El Salvador

San Salvador Centro asigna 260 millones de dólares en infraestructura, mercados y programas sociales

La asignación financiera contempla mejoras en la red vial, ampliación de espacios comunitarios, actualización de sistemas digitales y medidas para la atención de sectores vulnerables en la totalidad de la comuna

Carlos Palacios, director de finanzas
Carlos Palacios, director de finanzas de la alcaldía de San Salvador Centro, durante una entrevista televisiva sobre los planes de inversión municipal para 2026 (Foto cortesía Prensa San Salvador)

El municipio de San Salvador Centro ejecutará un presupuesto superior a 260 millones de dólares en 2026, con énfasis en obras de infraestructura, modernización de mercados y proyectos sociales, según confirmó Carlos Palacios, director de finanzas de la alcaldía, en una entrevista televisiva.

El funcionario detalló que el monto representa un aumento del 13 % respecto al año anterior y que busca ampliar la cobertura y calidad de los servicios municipales en los cinco distritos que integran la comuna.

Las prioridades del nuevo presupuesto incluyen el mantenimiento y recarpeteo total de la red vial, la revitalización de espacios públicos, la construcción de casas comunales, la modernización de mercados y la ejecución de proyectos sociales destinados a la atención de grupos vulnerables.

Palacios aseguró que solo en el distrito San Salvador Centro se invertirán más de 10 millones de dólares en recarpeteo y eliminación de baches, integrando también calles de difícil acceso y vías rurales. “Ya no se hace un bacheo, sino que se realiza un recarpeteo total de la capa asfáltica”, explicó el funcionario.

Personal municipal realiza labores de
Personal municipal realiza labores de recarpeteo y mantenimiento vial en calles de San Salvador Centro (Foto cortesía de Prensa San Salvador Centro).

Modernización de mercados y nuevos espacios comunitarios en San Salvador Centro

En cuanto a los mercados municipales, la alcaldía destinará ocho millones de dólares para la modernización y el mantenimiento de la red de mercados, de los cuales el 55 % corresponde a mejoras de infraestructura y actualización tecnológica. Todos los mercados, incluido San Miguelito, se encuentran en operación y no está previsto el cierre de ninguno durante las obras.

El proyecto del mercado El Escalón mantiene su vigencia, con un avance del 77 %, aunque atraviesa una fase de revisión y ajustes para garantizar condiciones adecuadas para comerciantes y usuarios. Palacios subrayó que este mercado se perfila como un polo de desarrollo para su zona.

El presupuesto también contempla la construcción de espacios comunitarios y recreativos. Entre los proyectos sociales, destaca la edificación del nuevo albergue municipal, ubicado en Katia Miranda, cuya finalización se prevé para mediados de año y que contará con una inversión de aproximadamente 525 mil dólares. Esta infraestructura busca atender a personas en situación de calle, con la posibilidad de replicar el modelo en otros distritos.

Comerciantes y compradores en el
Comerciantes y compradores en el mercado San Miguelito, uno de los comercios municipales modernizados (Foto cortesía de Alexia Rivas).

Recuperación de espacios públicos, áreas verdes y refuerzo en seguridad municipal

La recuperación de espacios públicos y la intervención en áreas verdes forman parte de la agenda municipal, con obras de protección y drenaje en zonas vulnerables a cárcavas y lluvias, especialmente en Mejicanos y otras áreas periféricas. “En cada uno de los distritos vamos a llevar este desarrollo y esta inversión”, sostuvo Palacios ante las preguntas de la prensa.

La seguridad y la modernización tecnológica también están presentes en el plan anual. El presupuesto asigna recursos para la expansión de la iluminación pública con tecnología LED en zonas que carecen de luminarias, así como el reemplazo de tecnología obsoleta. El sistema de videovigilancia ya opera en el distrito San Salvador Centro y se planea extenderlo progresivamente a los restantes distritos. “El objetivo es fortalecer la seguridad y facilitar la prevención de delitos”, indicó Palacios.

