El Salvador suma 20 días de 2026 sin homicidios

El régimen de excepción permitieron detener a más de 90 mil personas por vínculos con pandillas. (AP Foto/Salvador Meléndez, Archivo)

En 20 días de 2026, no se registraron asesinatos en El Salvador, según el más reciente balance de la Policía Nacional Civil (PNC). Este resultado refuerza la imagen de un país que avanza hacia escenarios de menor violencia, bajo un monitoreo constante de las instituciones encargadas de la seguridad.

La PNC informó a través de su cuenta en X que el sábado 24 de enero finalizó sin homicidios en todo el territorio nacional. La entidad comunicó: “Finalizamos el sábado 24 de enero, con 0 homicidios en el país”, destacando una tendencia que se sostiene desde el inicio del año.

Las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han sido señaladas como el pilar para mantener estos niveles de tranquilidad social. El despliegue permanente y la presencia activa en las calles han alejado episodios de violencia, según la información difundida por las autoridades.

20 días sin homicidios en 2026, El Salvador. Foto: @PNCSV

El discurso oficial sostiene que estos avances han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental. Las instituciones mantienen su compromiso de reforzar las acciones que permitan extender este periodo sin homicidios y consolidar una reducción sostenida.

Días con Homicidios

Durante el mes de enero se registraron cuatro asesinatos en diferentes localidades de El Salvador, en todos los casos las autoridades informaron que ya se realizaron capturas de los presuntos responsables.

19 de enero se reportó un homicidio en Santa Ana , cabecera del departamento del mismo nombre.

14 de enero, otro asesinato ocurrió en Apopa , municipio del departamento de San Salvador .

4 de enero, las autoridades documentaron un caso similar en Ilopango , también en el departamento de San Salvador

2 de enero en El Paisnal, dentro de la misma jurisdicción departamental, fue el primer caso del mes.

303 días sin homicidios en 2025

El 2025 sobresalió en El Salvador al registrar 303 días sin homicidios, de acuerdo con el recuento oficial de la Policía Nacional Civil. Este resultado refleja el impacto sostenido de la actual política de seguridad, que permitió cerrar el año con apenas 82 asesinatos, ninguno de ellos vinculado a pandillas, y consolidó una disminución del 28 % en comparación con 2024, cuando las autoridades reportaron 114 casos.

La mayoría de homicidios registrados en 2025 estuvieron relacionados con conflictos familiares y no con pandillas, según autoridades.. (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

Las autoridades atribuyen el cambio radical en las cifras a medidas como la aplicación del Plan Control Territorial y la instauración del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, bajo el cual se han detenido a más de 90,800 mil personas identificadas como miembros de pandillas.

Aseguran que los homicidios registrados durante 2025 estuvieron relacionados con situaciones de intolerancia social entre familiares, conocidos o parejas, y no con actividades de pandillas. Además, las autoridades destacan que todos los casos fueron resueltos, lo que redujo la impunidad a niveles mínimos y fortaleció la percepción de seguridad en el país.

El año pasado, meses como diciembre y noviembre sumaron 26 días cada uno sin homicidios, mientras que octubre acumuló 24 jornadas, septiembre 23, agosto 27, julio 29 y los meses de junio, mayo y abril registraron 25 días libres de asesinatos cada uno. Marzo reportó 22 días, febrero 26 y enero, 25, según cita diario El Salvador.

Durante el régimen de excepción, El Salvador ha vivido 988 de los 1.102 días sin asesinatos bajo la gestión de Nayib Bukele. (Foto: Cortesía)

Hasta el 1° de diciembre de 2025, el acumulado de días sin asesinatos durante la gestión de Nayib Bukele suma 1,102 jornadas, de las cuales 988 corresponden al periodo del régimen de excepción. Este desempeño ha despertado el interés de países de la región, como Estados Unidos, que han enviado delegaciones para conocer de cerca la experiencia salvadoreña.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sostuvo: “Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, seguiremos trabajando para construir un país más próspero y seguro para las futuras generaciones”. Por su parte, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, resaltó el papel de la Fuerza Armada en estos resultados, señalando la histórica incautación de drogas y las operaciones en altamar como parte de los avances en materia de seguridad.