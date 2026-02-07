Banderas, música y emoción: Así se vive la previa del esperado concierto de Shakira en El Salvador

(Foto cortesía de Tendencias).

El flujo de personas en las inmediaciones del estadio Jorge “Mágico” González en San Salvador comenzó al mediodía, cuando los primeros grupos de fanáticos de Shakira se acercaron para asegurar un lugar preferente en la fila y vivir la antesala del primer concierto de cinco que la artista ofrecerá en el país. Miles de asistentes, llegados tanto de distintas regiones de El Salvador como de países de América y Europa, se sumaron a una jornada que se transformó en una celebración colectiva.

Bandas de seguidores portaron camisetas, carteles y banderas con mensajes para la cantante, mientras se escuchaban las canciones más conocidas de Shakira en bocinas portátiles desde distintos rincones. La afluencia se hizo evidente varias horas antes de la apertura de puertas, prevista para las 16:00.

El ambiente, marcado por la diversidad de idiomas y acentos, dejó en claro la presencia de turistas internacionales, quienes compartieron experiencias y expectativas con los asistentes locales.

(Foto cortesía Que Chivo Aquí).

La actividad comercial en la zona crece a medida que avanza la tarde. Vendedores ambulantes y locales ofrecen alimentos, bebidas y recuerdos a un público que no deja de llegar. Las autoridades han confirmado que el servicio de buses gratuito estaría disponible hasta las 19:00 para el ingreso y entre las 22:30 y 23:30 para la salida, buscando facilitar el regreso de quienes asistieron al concierto.

Stand de fotos y mural de Shakira: el punto de encuentro para los fans antes del concierto

En las afueras del estadio Jorge Mágico González se instaló un stand de fotos y un mural dedicado a Shakira, donde los fanáticos pueden tomarse fotografías como recuerdo antes del inicio del concierto de la artista.

Estas zonas se han convertido en puntos de encuentro y celebración, atrayendo a seguidores que buscan inmortalizar el momento en un ambiente festivo y lleno de expectativas.

(Foto cortesía Que Chivo Aquí).

Operativo especial de movilidad, seguridad y ambiente turístico en torno al concierto de Shakira

El Viceministerio de Transporte diseñó un operativo especial que incluyó restricciones parciales de tránsito en calles cercanas, control peatonal y transporte gratuito desde puntos como Canchas Chapupo, estadio Cuscatlán y parque Bicentenario.

Las limitaciones viales permitieron mantener la circulación sin cierres totales, lo que facilitó el acceso ordenado al recinto y la seguridad de los asistentes.

La coordinación entre la Policía Nacional Civil y el equipo de producción de Shakira resultó clave para habilitar accesos diferenciados por localidades y distribuir ambulancias en puntos estratégicos.

Un vistazo a la multitud emocionada y al impresionante dispositivo de seguridad con presencia militar en las afueras del recinto, momentos antes del concierto de Shakira en El Salvador.

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente citado por Infobae anticipó vientos intensos y cielo despejado, con temperaturas previstas de hasta 14 ℃ (57,2 ℉). Esta situación llevó a los organizadores a recomendar que el público asistiera abrigado para evitar inconvenientes durante la noche.

El impacto del evento se percibió también en la ocupación hotelera y la dinámica turística de San Salvador. De acuerdo con el ministerio de Turismo reportó una demanda alta de hospedaje y paquetes especiales para visitantes extranjeros.

El flujo peatonal y vehicular se mantuvo constante en el perímetro, y los organizadores destacan la colaboración de los asistentes para mantener el orden. El entusiasmo por el primer concierto de Shakira en el país transformó las calles próximas al estadio en un espacio de encuentro para admiradores de distintos orígenes y edades.