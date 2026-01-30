El sector azucarero de El Salvador recibirá más de $1.48 millones para operaciones institucionales

La inyección presupuestaria procede de aportaciones obligatorias de productores y se complementa con un saldo acumulado, permitiendo sostener proyectos regulatorios y operativos de la cadena productiva nacional (Cortesía PNC El Salvador)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en su sesión plenaria 98 de este jueves, con 58 votos, modificar la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) más de $1.48 millones destinados a su funcionamiento institucional en el ejercicio fiscal en curso.

Este movimiento financiero, considerado esencial para asegurar la estabilidad de la agroindustria, llega en un contexto donde las exportaciones azucareras presentan una baja significativa y el sector enfrenta desafíos en productividad y competitividad.

La nueva partida presupuestaria, que será transferida al CONSAA, está compuesta mayoritariamente por la contribución obligatoria que los productores de caña y los ingenios deben aportar durante la zafra 2025/2026.

Según la Dirección General de Tesorería, al monto previsto se suma un saldo acumulado de aportaciones registradas, lo que permite alcanzar un total de $1,489,580 para la entidad. Este refuerzo presupuestario se formaliza tras la emisión de un dictamen favorable por parte de la Comisión de Hacienda, que allanó el camino para la discusión y posterior aprobación en la plenaria.

El artículo 16 de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, promulgada en 2001, establece que el presupuesto de gastos e inversiones anuales del CONSAA debe financiarse a través de una contribución pagada por los productores de caña de azúcar y los ingenios, calculada por cada libra de azúcar extraída. En octubre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo 445, donde se fijó el valor de la cuota en ochocientas noventa y un millonésimas de dólar ($ 0,000891) por libra, es decir, mil novecientas sesenta y tres millonésimas de dólar ($ 0,001963) por kilogramo. Se estima que, para la próxima zafra, la extracción alcance 1.354 millones de libras (614.300 toneladas), generando un monto de $ 1.206.651 en contribuciones directas.

Laura Michelle Arce de Aguilar, subdirectora general del Presupuesto en el Ministerio de Hacienda, detalló que la asignación responde a la necesidad de fortalecer las actividades y proyectos del CONSAA. El saldo acumulado por la Dirección General de Tesorería, que asciende a $282.929, complementa el presupuesto especial del consejo y permite cubrir necesidades operativas y de inversión.

Planta de caña de azúcar en campo abierto, hojas verdes alargadas bajo el sol, destacando su importancia agrícola y económica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CONSAA, bajo la tutela del Ministerio de Economía, ocupa un papel central en la regulación de las relaciones entre productores y centrales azucareras, con autonomía administrativa para fiscalizar y promover el desarrollo sostenible del sector.

Sus prioridades incluyen la aplicación estricta de los marcos legales, la optimización de procesos productivos y la canalización de programas de beneficio social dirigidos a productores y trabajadores, además de ejercer auditorías y realizar la supervisión de contratos en los ingenios.

El impacto económico del sector es amplio. De acuerdo con cifras recientes recogidas hasta agosto de 2025, las exportaciones de azúcar salvadoreñas totalizaron $ 153,2 millones, cifra que refleja una reducción de casi $ 20 millones respecto al mismo periodo del año anterior por la combinación de menor producción y ajustes en el mercado internacional.

El conjunto de la cadena productiva involucra a unos 7.000 cañicultores, produce en promedio 6 millones de toneladas de caña anualmente y genera empleos tanto temporales como estables, lo que aporta dinamismo a las zonas rurales.

La estructura empresarial del sector integra a productores independientes, cooperativas, ingenios y entidades afines, favoreciendo la eficiencia en toda la cadena. Además del azúcar, la caña procesada da origen a productos como melaza y alcohol. El azúcar salvadoreña se exporta a más de 20 destinos, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, a través de cuotas preferenciales que permiten colocar unas 66.000 toneladas métricas anuales en estos mercados.

La competitividad internacional se ve afectada por factores como el precio mundial del azúcar crudo y refinado, los costos logísticos y los aranceles vigentes. El comportamiento de la agroindustria salvadoreña dependerá, en buena parte, de la capacidad del CONSAA para administrar los recursos asignados y supervisar el cumplimiento de las normas que rigen su operación.