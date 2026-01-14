Día Internacional de la Lógica: Cinco argumentos para entender la importancia de aprender a razonar

El 14 de enero fue proclamado por la UNESCO como el día internacional de la lógica (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Elemental, mi querido Watson”, es una frase que automáticamente nos remite al mundo del razonamiento y la inducción; más allá de las historias y diálogos creados por Arthur Conan Doyle- Sherlock Holmes nunca dice exactamente así la frase- hoy es una de esas expresiones que forman parte del lenguaje universal.

La lógica, del griego “logikós” se refiere a lo relativo al razonamiento y excede el hecho de ser una disciplina que genere interés a filósofos y matemáticos. Se trata de una ciencia que analiza los fundamentos del pensamiento válido y su consecuencia racional; algo que atraviesa nuestra cotidianidad, a veces, sin siquiera darnos cuenta.

En 2019, la UNESCO decidió celebrar el Día Internacional de la Lógica para volver a poner en el centro a esta ciencia y forma de entender el mundo. “A pesar de que vivimos rodeados de lógica, todavía tenemos muy poca conciencia de ello”, aseguró, en 2022, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay.

Kurt Gödel (Grosby)

Dos titanes del razonamiento

¿Por qué se eligió el 14 de enero como fecha clave? La razón está en rendir homenaje al matemático y lógico polaco Alfred Tarski quien nació ese día en 1091 y al matemático austríaco, Kurt Gödel, quien falleció un 14 de enero de 1978.

Mientras que Tarski revolucionó la teoría de la verdad; Gödel transformó las matemáticas con su teorema de la incompletitud. De manera simple, se puede mencionar que Tarski logró definir la verdad a partir de términos matemáticos precisos, utilizando la frase “la nieve es blanca”; y logrando salirse de las paradojas del lenguaje.

Para ello, separó el lenguaje en niveles: el primero para hablar de las cosas, y un segundo (metalenguaje) para hablar sobre la verdad de lo que decimos. Su trabajo fue clave para la informática moderna y el desarrollo de los lenguajes de programación.

En cuanto a Gödel demostró algo que generó un cambio radical en el pensamiento matemático y es que siempre existirán afirmaciones matemáticas verdaderas que pueden no ser demostradas a partir del lenguaje matemático en el que fueron formuladas. Un análisis que invita a reafirmar que siempre habrá preguntas sin respuesta; una teoría de la incompletitud.

La lógica como motor de mejores decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razón 1: La lógica es el fundamento de nuestra era digital

La lógica y los algoritmos son hoy el ADN que nutre a las aplicaciones de nuestros teléfonos, las búsquedas en internet, el uso de IA y todo aquello que se encuentra automatizado y digitalizado.

De ahí la importancia- mencionada hasta el cansancio- de desarrollar un pensamiento crítico y lógico; en especial en la actualidad. Se trata de poder entender cómo funciona el mundo virtual y en parte físico que nos rodea.

Los sistemas de aprendizaje automático, los asistentes virtuales y herramientas de análisis de datos se alimentan de la lógica y son expresiones sofisticadas de la misma.

Razón 2: La lógica como motor de mejores decisiones

Entender las causas y consecuencias y el por qué es algo tan necesario y clave no solo para transitar el mundo sino para poder tomar las mejores decisiones en los momentos claves y así analizar todas las perspectivas posibles.

Comprender la lógica de una situación o temática nos permite identificar la evidencia de aquello que es especulación o mera intención. Se trata de distinguir entre correlación y causalidad, identificar generalizaciones apresuradas, falacias y otros desvíos hacia la verdad.

No es menor que se considere que los seres humanos son seres racionales y lógicos; aunque no siempre se comporten de esa forma en la sociedad.

Razón 3: La lógica es amiga de la creatividad

Muchas veces se plantea, que la lógica y la creatividad se encuentran en veredas opuestas, ya que la lógica tendería a coartar la explosión que puede implicar pensar “por fuera de la caja”.

Sin embargo, es evidente que quienes innovan crean justamente a través de la lógica, permitiéndose el juego, pero siempre volviendo al camino del razonamiento para llevar esa creatividad a un hecho o acción concreta.

La habilidad de estructurar problemas complejos es parte del pensamiento lógico y permite no solo crear nuevas opciones sino también anticipar objeciones, observar distintas perspectivas y principalmente construir argumentos sólidos.

Razón 4: La lógica como herramienta de la paz

La UNESCO considera que este día internacional contribuye a promover “una cultura de paz, diálogo y entendimiento mutuo, basada en el avance de la educación y la ciencia”.

Si bien siempre se suele decir que “la gente hablando se entiende”, lo cierto es que las acciones fuera de toda lógica continúan a la orden del día por lo que es clave retomar el sendero de este conocimiento, y de ahí la importancia de dedicarle un día internacional.

La guerra y la lógica no siempre son aliadas, e incluso es justamente esta última la que permite resolver conflictos de manera constructiva.

Razón 5: La lógica como potenciador del humano

Mucho se habla de las habilidades del Siglo XXI necesarias para sobrevivir en este nuevo mundo, pero muchas de ellas son básicas y claves para el ser humano desde siempre.

La lógica es una de ellas, y hoy resulta clave en el desarrollo profesional no solo de programadores o científicos de datos; sino que lo fue siempre para abogados, médicos e incluso periodistas. La lógica es una herramienta fundamental de todo profesional

Y en el ámbito académico también es clave para aprender y evaluar argumentos y elevar la calidad del trabajo intelectual. Las razones de por qué la lógica es importante en nuestras vidas están a la vista, y la capacidad de entenderlas solo depende de cada uno de nosotros.