Las olas de frío extremo en la región anticipan veranos más sofocantes, advierte especialista

El ambiente permanecerá caluroso en el día, fresco por la noche y un poco frío en la madrugada en El Salvador. Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente

Las bajas temperaturas que han sorprendido a la población en los últimos días son, según Ricardo Navarro, presidente de CESTA, una consecuencia directa del cambio climático y el deterioro global de los sistemas ambientales.

“El clima está cambiando”, advirtió, señalando la intensidad inusual del frío y explicando que estos fenómenos no se habían registrado en la región durante los últimos veinticinco años.

Navarro insistió en que estos episodios de frío extremo no deben interpretarse como una excepción al calentamiento global, sino como una consecuencia directa.

“Esto no debe alegrarnos porque pronto van a haber grandes calores”, alertó. Subrayó que el mismo fenómeno que provoca el frío intenso anticipa olas de calor aún más extremas en el futuro, como resultado del aumento de energía en la atmósfera. Según mencionó Navarro, en la entrevista Frente a Frente de TCS, la humanidad debe prepararse para alternar entre extremos de frío y calor, con impactos crecientes sobre la vida cotidiana y la agricultura.

Explicó que la dinámica del planeta está alterada. Las masas de aire, al calentarse en la zona ecuatorial, ascienden y generan un vacío que atrae aire desde el norte. Al desplazarse hacia el ecuador, ese aire aumenta su radio de giro, lo que modifica su velocidad y produce los conocidos vientos alisios. Este ciclo, que ha regido por siglos, ahora sufre distorsiones por el exceso de energía acumulada en la atmósfera.

El ingeniero detalló que existen dos grandes corrientes en la atmósfera: la subtropical, a 30 grados de latitud, y la polar, a 60 grados. La corriente polar, normalmente ondulante, ha incrementado su movimiento debido al aumento de temperatura global. “Cada vez que está aumentando la ondulación, está tirando aire del Polo Norte hacia el sur. Eso es lo que estamos experimentando”, afirmó.

El Salvador registró cifras sin precedentes, con 3,5°C en Finca Los Andes y 4,2°C en Los Planes de Montecristo, superando récords históricos previos. (Foto cortesía redes sociales/William Navarro)

Esta situación genera episodios de frío extremo en zonas donde históricamente eran poco frecuentes. Navarro insistió en que, aunque la gente sienta frío, el ártico está sufriendo un proceso de calentamiento irreversible. “El ártico está agonizando, el océano glacial ártico va a desaparecer, y va a desaparecer en nuestra vida”, advirtió. Recordó que en 2012 casi se perdió completamente la capa de hielo, y aunque hubo una leve recuperación, la tendencia es al descenso continuo.

Según Navarro, el océano glacial ártico tiene apenas entre dos y cinco metros de espesor, a diferencia de Groenlandia, donde el hielo alcanza hasta tres kilómetros. El deshielo en el ártico será inminente y, para ilustrarlo, pronosticó: “Cualquier año, usted va a anunciar que el océano glacial ártico ha desaparecido”.

No solo el aire se comporta de manera anómala. Las corrientes oceánicas también están sufriendo alteraciones graves. Navarro mencionó la corriente termohalina, conocida también como AMOC, que transporta una cantidad de energía cincuenta veces superior al consumo humano anual.

Esta corriente, que lleva agua cálida hacia el norte y luego se hunde en las regiones polares, ha reducido su velocidad al menos un 15%. El proceso de derretimiento del hielo polar ha disminuido la salinidad del agua, lo que hace que la corriente se hunda menos y, por tanto, pierda capacidad de transportar calor.

Navarro señaló que este fenómeno tendrá consecuencias profundas: el calor que antes era distribuido hacia el norte quedará retenido, alterando los patrones climáticos a nivel global. Recalcó que, para declarar oficialmente que la temperatura del planeta ha superado el umbral crítico de 1,5 grados de aumento, debe promediarse ese nivel durante treinta años. Sin embargo, enfatizó que los pronósticos más recientes adelantan ese escenario. “En 2015 se decía que en 2042 llegaríamos a ese nivel; hoy los cálculos hablan de marzo de 2029”, sostuvo.

Ricardo Navarro advierte que los episodios de frío extremo están ligados al calentamiento global y anticipan olas de calor intensas. (Ministerio de Turismo de El Salvador)

A juicio de Navarro, la humanidad no está preparada para soportar este ritmo de deterioro ambiental. Remarcó que el cambio climático no es responsabilidad de países pequeños como El Salvador, cuya contribución a la contaminación global es mínima, pero que serán igualmente afectados por los desastres y emergencias. “No es culpa nuestra, pero vamos a sufrir las consecuencias”, insistió, y llamó a defender los recursos vitales y detener la destrucción de bosques y la contaminación del agua.

Destacó la iniciativa internacional liderada por Colombia y los Países Bajos para debatir la erradicación de los combustibles fósiles. Valoró la importancia de buscar soluciones, incluso en países con industrias petroleras, y mostró interés en conocer las conclusiones de esa conferencia.

El severo frío de los últimos días, con temperaturas que han alcanzado los -50 ℃ en partes de Norteamérica y episodios de congelamiento inusual, ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas climáticos. Navarro recordó que, según su experiencia, temperaturas tan bajas solo se registraban en el Polo Norte y que ahora son frecuentes en ciudades como Ontario y Chicago. “Estamos destruyendo las condiciones que hacen posible nuestra vida”, lamentó.

Sobre los indicadores de dióxido de carbono, Navarro subrayó que el parámetro ha pasado de 180 partes por millón en la Edad de Hielo, a 427 en la actualidad. “Hemos elevado más de 145 partes por millón”, advirtió, marcando el incremento como un salto histórico que acerca a la humanidad a una situación insostenible. El aumento continuo de gases de efecto invernadero, según su análisis, está detrás de los eventos extremos y el colapso ambiental global.

También alertó sobre la crisis hídrica, citando estudios recientes de la Universidad de las Naciones Unidas, que ya califican la situación como “bancarrota hídrica”. Explicó que muchos acuíferos han quedado destruidos y no podrán recuperarse en plazos humanos. El agua potable está desapareciendo y, como mencionó Navarro, “el mundo que le estamos dejando a las nuevas generaciones será desastroso”.

Para Navarro, la pérdida de agua no se limita a la cantidad, sino también a la calidad. “Hoy nadie se arriesga a tomar agua del chorro porque uno no sabe qué es lo que viene ahí”, ironizó, describiendo el deterioro de los sistemas de abastecimiento.

Varias personas caminan abrigadas por una avenida nevada en una gran ciudad. El intenso frío es visible por la condensación del aliento y la acumulación de nieve en calles y aceras, mientras el tráfico y la vida urbana continúan bajo duras condiciones invernales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vórtice polar, que debería permanecer confinado a los 60 grados de latitud, se ha extendido hacia Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia, provocando olas de frío y, en contraste, lluvias e inundaciones excepcionales en países como España, Portugal e Italia. Lo que antes eran zonas de sequía ahora sufren superávit de agua y episodios extremos.

Navarro advirtió que estos patrones no solo se repetirán, sino que serán cada vez más intensos. Todo ello es resultado de la acumulación de energía en la atmósfera, que incrementa la violencia y frecuencia de los fenómenos climáticos. “No aprendemos”, concluyó.

El científico también puso de relieve el cambio en la distribución del agua en el planeta. Explicó que los científicos distinguen entre agua azul, la visible en ríos y lagos, y agua verde, contenida en las plantas y suelos. La sequía de los suelos avanza y afecta gravemente la agricultura, ya que el agua no penetra y se pierde por escorrentía. Para El Salvador, recomendó proteger las zonas de recarga hídrica, como las formaciones de lava, que han sido invadidas por la construcción, lo que agrava la crisis de abastecimiento.

Finalmente, Navarro advirtió sobre el interés internacional en Groenlandia, que según mencionó Navarro, contiene el 13 % del petróleo mundial y el 30 % del gas natural, además de enormes reservas de agua dulce. La reducción de la capa de hielo convierte estos recursos en objetivo estratégico, en un mundo donde el agua potable será cada vez más escasa.