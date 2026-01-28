Más de 350 mil salvadoreños aprovechan cursos en línea de Platzi

Más de 350 mil salvadoreños acceden gratis a la plataforma Platzi gracias al programa Certifícate del Gobierno de El Salvador. (Foto: @SecPrensaSV)

“Más de 350 mil salvadoreños” ya acceden sin costo a la plataforma Platzi mediante el programa Certifícate, impulsado por el Gobierno de El Salvador y coordinado por la Secretaría de Innovación.

Esta iniciativa, lanzada a finales de 2025 y con cobertura nacional en 2026, busca derribar las barreras de acceso a la formación tecnológica y potenciar el desarrollo de talento digital en el país.

La apuesta por la formación digital responde a la necesidad de acompañar el avance en conectividad con un refuerzo real de competencias.

El secretario de Innovación, Daniel Méndez, dijo en radio YSKL, en que la verdadera transformación tecnológica del país no solo depende de la infraestructura, sino de que la población adquiera “nuevos conocimientos, capacidades y herramientas para el mundo digital”.

El programa está dirigido a toda la población salvadoreña residente en el país, sin distinción de edad, género, nivel educativo o zona geográfica.

No existe límite en la cantidad de cursos a tomar: una persona puede formarse en áreas diversas según su interés o necesidad profesional. Desde niños hasta adultos mayores pueden aprovechar la oferta académica, que sigue creciendo y diversificándose.

El enfoque en el aprendizaje del inglés es uno de los pilares del programa, dado el creciente papel del idioma en el turismo, los servicios y la industria tecnológica local.

Platzi ofrece rutas de formación en inglés desde nivel A1 hasta C1, con módulos que preparan a los estudiantes para afrontar exámenes internacionales como el TOEFL o el TOEIC. “El inglés viene siendo un catalizador de la transformación digital”, sostuvo Méndez, al recordar que el dominio de este idioma amplía las oportunidades laborales y facilita la inserción en sectores de alta demanda, como el desarrollo de software o la atención al turismo internacional.

La inscripción al programa Certifícate solo requiere registro en certifícate.gob.sv y otorga acceso inmediato y gratuito a todos los cursos habilitados en Platzi para El Salvador. (Foto:@platzi)

La flexibilidad es otro de los puntos fuertes de Certifícate. Los cursos son asincrónicos y de corta duración, lo que permite avanzar a ritmo propio, pausar el aprendizaje y retomarlo en cualquier momento. Cada avance otorga un diploma que acredita la formación, y próximamente, gracias a una alianza en desarrollo con el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), algunas rutas de aprendizaje contarán con certificaciones reconocidas oficialmente en El Salvador.

Para inscribirse es sencillo: basta con ingresar a certifícate.gob.sv, registrar nombre, apellido y correo electrónico. A partir de ahí, el usuario recibe por correo un acceso preferencial a Platzi.

Méndez recomienda revisar la bandeja de spam o promociones, ya que el correo de confirmación puede llegar a esas carpetas. Una vez activada la cuenta, los usuarios pueden acceder a todos los cursos habilitados para El Salvador.

Para quienes experimenten dificultades en el proceso de inscripción, certifícate.gob.sv ofrece un canal de atención directa vía WhatsApp. El equipo de Platzi y la Secretaría de Innovación acompañan a cada usuario para resolver dudas y asegurar la activación de su cuenta.

“Es súper gratificante saber que los salvadoreños se quieren seguir formando”, afirmó Méndez, resaltando la respuesta positiva de la población.

Certifícate se presenta, así, como un instrumento directo para cerrar la brecha digital, ofreciendo oportunidades de aprendizaje a quienes antes no podían acceder por motivos económicos o de ubicación.

Platzi es una escuela virtual de tecnología con más de seis millones de estudiantes a nivel mundial y la preferida por más de cuatro mil empresas para capacitar a su talento humano.

La plataforma está estructurada en diecisiete escuelas temáticas, abarcando desde marketing digital hasta desarrollo de software, diseño gráfico, producción audiovisual, emprendimiento y recursos humanos, entre otras áreas.

Platzi, con más de seis millones de estudiantes globales, permite descargar cursos en su app móvil y facilita el aprendizaje incluso en áreas con conectividad limitada. (Freepik)

Uno de los grandes atractivos de Platzi es su aplicación móvil, que facilita el acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo. La plataforma permite descargar cursos para estudiarlos offline, una ventaja clave para quienes se encuentran en zonas con conectividad limitada o desean aprovechar momentos sin acceso a internet.

De este modo, la formación se adapta a los ritmos y realidades de cada usuario.

Certifícate se consolida así como la puerta de entrada a la formación tecnológica gratuita y de calidad para todos los salvadoreños, abriendo nuevas posibilidades profesionales y personales a miles de personas en todo el país.