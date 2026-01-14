Un peatón resulta atropellado en una avenida principal de San Salvador

Las cámaras de vigilancia de la alcaldía de San Salvador documentaron el instante en que un ciudadano fue embestido por un automóvil.

Un peatón fue atropellado la noche del martes en San Salvador, hecho que quedó registrado por las cámaras de videovigilancia instaladas por la Alcaldía de San Salvador y difundida en su cuenta de X. En las imágenes se observa cómo el transeúnte cruza una arteria principal y es embestido por un vehículo que circula a alta velocidad.

El video, muestra el momento exacto en que el automóvil impacta al peatón, quien cae al pavimento tras el golpe. “Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un peatón fue atropellado en San Salvador”, indicó comuna y enfatizó la importancia de tomar precauciones y respetar las señales de tránsito.

La difusión del incidente ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes han reiterado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial y el respeto a los límites de velocidad. Hasta el cierre de esta nota, no se han brindado detalles oficiales sobre el estado de salud del afectado ni sobre la identidad del conductor involucrado.

Un caso reciente que refleja la gravedad de los atropellos captados por cámaras de seguridad ocurrió el 5 de febrero de 2025 en el bulevar Los Próceres de San Salvador. Un peatón fue arrollado por un vehículo tipo sedán negro mientras intentaba cruzar la vía. El hecho fue registrado por el sistema de videovigilancia “Sívar Seguro”, y las imágenes muestran cómo el conductor no reduce la velocidad ante la presencia del transeúnte. Este incidente, ampliamente difundido en redes y medios digitales, generó debate sobre la necesidad de reforzar la cultura vial y el respeto a las señales de tránsito.

De forma similar, el 4 de febrero de 2025, las cámaras de seguridad de la alameda Juan Pablo II captaron el momento en que un peatón fue atropellado por una camioneta mientras cruzaba la calle sin advertir la cercanía del vehículo.

Ambos sucesos fueron reportados por medios locales y evidencian que la imprudencia y el desconocimiento de las normas siguen siendo causas recurrentes de siniestros en la capital salvadoreña.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Estos incidentes subrayan la importancia de la vigilancia tecnológica, no solo para documentar los hechos, sino también para impulsar campañas de prevención y fomentar el respeto mutuo entre conductores y peatones.

Respetar a los peatones en las vías públicas es fundamental para prevenir tragedias similares. La Ley de Tránsito de El Salvador establece la prioridad del peatón sobre los vehículos en los cruces y obliga a los conductores a reducir la velocidad en zonas urbanas y escolares. La conducción a la defensiva implica anticipar riesgos, mantener la atención constante y ceder el paso cuando las circunstancias lo requieran.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), El Salvador registró en los primeros trece días de enero de 2026 un total de 763 siniestros viales, que dejaron 474 lesionados y 45 fallecidos.

Aunque el Observatorio no desglosa en su reporte público cuántas de estas víctimas son peatones, organismos de seguridad vial han señalado que los atropellos representan una proporción significativa de los incidentes graves. El ONASEVI destaca que las campañas de prevención y educación vial buscan reducir estas cifras, promoviendo el respeto a las normas y la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

Captura de imagen desde el sitio oficial del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

El respeto a la luz roja según la Ley de Tránsito de El Salvador

La Ley de Tránsito de El Salvador establece de manera clara la obligación de detenerse ante la luz roja de los semáforos. Ignorar esta señal constituye una infracción grave y pone en riesgo la seguridad tanto de conductores como de peatones. El artículo 117 de la normativa determina que los automovilistas deben ceder el paso en los cruces regulados por semáforo, garantizando la prioridad de los peatones en las intersecciones. El cumplimiento estricto de esta disposición es esencial para reducir accidentes y proteger la vida de quienes transitan a pie por las principales vías del país.