Los vientos nortes afectarán zonas altas de El Salvador desde el lunes 26 de enero

A partir del lunes 26 de enero, se prevé la llegada de Vientos Nortes con ráfagas ocasionales de entre 50 y 80 km/h. (Foto: @MedioAmbienteSV)

A partir del lunes 26 de enero, se prevé la llegada de Vientos Nortes con ráfagas ocasionales de entre 50 y 80 km/h en zonas altas de El Salvador, especialmente en regiones del occidente y nororiente. Este fenómeno se prolongará hasta el jueves 29, mientras que las ráfagas intensas se concentrarán hasta el miércoles 28. El viernes 30 se anticipa una jornada de transición con temperaturas más frías en la madrugada y posibilidad de que un nuevo episodio de Vientos Nortes ocurra el siguiente fin de semana.

En este periodo, las condiciones climáticas para la costa salvadoreña apuntan a oleaje y viento en el mar apropiados para actividades como pesca, transporte y turismo marítimo. No se pronostican lluvias, aunque las tardes podrían presentar cielos parcialmente nublados. Las temperaturas diurnas se mantendrán cálidas a agradables a la sombra, mientras que por la noche y madrugada se prevé ambiente fresco en la mayor parte del territorio.

El Ministerio de Medio Ambiente recomienda a la población extremar precauciones y evitar la quema agrícola durante los vientos fuertes. Adicionalmente, quienes realicen navegación marítima o aérea, pesca artesanal o deportiva deben evaluar las condiciones antes de sus actividades y acatar las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.

El lunes 26 y martes 27 continuarán con vientos de 10 a 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, acentuándose en las zonas altas occidentales y nororientales del país.

Durante el desarrollo de este evento, el Observatorio de Amenazas continuará evaluando el comportamiento del sistema para actualizar la información en caso de variaciones relevantes en la intensidad del viento o las condiciones meteorológicas. Hasta el momento, para las próximas 24 horas no se prevén impactos directos sobre la población.

No se pronostican lluvias, aunque las tardes podrían presentar cielos parcialmente nublados. (Foto: @MedioAmbienteSV)

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron El Salvador durante los últimos días han provocado 30 árboles caídos, siete viviendas con daños y 10 incendios forestales, informó la Dirección General de Protección Civil. Aunque autoridades indicaron que la intensidad del viento disminuyó en las últimas horas, el impacto sobre diversas infraestructuras y la persistencia de incendios mantiene la atención de los equipos de emergencia.

En el balance más reciente, Luis Amaya, director de Protección Civil, señaló que las viviendas dañadas presentan afectaciones relevantes aunque no llegaron a la destrucción total. Esta evaluación responde a incidentes registrados entre el 15 y el 21 de enero, periodo en el que también se informó la obstrucción de 17 vías, la caída de dos postes eléctricos y dos personas lesionadas.

Medidas previas ante ingresos de vientos nortes

La Dirección General de Protección Civil emitió, el 19 de enero, un llamado a la población ante la persistencia de vientos del norte que afectaron al país durante tres días consecutivos. Este fenómeno, vinculado al paso del Frente Frío N° 29 y al ingreso de masas de aire polar, generó bajas temperaturas sobre todo en las zonas montañosas.

Vientos nortes. (Foto: @MedioAmbienteSV)

Como respuesta a los vientos del norte registrados en el país, las autoridades adoptaron medidas preventivas, entre ellas la emisión de un aviso especial destinado a advertir a la ciudadanía sobre el riesgo. Este aviso consistió en informar sobre ráfagas que, según Protección Civil, podían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, y en recomendar a la población resguardarse, especialmente en áreas vulnerables, además de solicitar a los medios de comunicación la difusión constante de la información.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) había informado que las ráfagas se intensificarían en sectores altos y en lugares donde la topografía facilitaba el aumento de velocidad del viento. Aunque no se reportaron lluvias, las autoridades señalaron posibles impactos en comunidades expuestas a estas condiciones.