrictas medidas de seguridad y privacidad, como suele suceder en sus giras por la región. La expectativa sobre posibles apariciones públicas o actividades adicionales ha aumentado la llegada de turistas, quienes esperan no solo disfrutar del espectáculo musical, sino también tener la oportunidad de ver a la artista fuera del escenario.

El Ministerio de Turismo ha destacado el derrame económico que representan estos días para el sector hotelero, gastronómico y de transporte, ya que la ocupación ha superado el 90% en las principales ciudades cercanas a la zona del concierto. Además, restaurantes, comercios y operadores turísticos han adaptado sus servicios para recibir a los visitantes internacionales, muchos de los cuales han extendido su estadía para recorrer otros destinos del país.

Los fans ingresan por las fronteras con la promesa de una noche inolvidable junto a Shakira. / (Foto X de la PNC)

Mientras tanto, la PNC mantiene su despliegue en los pasos fronterizos y dentro de la ciudad, coordinando patrullajes y puntos de información en las rutas hacia el estadio donde se llevará a cabo el concierto. “Nuestros policías garantizan un ingreso seguro, eficiente y ordenado a todos los turistas”, reiteró la institución en sus redes sociales. El objetivo es que la experiencia de quienes llegan a El Salvador para ver a Shakira sea positiva y libre de contratiempos, fortaleciendo la imagen del país como destino para grandes eventos internacionales.