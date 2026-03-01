Así puede acceder gratis a cursos de gastronomía y belleza en Bogotá: el Distrito lanzó nueva oferta educativa para mayores de edad

Los cursos capacitan en sectores estratégicos como agropecuario, gastronomía y belleza, seleccionados por su potencial de impacto y crecimiento local - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La Agencia Atenea lanzó una nueva edición de la convocatoria ‘Talento Capital Formación 8’, que ofrece programas gratuitos de formación en los sectores agropecuario, gastronomía y belleza, enfocados en áreas de alta demanda y potencial de crecimiento económico.

De acuerdo con la agencia distrital, la iniciativa busca fortalecer habilidades productivas y brindar oportunidades reales de capacitación para mayores de edad, con contenidos adaptados a las exigencias del mercado laboral.

Las áreas de formación fueron seleccionadas a partir de un diagnóstico sobre las necesidades y oportunidades del territorio, con el objetivo de que los participantes adquieran competencias técnicas útiles y aprovechables en su entorno.

La convocatoria está orientada a habitantes de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Paticos, Lagunitas, Barranquitos y La Esmeralda, zonas de influencia social en el entorno del Parque de Innovación Doña Juana.

La formación profesional está dirigida a personas mayores de edad con residencia regular y permanente en las zonas de influencia social establecidas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En el sector agropecuario, los cursos abordan prácticas pecuarias con enfoque sostenible y la incursión en sistemas lecheros, con el propósito de potenciar la producción local, mejorar la gestión rural y adaptar los procesos del campo a las tendencias actuales. Se busca que los participantes puedan aplicar lo aprendido para optimizar la productividad, adoptar buenas prácticas ambientales y contribuir a la seguridad alimentaria de la zona.

En el campo de la gastronomía, la formación incluye técnicas de preparación de alimentos y bebidas, así como buenas prácticas de manipulación. Los cursos integran elementos de la cocina tradicional y pautas para el emprendimiento, permitiendo que los egresados puedan trabajar en establecimientos gastronómicos o desarrollar proyectos propios. El programa responde a la creciente demanda de servicios de alimentación y abre puertas tanto en el empleo formal como en la economía local.

En el área de belleza, la capacitación se enfoca en servicios de manicura y pedicura, con especial atención a la aplicación de uñas artificiales bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La formación responde a la expansión del sector y a la importancia de la higiene y el cuidado en la prestación de servicios personales, favoreciendo la inserción laboral y el autoempleo.

El componente agropecuario de Talento Capital Formación 8 incluye prácticas sostenibles, manejo de sistemas lecheros y buenas prácticas ambientales - crédito Alcaldía de Ciudad Bolívar

Además del componente técnico, los cursos incluyen el uso básico de herramientas digitales. Los participantes aprenderán a dar visibilidad a sus productos y servicios a través de redes sociales y estrategias de comunicación en línea, facilitando la promoción y el posicionamiento de sus emprendimientos en mercados dinámicos y cada vez más digitalizados.

Requisitos de participación

Para acceder a la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad al momento del cierre de la etapa de inscripción, según lo establecido en el cronograma de la convocatoria.

Inscribirse en la convocatoria a través de los enlaces habilitados, dentro de los plazos y fechas estipuladas en el cronograma publicado en el micrositio de la página web de Atenea.

Residir de manera regular y permanente en alguna de las zonas de influencia social indicadas en la Resolución CAR 2320 de 2014 (veredas Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, barrios Paticos, Lagunitas, Barranquitos y La Esmeralda), en el marco del convenio interadministrativo con la Uaesp.

El programa integra el uso básico de herramientas digitales y estrategias en redes sociales para visibilizar productos, servicios y emprendimientos de los egresados - crédito Alcaldía de Bogotá

Proceso de inscripción

La inscripción se realiza a través del Sistema de Información de Convocatorias – SICORE de la Agencia Atenea, en https://sicore.agenciaatenea.gov.co/#/login . Los pasos a seguir son:

Crear una cuenta en la plataforma Sicore (o ingresar con las credenciales ya registradas). Completar o actualizar la información en el módulo “Hoja de vida”.Validar la hoja de vida al finalizar el registro, asegurándose de guardar correctamente la información. Seleccionar la formación de interés, pudiendo elegir hasta tres opciones y priorizarlas según preferencia. Una vez finalizada la inscripción, el sistema enviará una confirmación al correo registrado. Es importante revisar la bandeja de spam o correos no deseados.

La inscripción no garantiza la asignación automática de cupo ni la calidad de beneficiario, pero representa una oportunidad prioritaria para quienes buscan potenciar sus capacidades productivas y mejorar su perfil laboral en sectores en expansión.