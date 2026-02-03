El Salvador

La llegada del Ironman 70.3 consolida a El Salvador como destino deportivo internacional

Más de 1,000 deportistas ya confirman su participación en la primera edición del triatlón internacional. El país acelera obras clave y busca un lugar en el circuito global de élite

El IRONMAN 70.3 llega por primera vez a El Salvador con más de 1.200 atletas inscritos para 2026. Foto archivo

Más de 1,200 atletas se han inscrito ya para la primera edición del triatlón IRONMAN 70.3 en El Salvador, que tendrá lugar el 22 de febrero de 2026 iniciando en el Parque Recreativo Apulo, según confirmó la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada.

Desde hace algunos años, El Salvador ha orientado esfuerzos hacia el fortalecimiento de su infraestructura turística y deportiva para captar la atención internacional.

Con torneos de surf ya reconocidos a nivel internacional, el Tour El Salvador que celebró su tercera edición y la realización reciente de la Gira de Golf Mexicana en el país, las autoridades han buscado demostrar que poseen la logística y capacidad para albergar disciplinas deportivas de alto nivel.

IRONMAN: impacto y preparativos

La World Triathlon Corporation (WTC) es la entidad organizadora de la serie IRONMAN y IRONMAN 70.3. Este circuito cuenta actualmente con más de 100 carreras clasificatorias repartidas en más de 40 países, consolidándose como la franquicia de triatlón de larga distancia más importante y exigente del mundo. El Ironman World Championship de Kona es el certamen referencial de la disciplina.

El Tour El Salvador, avalado por la Unión Ciclista Internacional, otorga 4.500 puntos UCI, siendo la competencia femenina más valorada en América. Foto cortesía Secretaría de Prensa

Eny Aguiñeda explicó que actualmente trabajan junto al Ministerio de Obras Públicas en la remodelación del Parque Recreativo Apulo, que funcionará como sede oficial para la competencia.

“Pronto vamos a tener el Parque Recreativo Apulo abierto al público. Estamos realmente trabajando junto al Ministerio de Obras Públicas todo el tema de la remodelación que se está haciendo, para estar listos con la sede del IRONMAN 70.3 El Salvador, que va a ser primera vez en nuestro país que vamos a tener este tipo de evento internacional”, dijo la presidenta del ISTU.

Aguiñada. subrayó la experiencia del país como organizador de eventos internacionales: “Hemos mejorado la infraestructura que estas organizaciones siempre andan buscando para realizar este nivel de evento, a través de los torneos de surf nos hemos dado a conocer ante los ojos del mundo que tenemos la capacidad para organizar, toda una logística en diferentes disciplinas”.

La organización espera que muchos de los atletas extranjeros lleguen acompañados de familiares, entrenadores y amigos, lo que amplía el impacto económico y proyecta una experiencia integral para los visitantes.

“Como siempre, somos grandes anfitriones. Recordemos que no es solamente la adecuación de los espacios donde va a ser la competencia, sino que también desde que ellos ponen un pie en El Salvador, ya sea en el aeropuerto o en las diferentes fronteras, ya es el punto de partida donde ellos empiezan a vivir la experiencia de qué es estar en el país”, agregó Aguiñada.

El Ministerio de Obras Públicas y el ISTU trabajan en la adecuación del Parque Recreativo Apulo para el evento internacional. Foto cortesía Secretaria de Prensa

El IRONMAN 70.3 en El Salvador supone la apertura a una nueva categoría de competencias internacionales, con la expectativa de consolidar al país como anfitrión de alto nivel en el circuito global.

Hasta la fecha, ya se han inscrito 1,200 deportistas entre nacionales y extranjeros para disputar esta edición inaugural, con este evento se espera un crecimiento positivo para el turismo debido a que los atletas viajan con equipo, familia y en muchos casos llegan al país de destino con varios días de anticipación para conocer el terreno en el que van a participar.

