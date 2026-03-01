Educación

Así puede acceder gratis a cursos de gastronomía y belleza en Bogotá: el Distrito lanzó nueva oferta educativa para mayores de edad

El programa integra el uso básico de herramientas digitales y estrategias en redes sociales para visibilizar productos, servicios y emprendimientos de los egresados

Guardar
Los cursos capacitan en sectores
Los cursos capacitan en sectores estratégicos como agropecuario, gastronomía y belleza, seleccionados por su potencial de impacto y crecimiento local - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La Agencia Atenea lanzó una nueva edición de la convocatoria ‘Talento Capital Formación 8’, que ofrece programas gratuitos de formación en los sectores agropecuario, gastronomía y belleza, enfocados en áreas de alta demanda y potencial de crecimiento económico.

De acuerdo con la agencia distrital, la iniciativa busca fortalecer habilidades productivas y brindar oportunidades reales de capacitación para mayores de edad, con contenidos adaptados a las exigencias del mercado laboral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las áreas de formación fueron seleccionadas a partir de un diagnóstico sobre las necesidades y oportunidades del territorio, con el objetivo de que los participantes adquieran competencias técnicas útiles y aprovechables en su entorno.

La convocatoria está orientada a habitantes de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Paticos, Lagunitas, Barranquitos y La Esmeralda, zonas de influencia social en el entorno del Parque de Innovación Doña Juana.

La formación profesional está dirigida
La formación profesional está dirigida a personas mayores de edad con residencia regular y permanente en las zonas de influencia social establecidas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En el sector agropecuario, los cursos abordan prácticas pecuarias con enfoque sostenible y la incursión en sistemas lecheros, con el propósito de potenciar la producción local, mejorar la gestión rural y adaptar los procesos del campo a las tendencias actuales. Se busca que los participantes puedan aplicar lo aprendido para optimizar la productividad, adoptar buenas prácticas ambientales y contribuir a la seguridad alimentaria de la zona.

En el campo de la gastronomía, la formación incluye técnicas de preparación de alimentos y bebidas, así como buenas prácticas de manipulación. Los cursos integran elementos de la cocina tradicional y pautas para el emprendimiento, permitiendo que los egresados puedan trabajar en establecimientos gastronómicos o desarrollar proyectos propios. El programa responde a la creciente demanda de servicios de alimentación y abre puertas tanto en el empleo formal como en la economía local.

En el área de belleza, la capacitación se enfoca en servicios de manicura y pedicura, con especial atención a la aplicación de uñas artificiales bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La formación responde a la expansión del sector y a la importancia de la higiene y el cuidado en la prestación de servicios personales, favoreciendo la inserción laboral y el autoempleo.

El componente agropecuario de Talento
El componente agropecuario de Talento Capital Formación 8 incluye prácticas sostenibles, manejo de sistemas lecheros y buenas prácticas ambientales - crédito Alcaldía de Ciudad Bolívar

Además del componente técnico, los cursos incluyen el uso básico de herramientas digitales. Los participantes aprenderán a dar visibilidad a sus productos y servicios a través de redes sociales y estrategias de comunicación en línea, facilitando la promoción y el posicionamiento de sus emprendimientos en mercados dinámicos y cada vez más digitalizados.

Requisitos de participación

Para acceder a la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de edad al momento del cierre de la etapa de inscripción, según lo establecido en el cronograma de la convocatoria.
  • Inscribirse en la convocatoria a través de los enlaces habilitados, dentro de los plazos y fechas estipuladas en el cronograma publicado en el micrositio de la página web de Atenea.
  • Residir de manera regular y permanente en alguna de las zonas de influencia social indicadas en la Resolución CAR 2320 de 2014 (veredas Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, barrios Paticos, Lagunitas, Barranquitos y La Esmeralda), en el marco del convenio interadministrativo con la Uaesp.
El programa integra el uso
El programa integra el uso básico de herramientas digitales y estrategias en redes sociales para visibilizar productos, servicios y emprendimientos de los egresados - crédito Alcaldía de Bogotá

Proceso de inscripción

La inscripción se realiza a través del Sistema de Información de Convocatorias – SICORE de la Agencia Atenea, enhttps://sicore.agenciaatenea.gov.co/#/login. Los pasos a seguir son:

  1. Crear una cuenta en la plataforma Sicore (o ingresar con las credenciales ya registradas).
  2. Completar o actualizar la información en el módulo “Hoja de vida”.Validar la hoja de vida al finalizar el registro, asegurándose de guardar correctamente la información.
  3. Seleccionar la formación de interés, pudiendo elegir hasta tres opciones y priorizarlas según preferencia.
  4. Una vez finalizada la inscripción, el sistema enviará una confirmación al correo registrado. Es importante revisar la bandeja de spam o correos no deseados.

La inscripción no garantiza la asignación automática de cupo ni la calidad de beneficiario, pero representa una oportunidad prioritaria para quienes buscan potenciar sus capacidades productivas y mejorar su perfil laboral en sectores en expansión.

Temas Relacionados

Agencia AteneaBogotáFormación LaboralSectores ProductivosCursos GratisCursos en gastrononíaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Últimas Noticias

Por qué la constancia supera a las largas jornadas de estudio en el aprendizaje

Nuevas recomendaciones de expertos enfatizan que distribuir sesiones cortas y constantes, integrando activamente conceptos, mejora la retención y el rendimiento frente a estudiar muchas horas seguidas, según fuentes académicas y portales de divulgación educativa

Por qué la constancia supera

El paro docente nacional afecta el inicio de clases en 15 provincias, con los salarios más bajos en 20 años

La medida de fuerza de los cincos sindicatos nacionales coincide con la apertura del ciclo lectivo para unos 8,5 millones de estudiantes. Los docentes reclaman la recomposición de los sueldos y la sanción de una nueva ley de financiamiento que dé previsibilidad a la inversión de la Nación y las provincias

El paro docente nacional afecta

A partir del “milagro” de Sobral, impulsan una red regional para mejorar la alfabetización en América Latina

El Ministerio de Educación de Brasil reunió en Brasilia a líderes políticos, académicos y organizaciones de la región para promover una agenda común ante la crisis de lectura. Inspirado en la experiencia del estado de Ceará, el encuentro buscó consolidar un movimiento latinoamericano por la alfabetización

A partir del “milagro” de

Comienzan las clases: qué tan desafiante será el 2026 para los directores y las escuelas

Ticmas dialogó con el Director General del Instituto Sudamericano Modelo de la Ciudad de Buenos Aires, el representante del Instituto Privado Empresarial Joaquín Camaño de La Rioja y el equipo directivo del nivel primario y secundario del Instituto República Argentina, en Río Grande,Tierra del Fuego

Comienzan las clases: qué tan

Del “ahorita” mexicano al “más incómodo que bailar con la suegra” argentino: cómo la lengua revela poder, clase y sentido del humor

La fundadora de la revista “Algarabía” y autora del “Chingonario” lleva décadas estudiando cómo habla México y qué revela eso sobre el poder, la clase y la identidad. En una conversación que encontró en las diferencias su mejor materia prima, la lingüista mexicana Pilar Montes de Oca habla de la RAE, el albur, el horror a ser confundido con la clase baja y por qué no existe el error en el hablar

Del “ahorita” mexicano al “más
DEPORTES
Brilló en el Manchester United,

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

Los videos de los incidentes tras la derrota de Newell’s en el clásico: gases, balas de goma y destrozos en el Parque Independencia

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

El esperanzador mensaje de Demichelis durante su presentación en el Mallorca, que pelea por no descender: “Hay que creer”

Con un tanto de Ángel Di María, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s por el Torneo Apertura

TELESHOW
Pachu Peña hizo estallar de

Pachu Peña hizo estallar de risa a Juana Viale al contar que dos chicas lo confundieron con otro actor "Una estaba alcoholizada"

Estaría confirmado el jurado del nuevo reality de Guido Kaczka: quiénes serían sus integrantes

Cinthia Fernández tiene su cuenta de Instagram suspendida: qué dijo la última vez que logró recuperarla

Se conoció la fecha en la que saldría el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Es muy factible”

Cazzu brilló en el cierre de sus shows en Buenos Aires y anunció su primer estadio en Jujuy, su provincia natal

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en Medio Oriente: el

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén

La CIA ayudó a determinar la ubicación de Ali Khamenei: Israel atacó después