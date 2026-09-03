Educación

Personajes, autores e historias copan la Feria del Libro del Instituto Sudamericano Modelo

Habrá encuentros, talleres y propuestas artísticas para estudiantes de todos los niveles

Mariana Kozodij
Mariana Kozodij, de Ticmas, habló de Borges con los estudiantes de primer años
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El Instituto Sudamericano Modelo abrió sus puertas a los libros con una nueva edición de su Feria, que arrancó el lunes y llega a su cierre mañana viernes. Durante toda la semana, la escuela fue un lugar de encuentro donde convivieron escritores, narradores, talleres y propuestas artísticas pensadas para acompañar a los estudiantes de Inicial, Primario y Secundario en su relación con la lectura.

Ticmas - Instituto Sudamericano
Mónica Virna Cortizas (escritora y narradora)

Los más chicos del Nivel Inicial tuvieron sus propios encuentros de narración con la escritora Mónica Virna Cortizas, en actividades adaptadas a cada sala. En Primaria, la agenda se desplegó en varias direcciones: hubo narración cruzada con ciencia junto a Lourdes Koppetsch, intervenciones plásticas y presentaciones de libros ilustrados, además de charlas con autores como Melisa Linares, Marianela Ramundo, Krysthopher Woods y Franco Alberti.

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Ticmas - Instituto Sudamericano
Mónica Virna Cortizas (escritora y narradora)

Secundaria, por su parte, propuso pensar la literatura desde ángulos más contemporáneos. Braian Íñiguez coordinó el taller “Literatura e Inteligencia Artificial”, mientras que Virginia Sorsana llevó adelante uno de guión; también hubo encuentros con escritores y una presentación de libro a cargo de Franco Celman. A los estudiantes de primer año, la escritora Mariana Kozodij les propuso un recorrido por la vida y la obra de Jorge Luis Borges, deteniéndose en su particular vínculo con la lectura y la escritura.

Ticmas - Instituto Sudamericano
Braian Iñiguez

Durante estos cinco días, la escuela se convirtió en un espacio donde libros, autores e historias se cruzaron con las inquietudes de chicos y jóvenes, dejando abierta la posibilidad de que la lectura sea también una forma de crear, preguntar e imaginar.

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