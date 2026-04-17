Educación

Argentinos por la Educación revela que cada alumno pierde casi un año de clases en la primaria

Un informe expuesto en Infobae al Regreso detalla que, entre ausentismo estudiantil y docente, paros y problemas edilicios, los alumnos argentinos pierden treinta días de clase por año, afectando el aprendizaje y la convivencia escolar

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La campaña 'Argentina a la escuela' busca reinstalar el valor de la asistencia y el compromiso de la comunidad educativa para revertir la crisis

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Regreso, el director del Observatorio de Argentinos por la Educación, Martín Nistal, advirtió que la pérdida de días de clase en la Argentina se ha convertido en una problemática estructural que afecta tanto a la educación pública como privada, con consecuencias directas sobre el aprendizaje y la convivencia escolar.

Durante su paso por el estudio, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Nistal sostuvo: “Incluso probablemente sea más de un año perdido. Probablemente eso sea un piso y creo que eso es lo que nos alarma”.

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El impacto del ausentismo y la falta de datos claros

Según Nistal, el fenómeno del ausentismo escolar no solo responde a situaciones individuales de los alumnos, sino a un entramado de factores donde la falta de información sistematizada agrava el problema: “Hoy en Argentina no tenemos sistemas nominales, o algunas provincias lo tienen, pero no tenemos información clara sobre eso. Nunca vi un dato sobre ausentismo docente en Argentina”.

El relevamiento que cita Argentinos por la Educación se nutre principalmente de datos de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, ya que “21 provincias nunca publicaron datos sobre ausentismo de los estudiantes”.

El informe de Argentinos por la Educación revela que los alumnos argentinos pierden cerca de un año escolar por ausentismo y paros (NA)
El informe de Argentinos por la Educación revela que los alumnos argentinos pierden cerca de un año escolar por ausentismo y paros (NA)

El directivo explicó que la primera razón que dan los alumnos para faltar es la enfermedad, pero la segunda, y más preocupante, es que “no tienen ganas de ir a la escuela”.

Para Nistal, “eso no puede ser una justificación para no ir a la escuela”, y remarcó la flexibilización de los requisitos para pasar de grado como parte del deterioro: “La repitencia viene bajando muy fuerte, pero los aprendizajes no mejoran. Esa baja no se debe a que los chicos están aprendiendo más, sino a razones administrativas”.

La ausencia de datos precisos impide dimensionar el fenómeno a nivel nacional. “No tener un diagnóstico claro es parte del problema”, afirmó Nistal, y advirtió que la evidencia internacional también señala a la Argentina: “Cuando en las pruebas PISA se le pregunta a los directores de escuela si el ausentismo docente es un problema para el aprendizaje, Argentina aparece tercera en una lista de 81 países”.

Violencia, convivencia y amenazas: el deterioro de la vida escolar

Durante la charla, el equipo de Infobae al Regreso consultó sobre el impacto de los problemas de convivencia y las recientes amenazas de violencia en escuelas de distintas provincias. Nistal precisó: “Cuando se le pregunta a los chicos si recibieron algún tipo de maltrato o bullying en la escuela, el 63% de los chicos de la primaria te dicen que recibieron algún tipo de agresión”.

El 63% de los estudiantes de primaria reconoce haber sufrido algún tipo de agresión o bullying durante la vida escolar, advierte el relevamiento (NA)
El 63% de los estudiantes de primaria reconoce haber sufrido algún tipo de agresión o bullying durante la vida escolar, advierte el relevamiento (NA)

El fenómeno, explicó, se agrava con la aparición de amenazas de tiroteo y mensajes intimidatorios en baños y paredes, que en las últimas semanas obligaron a activar protocolos de seguridad en más de diez establecimientos.

“Definitivamente parece algo coordinado de alguna manera, probablemente en redes”, consideró Nistal. Frente a este escenario, remarcó la necesidad de que el Estado y las comunidades educativas acompañen a los docentes: “A los docentes no hay que dejarlos solos en situaciones tan complejas como esta, que requieren protocolos y el Estado más presente que nunca para ayudar”.

El deterioro en la convivencia escolar, según el informe y el testimonio del directivo, atraviesa tanto a la educación pública como privada, y se refleja en una pérdida de autoridad de los docentes y en una mayor laxitud familiar respecto a la asistencia escolar: “Rompimos un equilibrio. Antes, la actitud de los padres era: tenés que ir a la escuela, el maestro tiene razón. Ahora, es querés faltar, faltá. Y si te dicen algo, voy y puteo a la escuela”.

Argentina ocupa el tercer lugar mundial en impacto de ausentismo docente sobre el aprendizaje, de acuerdo a resultados de pruebas PISA
Argentina ocupa el tercer lugar mundial en impacto de ausentismo docente sobre el aprendizaje, de acuerdo a resultados de pruebas PISA

La urgencia de un sistema nacional de información y el desafío de recuperar la disciplina

Nistal enfatizó que la responsabilidad de la educación primaria y secundaria es de las provincias, pero reclamó mayor coordinación y liderazgo del gobierno nacional para que los sistemas de información y evaluación sean efectivos: “El Gobierno nacional tiene que jugar fuerte en la coordinación y el diálogo entre los distintos sistemas. Hoy hay sistemas de información que no dialogan entre sí y no podemos tener esa información a nivel país”.

El economista insistió en la urgencia de restablecer la autoridad pedagógica y recuperar la disciplina escolar, sin volver a modelos punitivos del pasado, pero con herramientas concretas y respaldo institucional: “Tenemos que volver a esa disciplina en la escuela. Los docentes necesitan tener herramientas para educar a los chicos y el Estado tiene que ayudarlos”.

Hacia el final de la entrevista, Nistal anunció el lanzamiento de la campaña “Argentina a la escuela”, impulsada por Argentinos por la Educación, para reinstalar el valor de la asistencia y el compromiso de toda la comunidad educativa.

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