Celulares en los colegios de Bogotá: Secretaría de Educación publicó borrador con nuevas reglas para estudiantes y docentes

El borrador fija límites de uso de pantallas por edad y grado, con restricción total en ciclo 1 y prejardín y topes diarios en jardín, transición, primaria y secundaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

La Secretaría de Educación de Bogotá publicó el borrador del proyecto de acto administrativo que regulará, por primera vez de manera integral, el uso de teléfonos móviles y dispositivos multipantalla en los colegios oficiales y privados de la ciudad.

El documento, parte de la política “(Re)conectarnos para aprender”, busca establecer entornos de aprendizaje seguros y definir reglas claras sobre la presencia de celulares y pantallas en la vida escolar, tras meses de debate y consulta con la comunidad educativa. A continuación, un ABC explicativo de las principales disposiciones y alcances del borrador de resolución:

PUBLICIDAD

A. ¿Por qué esta regulación y a quiénes aplica?

La medida surge ante la creciente presencia de celulares y dispositivos digitales en los entornos escolares y su impacto —positivo o negativo— en el desarrollo y el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. El texto se apoya en estudios científicos, normas nacionales e internacionales y un proceso participativo con familias, estudiantes y docentes.

La regulación sobre celulares en Bogotá será obligatoria para los colegios de educación inicial, básica y media de la ciudad - crédito @Educacionbogota / X

La regulación es obligatoria para todos los colegios oficiales y privados de Bogotá que ofrezcan educación inicial, básica y media.

B. ¿Cuál es la regla general sobre el uso de teléfonos móviles?

El uso de teléfonos móviles está prohibido durante toda la jornada escolar (clases y descansos) para estudiantes y la comunidad educativa, salvo casos excepcionales. El personal docente solo podrá usarlos con fines institucionales o pedagógicos previamente definidos.

PUBLICIDAD

C. ¿Qué excepciones contempla la norma?

Solo se permite el uso de teléfonos móviles en estos casos:

Necesidad de inclusión o accesibilidad: para estudiantes con condiciones de salud o discapacidad, previa validación institucional.

Cuidado de la salud : si el celular es necesario por razones médicas, comunicado formalmente al colegio por la familia.

Emergencias: en situaciones que pongan en riesgo la vida, integridad o salud, según protocolos escolares.

En todos los casos, los acuerdos deben estar claros y pactados entre familia, estudiante e institución.

El uso de teléfonos móviles quedará prohibido durante toda la jornada escolar, incluidas clases y descansos, salvo excepciones previstas en la norma - crédito Ministerio de Educación

D. ¿Está permitido el uso pedagógico de teléfonos móviles?

El uso pedagógico está autorizado únicamente desde octavo grado (8°) y bajo condiciones específicas:

Debe existir un proyecto o actividad definida que requiera el uso del celular.

Solo bajo la guía y supervisión del docente.

Uso limitado a aplicaciones y actividades previamente estipuladas.

No es obligatorio que el estudiante tenga teléfono propio, ni puede exigirse su adquisición.

Para grados inferiores (menos de 8°), la autorización solo aplica para proyectos audiovisuales educomunicativos y siempre bajo supervisión docente.

E. ¿Qué reglas aplican para otros dispositivos multipantalla (tabletas, computadores, televisores)?

El tiempo y condiciones de uso varían según la edad:

Ciclo 1 y prejardín : no se usan pantallas; deben retirarse progresivamente.

Jardín : máximo 10 minutos continuos y hasta 30 minutos diarios, uso grupal y pedagógico.

Transición : máximo 15 minutos continuos y hasta 30 minutos diarios, grupal y pedagógico.

Primaria (1° a 5°) : hasta 1 hora diaria, con pausas activas.

6° y 7° : hasta 2 horas diarias, con pausas y orientación docente.

8° a 11° : sin límite de tiempo, pero con enfoque en el uso responsable y crítico; recomendadas pausas y ajustes a la capacidad de atención.

Excepciones: no hay límites para estudiantes con necesidades de accesibilidad, ni en áreas tecnológicas. Excepcionalmente, el Consejo Académico puede autorizar más tiempo por necesidades pedagógicas específicas.

La norma permite excepciones para el uso de celulares por salud, discapacidad, accesibilidad y emergencias, con acuerdos entre familia, estudiante e institución - crédito @Educacionbogota / X

F. ¿Cómo se implementan y supervisan las reglas?

Cada colegio debe incluir las reglas en su Manual de Convivencia o en el Pacto de Corresponsabilidad, y definir participativamente los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Se deben establecer procedimientos pedagógicos y restaurativos ante incumplimientos, así como vías de comunicación para familias y estudiantes.

PUBLICIDAD

La secretaría ofrecerá formación a docentes y apoyo para el uso crítico de las tecnologías. Habrá acompañamiento a estudiantes y familias para prevenir riesgos digitales y fortalecer habilidades socioemocionales.

G. ¿Qué sucede si no se cumplen las reglas?

El cumplimiento será objeto de seguimiento anual y vigilancia por parte de la Secretaría de Educación. Las instituciones educativas tendrán hasta seis meses para ajustar sus normas internas. El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas.

PUBLICIDAD

El uso pedagógico de teléfonos móviles solo estará autorizado desde octavo grado bajo supervisión docente y para actividades previamente definidas - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

H. ¿Qué objetivos busca la norma?

El proyecto busca equilibrar el acceso a la tecnología con el desarrollo de ambientes sanos, la atención presencial y la interacción social. Promueve el bienestar, limita el uso de pantallas en etapas tempranas y garantiza excepciones razonadas para salud, inclusión y emergencias. Exige participación institucional y monitoreo permanente.

La consulta pública del borrador permanecerá abierta, permitiendo que la comunidad educativa aporte sus comentarios antes de la adopción definitiva de la resolución. Para conocer el documento completo haga clic aquí.

PUBLICIDAD