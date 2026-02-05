El Salvador

La cifra de muertes en accidentes viales supera las 130 tras choque fatal de motociclista con autobús

Un reporte actualizado del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señala que la cantidad de personas fallecidas y heridas en siniestros de tránsito continúa en ascenso durante los primeros meses del año en el país

Un motociclista falleció tras chocar
Un motociclista falleció tras chocar contra un autobús en la carretera hacia Victoria, Cabañas Este, agravando la crisis de siniestros viales en El Salvador. Foto cortesía Cruz Verde

Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves al chocar contra la parte trasera de un autobús de la ruta 112 en la calle que conduce al distrito de Victoria, Cabañas Este. El accidente obligó a restringir el tráfico en la zona, mientras las autoridades liberaron la vía. Este hecho eleva a más de 130 las víctimas fatales por siniestros viales en El Salvador en lo que va del año.

El país enfrenta un escenario preocupante ante el alza de los accidentes de tránsito. De acuerdo con reportes recientes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 4 de febrero se han registrado 138 fallecidos, de los cuales 51 eran motociclistas.

Las cifras muestran un aumento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando ocurrieron 102 muertes por esta causa. El número de lesionados también refleja una tendencia creciente, con 1,424 personas heridas, un incremento del 32% frente a los 1,078 lesionados del año previo.

Las motocicletas se consolidan como el medio más vulnerable en la vía pública. Este incremento preocupa a especialistas, quienes atribuyen la gravedad al crecimiento del parque de motocicletas y a deficiencias en la educación vial.

El Salvador suma más de
El Salvador suma más de 130 víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año, según datos actualizados del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Foto cortesía

Accidentes recientes y atención de emergencias

Además del accidente en Victoria, durante la madrugada se reportó una colisión sobre la Carretera de Oro, frente a la Universidad Don Bosco de Soyapango, donde un pick-up impactó en la parte trasera de un camión. Elementos de Cruz Verde Soyapango atendieron el siniestro y confirmaron que dos personas resultaron lesionadas con traumas leves, recibiendo atención en el lugar sin necesidad de hospitalización.

Un tercer incidente tuvo lugar en la 79 Avenida Norte y 3 Calle Poniente, en la Colonia Escalón. Cruz Verde Mejicanos trasladó a un hombre herido tras la colisión entre un vehículo sedán y una motocicleta, brindando estabilización y traslado a un centro asistencial.

La estadística oficial indica que en El Salvador se producen diariamente hasta 65 accidentes de tránsito a nivel nacional, un promedio que evidencia la magnitud de la emergencia.

San Juan Opico, San Miguel
San Juan Opico, San Miguel y San Salvador registraron los siniestros más graves, afectando la circulación en importantes carreteras. Foto cortesía PNC

Al cierre de las últimas 24 horas, las autoridades confirmaron que el paso vehicular en la ruta hacia Victoria permaneció restringido mientras se efectuaron labores de liberación de la vía.

