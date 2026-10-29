Cómo son las prácticas de los estudiantes en la planta de Prestige Mercedes-Benz

La planta de Prestige Auto en Virrey del Pino, La Matanza

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Hasta hace unas semanas, Nicole pensaba estudiar Abogacía. Aunque cursa el último año de la Escuela Técnica N°7, donde se forma en Electromecánica, fue durante sus prácticas en la planta de Prestige Auto, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando empezó a considerar realmente qué quería estudiar.

—Hoy en día prefiero Ingeniería Industrial —dice.

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Nicole, de 18 años, es una de las estudiantes de las quince escuelas que participan del programa de formación y prácticas profesionalizantes que la compañía desarrolla junto con TICMAS —una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento—. El programa forma parte de la Academia Mercedes-Benz y está destinado a estudiantes del último año de las escuelas técnicas. Combina cinco cursos teóricos con prácticas en el centro industrial donde se fabrica la Mercedes-Benz Sprinter. Desde seguridad en el trabajo industrial hasta procesos específicos de la producción automotriz, pasando por las competencias digitales, automatización y robótica, el recorrido busca que los estudiantes adquieran conocimientos que les permitan comprender las tareas de cada sector y participar de ellas cuando ingresen a la planta.

Nicole en el simulador del auto de Fangio

Nicole va a la planta todos los miércoles, de ocho a doce, y asegura que fue su familia la que la alentó a aprovechar esta oportunidad, porque en un principio la vio con cierta incredulidad. Durante su paso por chapistería, aprendió a medir puntos de soldadura con ultrasonido. Hoy en el taller se siente una más, rodeada de compañeros de experiencia que le explican cómo son los procedimientos.

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—Lo que ves es cómo cada uno se desarrolla en su lugar. Y cómo lo hacen con amor, porque se nota —cuenta.

Daniel Valeggia

Mercedes y la semilla

Es esa disposición a enseñar uno de los aspectos que Daniel Valeggia, director de la planta, destaca al hablar de la llegada de los estudiantes. Para quienes llevan años en la empresa, acompañar a los chicos supuso volver sobre procedimientos que conocían de memoria y encontrar la manera de explicárselos a quienes recién empiezan.

—Nuestra empresa tiene un rango etario alto y eso implica que tiene mucha experiencia. Es momento de pasar el testimonio y de ver cómo se transmite el conocimiento a las nuevas generaciones —dice.

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Pero también, el recibir a los estudiantes fue un desafío: exigió que cada equipo se adaptara para incorporarlos con éxito a cada sector. Ahora, cuando Valeggia se los cruza en la planta, los ve cómodos, disfrutando de la experiencia.

—Nuestra expectativa —dice— es que este sea el comienzo y que año tras año siga repitiéndose. Para nosotros, es muy importante hacer un semillero para la industria.

Verónica Niemann

Verónica Niemann, gerente de Relaciones Institucionales de Prestige Auto, dice que lo primero que les preguntó a los chicos fue si alguna vez se habían imaginado que iban a estar adentro de la fábrica: muchos le dijeron que no. Para ella, que participó activamente en la elaboración del programa, esta experiencia permite que los chicos conozcan la empresa y empiecen a considerar qué hacer después del secundario.

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—Espero que salgan con muchos aprendizajes, que se lleven lo que es trabajar en equipo, que se lleven una proyección para sí mismos, para el futuro, y que puedan seguir estudiando —dice—. Yo empecé a trabajar acá hace treinta años. Empecé como pasante. Hoy tengo la posibilidad de estar del otro lado y recibirlos a ellos. Y lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor y con mucho respeto.

Aprender haciendo

Emmanuel Contreras es uno de los tutores pedagógicos de TICMAS que acompaña a los estudiantes en su aprendizaje en la fábrica. Su trabajo consiste en ayudarlos a relacionar aquello que estudiaron en la escuela con situaciones reales dentro de la planta, que pueden requerir otros conocimientos o una manera diferente de aplicarlos. Agrupados de a dos o de a tres, los estudiantes aprenden junto a él y a los demás referentes de cada área, y también entre pares.

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Jorge Donato

Después de varias semanas, Contreras observa cómo crece el compromiso: llegan antes del horario de entrada, se animan a consultar, piden más responsabilidades.

—Por ahí vienen con temores, con dudas, “si pregunto van a pensar que no sé”, pero de a poco se van soltando y se manejan con más autonomía —dice.

En el área de Mejora Continua, los estudiantes participan de las reuniones y se animan a proponer soluciones. El ingeniero Jorge Donato, que coordina el sector, cuenta que los chicos acompañan al equipo desde el momento en que reciben una consulta hasta cuando se alcanza la definición sobre cómo resolverla. Un ejemplo: el sector de Pintura necesitaba un recipiente para recuperar los restos de sellador que se retiran del vehículo y evitar que contaminen el proceso. Los chicos tomaron un modelo, prepararon la información para el plano y avanzaron en la fabricación de un prototipo a través de una impresión 3D.

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Justamente en Pintura, los chicos tienen que identificar y registrar defectos, analizar los resultados y presentarlos ante los supervisores. Sebastián Linares, ingeniero a cargo del sector, destaca que las preguntas de los estudiantes se vuelven más precisas a medida que conocen el área.

—Mi idea es que entiendan el impacto que tenemos en el vehículo —dice—. A veces uno dentro de planta no se da cuenta porque ya lo tiene incorporado; el desafío es que tomen el día a día como un aprendizaje.

Leonardo Neira

—Tienen autonomía, son muy prácticos, aprenden muy rápido —compelta Leonardo Neira, a cargo de Logística de Repuestos—. Se toman el trabajo como propio.

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Neyra, que lleva décadas en la compañía y es también docente en la Universidad Nacional de La Matanza, prepara a los chicos con una inducción sobre cómo es la circulación de personas y máquinas en el depósito, antes de acompañarlos en las tareas de cada puesto. El sector tiene un movimiento continuo, ya que atiende a la red de concesionarios y trabaja con materiales que llegan del exterior y de proveedores nacionales.

—Los clientes tienen que recibir el material adecuadamente, como viene de fábrica o de origen, en las condiciones en que está —dice—. A los chicos les enseñamos números de piezas, calidad del producto, cómo tiene que ir el embalaje, cómo se tiene que proteger, cómo se debe evitar golpear una pieza.

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Miqueas en el simulador del auto de Fangio.

El primer paso de un largo camino

Miqueas tiene 17 años, es estudiante de la Técnica Nº2 de Ciudad Evita y hace las prácticas en el área de Mejora Continua. Le gusta la mecánica y al entrar a la planta se sorprendió de todo el trabajo que había en sectores que no se relacionaban directamente con un motor.

—Tuve la oportunidad de conocer distintos sectores —dice—. Yo estoy en MPS, que consiste en mejorar procesos. Estoy muy contento con lo que aprendí hasta ahora.

Durante las primeras jornadas trabajó junto al equipo que buscaba cómo evitar que se dañaran las etiquetas con códigos QR de las baterías y vio la fabricación de un dispositivo para manipular otros componentes. Con las semanas empezó a participar de las conversaciones y le preguntaban qué creía que se podía mejorar. Ahora, a punto de terminar el secundario, quiere seguir estudiando Mecánica Automotriz.

—Me levanto temprano, siempre con ganas, motivado de venir a la planta y aprender algo nuevo —dice.