María José Gutiérrez representará El Salvador en Reina Hispanoamericana 2026

María José Gutiérrez representa a El Salvador en el certamen Reina Hispanoamericana 2026, marcando un nuevo posicionamiento internacional del país. Foto cortesía

La designación de María José Gutiérrez como representante de El Salvador en el certamen Reina Hispanoamericana 2026 confirmó el nuevo posicionamiento del país en la escena internacional de los concursos de belleza.

Parte de su estrategia se evidenció en su definida preparación, la cual, según la organización, abarcó cuatro meses de entrenamiento y formación en pasarela, su capacidad de moverse con naturalidad frente al público y proyección social, todo esto bajo el seguimiento de expertos como César Prado en Colombia.

Las ediciones previas se han caracterizado por ser un escenario de encuentro y celebración de la diversidad así como la riqueza cultural de la comunidad hispanoamericana, destacando no solo la belleza física de las participantes, sino también sus capacidades intelectuales.

Gutiérrez, conocida entre sus seguidores como Majo, enfatizó el impacto de su preparación en sus rutinas diarias. Ante las expectativas de la competencia, la joven declaró: sentirse “emocionada de poder representar a El Salvador en un concurso de talla internacional”, según publicaciones recientes en sus redes sociales.

Esa emoción se combinó con una logística intensa durante los últimos días. La salvadoreña reconoció que se encuentra en cuenta regresiva: “He continuado con los últimos preparativos antes de viajar a Bolivia”, con miras a su participación en un evento que reúne a más de 26 países, incluidos territorios autónomos, según información de la organización.

El certamen, que celebrará su edición número 34 del 5 al 23 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, contará con cobertura de la cadena Red Uno a través de Facebook Live y YouTube. Los organizadores del evento abrieron además un proceso de votación en línea, mediante el sitio oficial https://rh.choicely.link/vote, que permitirá al público influir en la elección de las 12 finalistas antes de la gran noche.

Al cierre del evento, Deanna Remulla Mate, actual Reina Hispanoamericana 2025, transferirá la corona a la ganadora de este año.

Previamente, Gutiérrez tuvo una destacada participación en los escenarios de belleza, también fue coronada en 2024 como la primera Reina de San Salvador Centro, título que reemplazó al histórico de Reina de las Fiestas Agostinas de San Salvador, y que marcó un cambio notorio en las celebraciones de la capital.

A sus 23 años, la representante nacional ha logrado un equilibrio entre su formación profesional como estudiante de administración de empresas con su actividad de chef pastelera profesional, integrando labores académicas con la construcción de una imagen disciplinada y multifacética.

Su presencia se consolidó tanto en actividades recreativas divulgadas a través de sus redes como en mensajes sobre el liderazgo y la proyección social, principios que el certamen se propuso promover en esta edición.

La preselección de delegadas salvadoreñas para otros certámenes internacionales en paralelo a este proceso evidenció una estrategia de diversificación en la representación exterior.