Fiscalía salvadoreña refuerza lucha contra el crimen organizado con destrucción de droga incautada

El más reciente operativo oficial incluyó la eliminación de varias sustancias, conforme a un riguroso protocolo avalado por la fiscalía y policía, tras intervenciones en varias localidades de la zona central salvadoreña

Las autoridades de El Salvador realizaron la destrucción de drogas incautadas en 33 casos de tráfico ilícito este viernes, según información de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Policía Nacional Civil (PNC).

El operativo culminó con la eliminación de marihuana, cocaína y metanfetamina en diversas localidades de la zona central del país.

El creciente tráfico de estupefacientes ha representado un desafío persistente para las instituciones de seguridad de El Salvador, especialmente en el contexto de rutas empleadas por el crimen organizado para el envío de drogas hacia diversos mercados internacionales.

Las acciones oficiales buscan debilitar la red logística de los grupos criminales y subrayar la postura gubernamental frente a la amenaza transnacional que implica el narcotráfico.

Drogas incautadas y procesos judiciales

Durante el operativo, las autoridades verificaron la destrucción de un total de 5,800.9 gramos de marihuana, 1,260.15 gramos de cocaína y 36,821 gramos de metanfetamina.

Estas drogas tienen un valor estimado de $53,445.09 dólares, según el balance oficial realizado durante la intervención.

Los delitos ocurrieron en distintos puntos de la zona central del país centroamericano, lo que evidencia la variedad geográfica de los casos abordados. Varios de los imputados por estos delitos ya recibieron condenas y permanecen en prisión, mientras que otros aún están sometidos a proceso judicial a la espera de una sentencia de parte del tribunal.

El énfasis en la destrucción física de las drogas incautadas responde tanto a la necesidad de transparencia institucional como a la prevención de posibles filtraciones de sustancias al mercado ilícito, un riesgo reconocido en operaciones de gran escala.

Las operaciones incluyeron decomisos, destrucción de estupefacientes y el seguimiento judicial de los casos, posicionando al año 2025 como el periodo de mayores logros en materia de seguridad y lucha contra las drogas en la historia reciente del país.

Fiscalía salvadoreña realizó otro operativo

En otro operativo, la FGR y PNC realizó prueba de campo y verificación de peso de un cargamento de droga valorado en aproximadamente 9 millones de dólares.

La sustancia fue incautada a 500 metros al sur poniente de la desembocadura del río Jiboa, donde los equipos antinarcóticos interceptaron a los responsables cuando intentaban movilizar el cargamento. Los detenidos permanecen bajo prisión provisional y enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas.

Las autoridades precisaron que la intervención buscó evitar la circulación de la droga en el mercado nacional e internacional. Los implicados fueron puestos a disposición de los tribunales competentes tras ser capturados en flagrancia.

“Esta mañana, la @FGR_SV en coordinación con @PNCSV realizan la prueba de campo y verifican el peso exacto de la droga que se destruirá hoy, con un valor aproximado de $9 millones de dólares”, expuso el ente por medio de redes sociales.

Incautaciones récord y estrictos controles en la lucha antidrogas en El Salvador

La FGR destacó el uso de procesos estrictos de verificación durante la incineración, con el objetivo de cumplir los estándares legales y garantizar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.

En 2025, las autoridades de El Salvador reportaron la incautación de 25,011.05 kilos de droga, cuyo valor en el mercado se estimó en 620,283,786.10 dólares.

Este resultado, según la FGR, se logró mediante acciones coordinadas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, en el marco de una estrategia nacional contra el narcotráfico.

Las cifras de incautaciones y la magnitud de los cargamentos destruidos en El Salvador reflejan la presión constante que ejercen las autoridades sobre las estructuras dedicadas al tráfico ilícito de drogas. La coordinación interinstitucional ha permitido fortalecer los mecanismos de control y respuesta, lo que se traduce en resultados concretos en la reducción del flujo de sustancias ilegales.

