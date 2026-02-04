El Salvador cerró 2025 con más de 8,000 nuevas empresas y más de 13,000 solicitudes de marca

El crecimiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas ha sido posible gracias a medidas como la reducción del capital mínimo requerido para su constitución. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador concluyó 2025 con la creación de 8,373 nuevas empresas y más de 13,000 solicitudes de registro de marcas, cifras que marcan un nuevo récord para el país. Según declaró Camilo Trigueros, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), este crecimiento representa un aumento interanual del 11%, que se traduce en aproximadamente 150,000 trámites adicionales respecto al año anterior.

Según Trigueros, quien brindó un balance de 2025 y las proyecciones para 2026 en entrevista matutina, estos resultados consolidan una tendencia de expansión registrada desde 2019, tras la implementación de reformas orientadas a dinamizar la economía salvadoreña.

El funcionario destacó que, el impulso en la creación de empresas, se debe a factores como la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la seguridad y la modernización de los procesos registrales. Trigueros aseguró que “los salvadoreños y la diáspora han incrementado su confianza en las instituciones, reflejando una mayor disposición para invertir, crear y desarrollar negocios en el país”. El director del CNR explicó que el fenómeno no solo involucra a ciudadanos locales, sino que también abarca a extranjeros y turistas que, después de visitar el país, deciden invertir o establecer operaciones comerciales en El Salvador.

El incremento en la demanda de servicios del CNR se observó en los cinco grandes rubros que administra la institución: registro de inmuebles, catastro, registro de comercio, marcas y garantías mobiliarias. Según datos del CNR, durante 2025 se procesaron más de 1.5 millones de trámites en total, con más de 300 servicios brindados en un solo día y una reducción constante de los tiempos de respuesta. Trigueros detalló que “el 70 % de los usuarios obtienen respuesta a sus solicitudes en menos de 24 horas”.

Entre las principales novedades del año figura el crecimiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permitieron la constitución de 7,200 nuevas empresas bajo este formato. Esta modalidad, implementada en 2024, elimina la necesidad de un notario, reduce el capital mínimo requerido y facilita la constitución de empresas de manera individual o colectiva. “El único límite es la actividad económica a la que se quiera dedicar el empresario”, señaló Trigueros, quien también enfatizó que la constitución de las SAS es gratuita y puede realizarse de forma electrónica.

El proceso de creación de empresas es más inmediato y las personas obtienen respuestas en menor tiempo. /(Infobae)

El registro de marcas también experimentó un repunte. Las solicitudes aumentaron un 18%, especialmente en sectores vinculados a la gastronomía y el comercio. El CNR, con apoyo de la Asamblea Legislativa, promovió un nuevo marco legal que simplificó el proceso: “Pasamos de quince trámites para registrar una marca a uno solo, completamente en línea y sin costos adicionales para micro y pequeños empresarios inscritos en Comisión”, destacó Trigueros.

La modernización del CNR incluyó el desarrollo de plataformas como creaempresa.gob.sv y la implementación de la ventanilla virtual “Conecta Servicios”, que permite asesoría personalizada a distancia. Estas herramientas digitales facilitaron la gestión y redujeron la necesidad de trámites presenciales. El director del CNR afirmó: “Queremos convertirnos en la institución registral más fácil, rápida, digital y económica no solo de la región, sino de América”.

En ese sentido, destacó que, en 2025, “el Instituto Adam Smith de la Universidad de la Florida catalogó a El Salvador como el país número cinco, de más de veinte economías en Latinoamérica, en donde El Salvador pasó de la casilla 20 a la número cinco en facilidad para abrir una empresa, ganándole a países que se autodenominan modernos o con legislaciones modernas”.

Durante el último año, la mayor parte de las nuevas empresas se concentró en sectores de servicios y comercio, con énfasis en emprendimientos gastronómicos y pequeñas empresas familiares. Trigueros precisó que “detrás de cada empresa creada hay empleo, inversión y proyectos de vida que antes enfrentaban barreras económicas y burocráticas”. El funcionario subrayó el papel de la digitalización, que permitió que un cuarto de todos los trámites se hiciera de forma completamente electrónica.

El CNR proyecta que para 2026 se superará las 10,000 nuevas empresas, impulsado por la continuidad de las reformas y la ampliación de servicios digitales. “En dos años hemos logrado más que en una década de gobiernos anteriores en cuanto a creación de empresas”, puntualizó Trigueros.