La Defensoría del Consumidor de El Salvador advierte sobre riesgo de asfixia por juguete de silicona

Un reciente informe de la institución señala que el producto fue retirado en Estados Unidos y Canadá debido a problemas de seguridad, tras registros de miles de unidades vendidas y reportes de incidentes con menores de edad en el extranjero

Un niño pequeño se concentra
Un niño pequeño se concentra mientras juega en una habitación iluminada, combinando piezas de construcción de colores y un camión de juguete amarillo sobre una alfombra infantil. Los juegos de construcción ayudan al desarrollo cognitivo y la creatividad en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría del Consumidor advirtió este viernes sobre el riesgo de lesiones graves o asfixia vinculado al juguete de actividades de silicona, una alerta que toma especial relevancia luego de conocerse reportes de incidentes en Estados Unidos y Canadá, así como retiros previos de otros productos infantiles por peligros similares.

Según la Defensoría, la preocupación central radica en que los extremos esféricos del juguete pueden alcanzar la parte posterior de la garganta de niñas y niños, lo que podría causar una obstrucción respiratoria y generar situaciones de emergencia.

De acuerdo con información de la Defensoría del Consumidor, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) y la Agencia de Salud de Canadá comunicaron el retiro voluntario del juguete, destinado a la estimulación sensorial, está compuesto por un cuerpo cilíndrico flexible de silicona de color verde azulado y seis cuerdas de silicona de diferentes tonos, de las cuales cinco incorporan una bola esférica en uno de sus extremos.

El peligro identificado corresponde a
El peligro identificado corresponde a productos fabricados entre marzo de 2020 y noviembre de 2023, con códigos de fecha en el cilindro.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos recogidos por la Defensoría, se identificaron al menos 117,500 unidades vendidas en Estados Unidos y otras 25,786 en Canadá. En terreno estadounidense, la empresa reportó un incidente en el que un niño introdujo una de las partes del juguete en la boca, lo que provocó arcadas, vómitos y asfixia. Mientras tanto, Canadá no ha registrado lesiones asociadas.

El riesgo de asfixia se atribuye a que los extremos esféricos y pueden alojarse en la garganta de los menores, un patrón similar al detectado en alertas anteriores sobre juguetes infantiles. Los productos que se encuentran afectados por este retiro corresponden a diferentes lotes fabricados entre el 06 de marzo de 2020 y el 08 de noviembre de 2023, cuyo código de fecha (MMDDYY) se halla en el interior del cilindro, así como una partida sin dicho código.

Frente a esta alerta, la Defensoría del Consumidor solicitó a proveedores locales información sobre la posible circulación de este producto en el país y la cantidad de usuarios afectados, además de exigir detalles sobre las estrategias de retiro y los mecanismos de atención disponibles para quienes lo hayan adquirido. Para consultas o reportes, la institución puso a disposición el número de WhatsApp 7844-1482 y la línea telefónica 910.

Otros productos retirados

La Defensoría del Consumidor también ha emitido advertencias similares por otros juguetes. En junio de 2025, se alertó sobre el retiro voluntario en Estados Unidos de un coche clasificador de formas, retirado tras alertas de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC sus siglas en inglés) por la presencia de mazos y piezas pequeñas de madera susceptibles de ser ingeridas por menores de tres años. Tales elementos suponen un riesgo de asfixia o lesiones.

Al respecto, el organismo reiteró el llamado a los padres salvadoreños a evitar la compra o uso del juguete y aseguró una investigación para asegurar su retiro efectivo del mercado nacional.

El juguete sensorial de silicona
El juguete sensorial de silicona estuvo presente en más de 117,500 hogares en Estados Unidos y casi 26,000 en Canadá, según reportes oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A comienzos de 2024, otra alerta fue emitida en relación con las figuras de la línea Mickey y sus amigos “Little People”, después de que la CPSC y la Agencia de Salud de Canadá ordenaran su retiro voluntario por peligro de asfixia.

El gobierno detalló que los modelos HTW75 y HPJ88, en el caso de la figura de Goofy, y HPJ88 para Donald y Daisy, fueron retirados al comprobar que las cabezas de los personajes se desprendían fácilmente, lo que representaba un riesgo si los menores las llevaban a la boca. Las piezas retiradas miden unos 7.6 centímetros (tres pulgadas) de alto, con brazos extendidos.

Según la Defensoría, solamente en Estados Unidos se vendieron aproximadamente 204,000 paquetes, mientras que en Canadá las ventas ascendieron a unas 11,000 unidades.

La institución enfatizó, en un comunicado oficial, que quienes hayan adquirido las figuras del pato Donald y la pata Daisy, ya sea mediante tiendas en línea o proveedores nacionales, deben suspender su uso inmediato y retirarlas del alcance de los niños.

