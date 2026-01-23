El Salvador

Embajada de China publica video del nuevo Estadio Nacional de El Salvador

El material audiovisual exhibe el diseño arquitectónico y los espacios del nuevo recinto deportivo, que promete transformar el panorama de eventos masivos en el país y fortalecer los lazos bilaterales

Esta es la maqueta del nuevo Estadio Nacional, un proyecto de asistencia de la República Popular China que cambiará la historia del país.

La Embajada de China en El Salvador difundió un video oficial que revela el diseño y los avances de la construcción del nuevo Estadio Nacional, una obra que, según la sede diplomática, constituye un símbolo de la cooperación entre ambas naciones.

El audiovisual, publicado en la cuenta oficial de Facebook de la representación china, muestra imágenes del futuro recinto deportivo, que busca posicionarse como uno de los más modernos de la región.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “El nuevo Estadio Nacional será un símbolo majestuoso de la #amistadverdadera entre los pueblos de China y El Salvador”.

Esta afirmación fue reproducida por diferentes medios, donde se resalta que la infraestructura es parte de un acuerdo de cooperación no reembolsable entre ambos países.

Según la agencia Reuters, la inversión destinada exclusivamente al estadio ronda los $100 millones, mientras que el paquete total de cooperación, que contempla otros proyectos, supera los $500 millones.

La obra, ubicada en San Salvador, está a cargo de la empresa China State Construction. De acuerdo con lo informado por la Embajada de China, la construcción comenzó en noviembre de 2023, cuando se colocó la primera piedra en una ceremonia oficial que contó con la presencia de autoridades de ambos países. Las previsiones apuntan a que el estadio estará terminado a inicios de 2027.

En el video presentado por la sede diplomática, se aprecian detalles del diseño arquitectónico, que integrará elementos alusivos a la cultura salvadoreña.

El recinto tendrá una capacidad para 50,000 espectadores sentados, con áreas destinadas a personas con discapacidad, zonas VIP y espacios para medios de comunicación, según datos difundidos por el gobierno salvadoreño y replicados por la agencia Xinhua. El estadio contará también con un sistema inteligente de iluminación y seguridad, así como un auditorio, salas para deportistas, estacionamiento y estaciones de transporte.

En noviembre pasado, el presidente
En noviembre pasado, el presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, compartió imágenes de los avances del estadio./ Cuenta de Facebook de Yamil Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele, calificó el proyecto como una muestra tangible del compromiso de China con el desarrollo del país. “Este estadio será un espacio para el deporte, la cultura y la unión”, expresó Bukele en declaraciones recogidas por Xinhua.

Funcionarios de ambos gobiernos han coincidido en que la obra representa un paso significativo para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y cultura salvadoreña.

La Embajada de China subrayó que la construcción del estadio es solo uno de los componentes de un acuerdo de cooperación más amplio, que incluye inversiones en otros sectores estratégicos.

Según información oficial, el financiamiento proviene de fondos no reembolsables, lo que refuerza la narrativa de amistad y apoyo bilateral. Reuters puntualizó que este tipo de acuerdos ha sido una herramienta clave para la expansión de la influencia china en la región centroamericana.

Diplomáticos y funcionarios han destacado en diferentes ocasiones el potencial del nuevo estadio para convertirse en un punto de encuentro para la sociedad salvadoreña. Las autoridades aseguraron que el recinto permitirá albergar eventos deportivos y culturales de gran escala, y que su diseño responde a estándares internacionales de accesibilidad y tecnología.

El impacto del proyecto ha sido tema de análisis en agencias internacionales como Xinhua y Reuters, que han puesto énfasis en el rol que cumple la cooperación internacional encaminada al desarrollo de infraestructura.

La colaboración entre China y El Salvador se ha intensificado desde la formalización de relaciones diplomáticas en 2018, con inversiones que buscan modernizar espacios públicos y promover el intercambio cultural.

El avance de las obras es monitoreado por representantes de ambos países, que han reiterado su intención de concluir el estadio en el plazo estipulado. La inauguración está programada para principios de 2027, fecha en la que se espera que el nuevo estadio nacional abra sus puertas como uno de los recintos deportivos más destacados de la región.

