El Salvador

Turistas continúan ingresando por las fronteras terrestres para el concierto de Shakira, bajo vigilancia y orientación policial

Turistas de diferentes países llegan por carretera a El Salvador, listos para disfrutar del espectáculo de Shakira y vivir una experiencia única. La Policía Nacional Civil garantiza un ingreso seguro y ordenado en los principales pasos fronterizos.

Guardar
La residencia de la colombiana
La residencia de la colombiana en El Salvador ha generado entusiasmo entre los fans, que esperan coincidir con la artista en diversos espacios turísticos del país. /(REUTERS/Agustin Marcarian)

El Salvador vive un inusual movimiento migratorio en sus fronteras terrestres, especialmente en los puntos de Santa Ana y Ahuachapán, debido al esperado concierto de la cantante colombiana Shakira. Desde tempranas horas, turistas de diferentes nacionalidades han cruzado los pasos fronterizos de Anguiatú, en Metapán; San Cristóbal, en Candelaria de la Frontera; y Las Chinamas y La Hachadura, en Ahuachapán, con el objetivo de asistir a los primeros espectáculos de la artista en territorio centroamericano.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha desplegado un operativo especial para garantizar que el ingreso de visitantes sea fluido, seguro y ordenado. Agentes uniformados se mantienen visibles en los puntos de control, orientando a los turistas sobre los procedimientos migratorios y verificando que cumplan con las medidas de seguridad establecidas. El ambiente en las fronteras es de constante supervisión, con filas de vehículos particulares y autobuses que transportan a grupos de fans, quienes aguardan su turno para atravesar el control.

En los accesos fronterizos, la escena se repite: agentes de la PNC revisan documentos, responden consultas y ofrecen instrucciones tanto en español como en inglés, atendiendo a la diversidad de los visitantes. En paralelo, el personal policial regula el flujo vehicular, utilizando conos naranjas para delimitar los carriles y evitar aglomeraciones. “Orientamos a los visitantes para un ingreso fluido y con seguridad garantizada”, informó la PNC a través de sus canales oficiales, subrayando la importancia de mantener el orden ante la alta demanda de las jornadas previas al evento.

Visitantes internacionales reciben indicaciones de
Visitantes internacionales reciben indicaciones de seguridad antes de ingresar a El Salvador para el espectáculo de Shakira./ (Foto X de PNC)

Durante la noche y madrugada, el tránsito vehicular en la frontera Las Chinamas ha incrementado notablemente. Videos publicados en las redes sociales de la PNC muestran a los agentes utilizando linternas y chalecos reflectantes, guiando a los conductores y verificando que todos los pasajeros porten la documentación requerida. Las medidas se intensifican a medida que se acerca la fecha del concierto, con énfasis en la prevención de incidentes y el cumplimiento de protocolos sanitarios y de seguridad.

El atractivo de la residencia de Shakira en el país

El fenómeno migratorio no solo se explica por la presentación de Shakira, sino también por el interés que genera la residencia temporal de la cantante en El Salvador, donde permanecerá varios en el marco de los cinco conciertos. Según reportes de prensa internacional y local, Shakira eligió una residencia privada en las afueras de San Salvador, rodeada de estrictas medidas de seguridad y privacidad, como suele suceder en sus giras por la región. La expectativa sobre posibles apariciones públicas o actividades adicionales ha aumentado la llegada de turistas, quienes esperan no solo disfrutar del espectáculo musical, sino también tener la oportunidad de ver a la artista fuera del escenario.

El Ministerio de Turismo ha destacado el derrame económico que representan estos días para el sector hotelero, gastronómico y de transporte, ya que la ocupación ha superado el 90% en las principales ciudades cercanas a la zona del concierto. Además, restaurantes, comercios y operadores turísticos han adaptado sus servicios para recibir a los visitantes internacionales, muchos de los cuales han extendido su estadía para recorrer otros destinos del país.

Los fans ingresan por las
Los fans ingresan por las fronteras con la promesa de una noche inolvidable junto a Shakira. / (Foto X de la PNC)

Mientras tanto, la PNC mantiene su despliegue en los pasos fronterizos y dentro de la ciudad, coordinando patrullajes y puntos de información en las rutas hacia el estadio donde se llevará a cabo el concierto. “Nuestros policías garantizan un ingreso seguro, eficiente y ordenado a todos los turistas”, reiteró la institución en sus redes sociales. El objetivo es que la experiencia de quienes llegan a El Salvador para ver a Shakira sea positiva y libre de contratiempos, fortaleciendo la imagen del país como destino para grandes eventos internacionales.

Temas Relacionados

ConciertoTuristasShakiraFronteras terrestresPasos fronterizosEl SalvadorResidencia de Shakira

Últimas Noticias

El endurecimiento migratorio pone en jaque los sueños universitarios de estudiantes centroamericanos indocumentados

Un estudio señala que cerca de 34 mil jóvenes centroamericanos están próximos a terminar la secundaria en Estados Unidos, aunque enfrentan obstáculos crecientes para acceder a la educación superior debido a nuevos cambios legales

El endurecimiento migratorio pone en

Dos accidentes dejan víctimas fatales y lesionados en carreteras principales de El Salvador

Un niño y un peatón fallecieron en incidentes distintos ocurridos en vías concurridas, mientras los cuerpos de emergencia y la policía realizan trabajos para recabar información sobre los hechos

Dos accidentes dejan víctimas fatales

Shakira inicia residencia histórica en San Salvador con un espacio dedicado a las pupusas

La cantante colombiana abre su serie de conciertos en la capital salvadoreña, donde su equipo contará con un comedor exclusivo que celebra el platillo nacional y fusiona la música internacional con la identidad local.

Shakira inicia residencia histórica en

El gobierno panameño y Estados Unidos fortalecen alianzas con entrenamiento conjunto de sus fuerzas en Colón

Un centenar de efectivos de ambos países participan en prácticas intensivas que incluyen construcción de refugios, técnicas de supervivencia y patrullas, bajo supervisión de instructores que enfatizan la preparación ante entornos selváticos hostiles

El gobierno panameño y Estados

Moody’s Ratings anticipa mayor crecimiento económico en El Salvador pese a la alta carga de deuda pública

La agencia crediticia proyecta una expansión del producto interno bruto salvadoreño del 2.6 % en 2024 al 4 % en 2025, respaldada por avances fiscales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Moody’s Ratings anticipa mayor crecimiento

TECNO

Epic Games regala más de

Epic Games regala más de 100 juegos: cómo descargarlos sin ningún costo

Los códigos secretos de Netflix para ver películas en pareja este San Valentín

El robot Atlas de Boston Dynamics entra en producción industrial y deja atrás la fase experimental

Apple sorprende: el iPhone 17e ya tendría fecha de lanzamiento y sería más pronto de lo esperado

El fin de las aplicaciones como las conocemos: por qué el avance de Anthropic amenaza con borrar el software tradicional

ENTRETENIMIENTO

Super Bowl 2026 con Bad

Super Bowl 2026 con Bad Bunny: fecha, horarios y dónde ver el show de medio tiempo en vivo

Blair Waldorf vuelve a “Gossip Girl”: la nueva novela que revive el Upper East Side 20 años después

“Parque Lezama”: Juan José Campanella transforma el éxito teatral en película para Netflix

“The Last Of Us 3″: este actor reemplazará a Danny Ramirez como Manny en la nueva temporada

El vínculo entre Harry Styles y Zoë Kravitz cambia las reglas del amor mediático

MUNDO

Graves incidentes y disturbios en

Graves incidentes y disturbios en Milán durante una protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno

El coronel ruso que fue baleado en Moscú recuperó la consciencia y está fuera de peligro

Viktor Orbán afirmó que fue invitado a Washington para la reunión inaugural del “Consejo de Paz” de Donald Trump

Siria y Arabia Saudita afianzan la cooperación bilateral: crearán una aerolínea conjunta y desarrollarán las telecomunicaciones

El Gobierno italiano denunció un sabotaje contra la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno