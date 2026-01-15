El Salvador

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la importación de cascos certificados para motocicletas a la reglamentación técnica

Actualmente, la normativa vial exige el uso de cascos certificados a los motociclistas en todo el país, desde el pasado 29 de diciembre

ARCHIVO: Desde el pasado 29
ARCHIVO: Desde el pasado 29 de octubre es obligatorio el uso del casco certificado para todos los motociclistas en el país./ REUTERS

Luego de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2024, es necesario el uso de cascos certificados para todos los motociclistas que circulen en el país; a raíz de ello, el Viceministerio de Transporte busca incluir la importación de los mismos en la reglamentación técnica salvadoreña.

En entrevista radial, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que ya se está verificando que los motociclistas porten cascos certificados, tema al cual se les está prestando mucha atención para garantizar la seguridad vial en las calles y carreteras del país.

“Estamos trabajando desde la reglamentación técnica salvadoreña para que sea un tema en la importación de los cascos, que las personas tengan la certeza de que ha pasado legalmente, ¿verdad? Porque otra cosa es el contrabando, que ese es un delito también y ahí puede pasar de todo. Pero si ha pasado legalmente por nuestras fronteras, que tengan la tranquilidad también de que es un casco certificado", explicó.

Precisó que con esta medida también se le quita “una preocupación al usuario de motocicletas” y recordó que esto es algo que siempre ha estado en la normativa vial salvadoreña.

“La colita que se ha agregado ahí es que sea un casco certificado, pero que lo que estamos buscando es que por reglamentación técnica salvadoreña este tema sea visto desde el lado incluso de la importación. ¿Quiere decir esto que puede incrementar el costo de los cascos? No, hay cascos baratos que son certificados", expresó.

El Viceministerio de Transporte ha
El Viceministerio de Transporte ha registrado disminución de accidentes de tránsito en algunos puntos del país./ Viceministerio de Transporte

En cuanto al uso de las sillas de retención infantil dijo que se está dando “ese margen a la población para que se prepare, para que lo haga con calma y que piense, no en una multa, sino en la vida de sus hijos”.

“Obviamente tiene que buscarse la forma de salvaguardar la vida de los menores, pero repito, porque a veces en las noticias sacan que son los papás los que tienen que conseguir la silla de retención, pues claro, de quién es el hijo, ¿verdad?“, cuestionó.

Aseguró que no “se está haciendo una cacería de todos los vehículos que no portan una silla y que tienen al menor ahí, no es que se esté poniendo infracción; de hecho, no se ha puesto infracciones por este tema todavía”, aseguró.

Sobre los accidentes viales detalló que ha bajado la cantidad de siniestros y muertes por accidente en carreteras, específicamente en el bulevar Monseñor Romero y en la autopista a Comalapa.

La velocidad es una de las principales causas de siniestros. Tenemos en la Monseñor Romero y en Comalapa una disminución de esos accidentes por exceso de velocidad, de muertes por exceso de velocidad, que esa era la principal razón. Recordemos que Comalapa también es el camino hacia el aeropuerto, la gente lleva prisa, pero realmente vale más cuidar la vida que perder un vuelo”, dijo.

Asimismo, aclaró que como causa principal de accidentes se mantiene la distracción del conductor; en ese sentido, señaló que el “el celular es el peor enemigo que puede tener la seguridad vial”.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 al 15 de enero de este año se han registrado 828 accidentes, 522 lesionados y 47 fallecidos.

