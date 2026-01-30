Bukele y Kast sellan cooperación en seguridad durante encuentro en El Salvador

Nayib Bukele y José Antonio Kast mantuvieron un encuentro en el que destacaron los progresos alcanzados por El Salvador en el ámbito de la seguridad. (Cortesía: Casa Presidencial)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvieron un encuentro en San Salvador marcado por el intercambio de experiencias en materia de seguridad y la promesa de colaboración bilateral.

Durante la reunión, Bukele aseguró que el país ha logrado transformarse y pasó de ser el más peligroso del mundo al más seguro del continente, y ofreció compartir las estrategias implementadas con el nuevo gobierno chileno, que enfrenta una crisis de violencia e inseguridad.

Bukele detalla el cambio en la seguridad salvadoreña

Bukele recibió a Kast y su comitiva en la capital salvadoreña, donde ambos dirigentes analizaron los desafíos comunes en la lucha contra el crimen organizado.

El mandatario salvadoreño recordó que, hace apenas unos años, El Salvador estaba bajo el control de las pandillas, con el 80% del territorio dominado por estructuras criminales. “No se podía comerciar sin permiso de ellos, ni moverse de un lado a otro. Todos los negocios pagaban extorsión y las pandillas decidían quién podía vivir o morir”, afirmó Bukele durante su intervención.

El mandatario salvadoreño insistió en que la situación de inseguridad en Chile aún es manejable y advirtió sobre los riesgos de no actuar a tiempo. “Cuando el problema empieza, muchos minimizan la gravedad. Eso nos pasó a nosotros: al principio se pensaba que las pandillas solo eran jóvenes desordenados”, relató el presidente salvadoreño. “El cáncer creció hasta tomar el control del país”, agregó.

Ambos mandatarios se reunieron para conocer sobre las políticas en materia de seguridad que mantiene El Salvador.

En su mensaje, Bukele subrayó que la recuperación de la seguridad requirió medidas excepcionales que, según él, permitieron pasar de “seis millones de salvadoreños presos y tres millones de exiliados” a “seis millones de personas libres” y una diáspora que, ahora, muestra disposición a regresar. “Lo digo como advertencia sobre lo que puede pasar en un país que deja crecer los fenómenos criminales bajo el auspicio de supuestos derechos humanos que solo protegen a los delincuentes”, advirtió el mandatario.

Kast reconoce el impacto de las políticas de seguridad de Bukele y analiza su posible adaptación en Chile

Por su parte, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, agradeció la hospitalidad salvadoreña y reconoció el impacto de las políticas públicas implementadas por Bukele en materia de seguridad. Kast señaló que Chile atraviesa una etapa de pérdida de esperanza ante el avance del crimen organizado y la delincuencia, especialmente entre los sectores más humildes. “Cuando uno no interviene a tiempo, las personas más vulnerables son las que pagan las consecuencias”, declaró.

Kast destacó el modelo penitenciario salvadoreño y la combinación de disciplina y rehabilitación en las cárceles del país. “Lo que muchos medios muestran es el CECOT, pero también existe un sistema de reinserción para quienes han cometido un solo delito. Por cada día de trabajo, los reclusos pueden reducir dos días de condena”, explicó.

El presidente electo subrayó que “las condiciones entre ambos países son distintas”, aunque valoró la posibilidad de adaptar experiencias exitosas a la realidad chilena.

Durante la visita, Kast y su equipo observaron distintas políticas implementadas en El Salvador, desde la gestión de residuos hasta los programas de reinserción social.

El mandatario chileno resaltó la limpieza de la capital y el cambio de mentalidad en la población. “Hoy, la ciudad completa empieza a emerger de una manera distinta. Las personas entienden que su trabajo beneficia a sus familias, no a la delincuencia”, señaló Kast.

Ambos mandatarios se reunieron para establecer apoyos en materia de seguridad.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación bilateral. Kast invitó a Bukele a visitar Chile y propuso intercambios en ámbitos como la tecnología minera, la educación y la agricultura, además de solicitar apoyo en temas penitenciarios y jurídicos. “Somos naciones hermanas y ustedes son un faro para quienes enfrentan el avance del crimen organizado”, manifestó Kast.

En su intervención final, Bukele reiteró que El Salvador está dispuesto a compartir su experiencia en seguridad y destacó la necesidad de actuar con firmeza para evitar que el crimen organizado consolide su poder.

Kast expresó su disposición a fortalecer los vínculos de colaboración y agradeció el apoyo recibido durante su visita, que incluyó reuniones con presidentes de otros países de la región.